Perú

Poder Judicial solicitud de Fiscalía para declarar ilegal a Fuerza Popular y anular inscripción en Elecciones 2026

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, había realizado el pedido contra el partido por “actividades contrarias a los principios democráticos”

El Poder Judicial de Perú
El Poder Judicial de Perú declaró infundado el pedido de la Fiscalía para cancelar la inscripción de Fuerza Popular, considerando que la demanda no tiene sustento legal ni constitucional

El Poder Judicial declaró infundado el pedido de la Fiscalía de la Nación para cancelar la inscripción del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por realizar “actividades contrarias a los principios democráticos”.

La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social determinó que la demanda carece de sustento legal y constitucional, según la resolución difundida este jueves por el abogado Alexander Bazán.

“¡Gran noticia para la democracia! El Poder Judicial declaró infundado el intento de Delia Espinoza de anular la inscripción de Fuerza Popular, advirtiendo que hacerlo habría vulnerado el pluralismo político y derechos fundamentales como la participación política y la libertad de expresión. En democracia, las ideas se confrontan en la cancha, no con persecución", escribió el letrado en X.

La solicitud presentada por la exfiscal Delia Espinoza consistía en un documento de 364 páginas dirigido a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. La denuncia fue formalizada tras la presentación de una demanda ciudadana en marzo del año en curso y se apoyó en información y presuntas pruebas reunidas.

La exfiscal Delia Espinoza presentó
La exfiscal Delia Espinoza presentó una solicitud de 364 páginas con acusaciones de conductas antidemocráticas, persecución y exclusión interna dentro del partido, además de presunta legitimación de la violencia

Espinoza acusó al partido de incurrir en una “vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales” y de promover “atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes y la sociedad civil organizada”.

El texto presentado ante el Poder Judicial alegaba una persecución a “estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión”. También atribuía a Fuerza Popular la exclusión de congresistas de su bancada por motivos de disidencia política o libertad de conciencia.

Además, la Fiscalía acusó al partido de exculpar “atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno” de 1980 a 2000 y de legitimar la violencia como método para alcanzar objetivos políticos.

La fiscal afirmó que “todas estas acciones antidemocráticas” están previstas en la Ley de Organizaciones Políticas de Perú. Espinoza pidió que se cancele la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y que se le excluya de las próximas elecciones generales.

Tras conocerse el requerimiento, la aspirante presidencial calificó la solicitud como “abiertamente antidemocrática” y la describió como una “cortina de humo” de la Fiscalía. “Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará”, escribió en la red social X.

Fujimori también alertó “a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada” y lamentó que Espinoza “siga dañando a su institución con cortinas de humo, en lugar de perseguir a la delincuencia que golpea a los peruanos”.

