Yahaira Plasencia elogia el trabajo de Darinka Ramírez como madre en un en vivo por TikTok.

Yahaira Plasencia, reconocida cantante de salsa peruana, fue consultada durante una transmisión en vivo por TikTok acerca de Darinka Ramírez, madre de la hija menor del exfutbolista Jefferson Farfán. Lejos de evitar el tema o generar polémica, Plasencia elogió abiertamente a Ramírez por su trabajo como madre, destacando el esfuerzo y la dedicación que demuestra en la crianza de su hija.

Elogios públicos de Yahaira Plasencia a Darinka Ramírez

Durante la conversación virtual, Yahaira Plasencia respondió a las preguntas de sus seguidores sobre Darinka Ramírez. La artista aclaró que no la conoce personalmente, aunque la identifica por su presencia en los medios de comunicación y en redes sociales. Plasencia expresó: “Me parece que es una chica que está saliendo adelante por su hijita, una hija hermosa por cierto y creo que cuando uno es madre hace de todo, mi mamá lo ha hecho. Creo que todas las mujeres del Perú son chamba, trabajadoras, emprendedoras y creo que es lo que está haciendo ella”.

Plasencia resaltó el trabajo de las madres peruanas y asoció a Ramírez con el perfil de una mujer luchadora y emprendedora. La cantante subrayó que, aunque su vínculo con Ramírez es únicamente indirecto a través de los medios, reconoce su esfuerzo en la maternidad. “No la conozco, sé quién es claramente por la televisión, por el TikTok, por todo… Una cuando es mamá saca adelante a sus hijos y ella está haciendo todo lo mejor posible para que su hija lo vea”.

El reconocimiento de Plasencia ha sido resaltado por el tono conciliador y el énfasis puesto en el trabajo de Ramírez, dejando de lado cualquier controversia relacionada con la figura de Farfán y alineando su discurso con la valoración de la madre peruana trabajadora.

Trayectorias actuales de Darinka Ramírez y Yahaira Plasencia

Darinka Ramírez está apostando por diversas actividades profesionales, entre ellas su incursión en la música, la participación en eventos y la aparición como protagonista en videoclips. Estas acciones reflejan su búsqueda de independencia económica y consolidan su intención de sacar adelante a su hija al margen del apoyo económico de Farfán.

Por su parte, Yahaira Plasencia mantiene una presencia activa en la escena de la salsa nacional e internacional. La artista resaltó que disfruta de su vida personal y profesional, afirmando en una declaración previa: “No tengo por qué esconderme”, en referencia a su tranquilidad respecto a su vida sentimental.

El reconocimiento de Yahaira Plasencia hacia el esfuerzo de Darinka Ramírez coincide con el momento en que ambas eligen construir sus propios caminos, lejos de polémicas y enfocadas en el trabajo y la autosuperación. Así, Ramírez avanza en nuevos proyectos artísticos mientras reafirma su papel como madre activa y trabajadora.

Darinka anunció su segundo embarazo

La tarde del 25 de diciembre, la noticia del segundo embarazo de Darinka Ramírez captó la atención en las redes sociales peruanas. La influencer y expareja de Jefferson Farfán confirmó la llegada de una nueva integrante a su familia, despertando tanto celebraciones como preguntas entre sus seguidores.

Jefferson Farfán se muestra más cercano a su hija tras anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez. Infobae Perú / Captura: IG

A través de sus plataformas digitales, la influencer expresó: “El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y llena de mucho amor. Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa”, señaló Darinka Ramírez al público digital.

La reacción en la comunidad virtual fue inmediata. Entre las felicitaciones y los mensajes de apoyo, surgió una interrogante recurrente: la identidad del padre de la futura bebé. Frente a la insistencia, Darinka optó por una respuesta firme pero reservada: “Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día”, explicó la influencer en redes, dejando entrever que el vínculo afectivo de su pareja con la hija mayor ha sido determinante en esta etapa.

El anuncio desató una cascada de reacciones. Amistades y familiares expresaron su apoyo con mensajes como: “Felicidades mi reina, con ansias esperar a la sobrina. Cuentas conmigo” y “Esperamos con ansias la llegada de nuestra sobrina hermosa”, comentarios recogidos en la publicación de Darinka Ramírez.

En ese entorno, la influencer destacó el papel de la familia y la importancia del cariño compartido. “Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor”, escribió Ramírez en reiteradas ocasiones. Este énfasis subrayó la complicidad y la alegría que prevalecen en el núcleo familiar ampliado.

A pesar de su pasado mediático con Jefferson Farfán, Darinka Ramírez consolidó su espacio como figura digital. La llegada de su segunda hija marcó un nuevo capítulo en su historia pública y privada.