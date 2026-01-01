Dolor de cabeza: cuál es la diferencia entre las cefaleas primarias y secundarias

La cefalea es una sensación dolorosa localizada en cualquier parte de la cabeza, el cuero cabelludo o el cuello (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de la salud neurológica es esencial para prevenir enfermedades que afectan la calidad de vida de miles de peruanos. Entre los problemas más frecuentes se encuentra el dolor de cabeza, una causa común de consulta médica y ausentismo laboral, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud). La cefalea, término médico para el dolor de cabeza, puede tener múltiples orígenes y manifestaciones. Conocer las diferencias entre las cefaleas primarias y secundarias resulta fundamental para un diagnóstico adecuado y un tratamiento efectivo, así como para evitar complicaciones asociadas a condiciones neurológicas más graves.

El dolor de cabeza o cefalea

La migraña suele acompañarse de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido (Freepik)

La cefalea, más conocida como dolor de cabeza, es una sensación dolorosa localizada en cualquier parte de la cabeza, el cuero cabelludo o el cuello. Puede variar en intensidad, duración y características, desde una molestia leve hasta un dolor incapacitante. El dolor de cabeza puede deberse a causas diversas, desde trastornos benignos hasta afecciones graves. Existen diferentes tipos de cefaleas, que se clasifican principalmente en primarias y secundarias según su origen.

Cefaleas primarias

Las cefaleas primarias son aquellas en las que el dolor de cabeza es la enfermedad principal, sin que exista una causa subyacente identificable. Este grupo incluye los tipos más frecuentes de dolor de cabeza:

Migraña: se caracteriza por dolor intenso, pulsátil, generalmente en un solo lado de la cabeza. Suele acompañarse de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido. Puede durar de 4 a 72 horas y afecta más a mujeres jóvenes y adultas.

Cefalea tensional: es la más común. Se presenta como una presión o tensión constante en ambos lados de la cabeza, frecuentemente descrita como una “banda apretada”. A menudo se relaciona con el estrés, la fatiga o problemas emocionales.

Cefalea en racimos: es menos frecuente pero muy intensa. El dolor aparece de forma súbita, generalmente alrededor de un ojo, y puede repetirse varias veces al día durante semanas. Se asocia con lagrimeo, congestión nasal y enrojecimiento ocular.

Las cefaleas primarias, aunque pueden ser incapacitantes, no suelen estar relacionadas con enfermedades subyacentes graves. El tratamiento se basa en el control del dolor y la prevención de los episodios a través de cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, medicamentos específicos.

Cefaleas secundarias

En algunos casos de cefaleas primarias, el tratamiento se basa en medicamentos específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cefaleas secundarias son consecuencia de otras enfermedades o condiciones médicas. El dolor de cabeza en estos casos es un síntoma de alerta y puede indicar problemas serios que requieren atención médica inmediata. Algunas causas de cefaleas secundarias incluyen:

Infecciones: sinusitis, meningitis, encefalitis o infecciones dentales pueden provocar dolor de cabeza intenso y persistente.

Traumatismos: golpes en la cabeza o lesiones cervicales pueden desencadenar cefaleas secundarias.

Trastornos vasculares: hemorragias cerebrales, aneurismas, trombosis venosa cerebral o hipertensión arterial grave pueden manifestarse con dolor de cabeza súbito y severo.

Tumores cerebrales: la presencia de una masa en el cerebro puede generar cefalea progresiva, acompañada de otros síntomas neurológicos como convulsiones o alteraciones visuales.

Consumo de medicamentos o sustancias: el abuso o la interrupción brusca de analgésicos, cafeína, alcohol o drogas puede causar cefaleas secundarias.

La identificación de una cefalea secundaria es crucial, ya que el tratamiento debe dirigirse a la causa subyacente para resolver el dolor y prevenir complicaciones.

Tratamiento para el dolor de cabeza

El tratamiento para el dolor de cabeza depende de su causa y tipo. En casos de cefalea tensional o migraña leve, se recomienda reposo, hidratación, técnicas de relajación y analgésicos como paracetamol o ibuprofeno. Para migrañas intensas, los médicos pueden recetar medicamentos específicos llamados triptanes. Si el dolor de cabeza es secundario a otra enfermedad, es fundamental tratar la causa subyacente. En dolor crónico o frecuente, el seguimiento médico es clave para evitar el abuso de analgésicos y ajustar el tratamiento. Cambios en el estilo de vida, manejo del estrés y sueño adecuado también ayudan a controlar las cefaleas.