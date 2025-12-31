Lima Metropolitana tendrá temperaturas templadas y cielos despejados del 1 al 4 de enero, según el Senamhi

El feriado largo por Año Nuevo 2026 traerá un panorama climático diverso a nivel nacional, según el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Quienes permanezcan en Lima Metropolitana disfrutarán de días soleados y noches templadas, mientras que en la costa predominará el calor. En paralelo, la sierra y la selva enfrentarán lluvias intensas y fenómenos extremos bajo aviso de peligro naranja. Estas condiciones plantean retos y oportunidades tanto para quienes buscan actividades al aire libre como para los sectores de turismo y servicios, atentos a las tendencias que marcarán este inicio de año.

El Senamhi advierte que la sierra presentará marcados contrastes térmicos, con máximas elevadas durante el día y descensos bruscos por la noche, junto a precipitaciones de moderada a fuerte intensidad y eventos eléctricos. En la selva, el ambiente será cálido y húmedo, pero las lluvias focalizadas pueden impactar la conectividad y la logística, especialmente en zonas urbanas dinámicas como Iquitos o Tarapoto. Frente a este escenario, la recomendación es monitorear la información oficial y adaptar planes y actividades según las condiciones que predominen en cada región.

El arranque del 2026 se perfila así como una ventana para quienes priorizan la salud, el bienestar y el disfrute responsable del entorno, pero exige atención a los avisos preventivos ante la variabilidad climática.

Así se perfila el clima en Lima y la costa peruana para el inicio del 2026

Durante los primeros días de enero, Lima Metropolitana vivirá temperaturas máximas de 25℃ y mínimas de 16℃ en distritos alejados del mar. Las mañanas serán frescas y agradables, ideales para actividades urbanas o deportivas, mientras que los días estarán dominados por el brillo solar. Entre el uno y el dos de enero no se descarta la posibilidad de lluvias ligeras, fenómeno típico del verano limeño.

En la costa peruana, el panorama será similar, pero con un repunte del calor en regiones alejadas del litoral, como Piura, Lambayeque e Ica, donde se prevén valores cercanos a 35℃. La presencia de nubosidad matinal, producto de la influencia marina, no impedirá que el sol gane terreno durante el día. Estas condiciones abren oportunidades para el turismo interno y el movimiento en playas y espacios abiertos.

Las tendencias apuntan a un inicio de año propicio para el ocio y la vida urbana, aunque siempre con atención a los reportes oficiales sobre cambios súbitos en el tiempo.

Sierra peruana bajo alerta: así impactarán las precipitaciones y descargas eléctricas

El Senamhi ha emitido un aviso de peligro naranja para la sierra, vigente entre el 31 de diciembre del 2025 y el dos de enero del 2026. Se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, incluyendo lluvia, granizo, aguanieve y nieve, junto a descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h. Estos fenómenos afectarán especialmente a quienes planifican viajes o actividades en regiones altoandinas.

Senamhi ha emitido un aviso de peligro naranja para la sierra (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Durante el día, ciudades como Ayacucho podrían alcanzar los 29℃, mientras que Huánuco y Yungay llegarán a 27℃. Por la noche, las temperaturas descenderán marcadamente, con mínimas de 3℃ en Huancavelica y alrededor de 5℃ en Juliaca. Los departamentos bajo alerta incluyen Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y Puno.

Las tendencias meteorológicas sugieren que la sierra vivirá uno de los arranques de año más dinámicos, con impactos potenciales en agricultura, movilidad y oferta turística.

Alerta naranja en la selva por lluvias y vientos fuertes

La Amazonía peruana también estará bajo aviso de peligro naranja entre el 31 de diciembre y el uno de enero, con lluvias de moderada a fuerte intensidad. Se prevén tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h, afectando la logística regional y el flujo de viajeros.

En Iquitos, las máximas llegarán a 32℃ y en Pucallpa y Puerto Maldonado a 31℃, mientras que las mínimas nocturnas se mantendrán elevadas, entre 22℃ y 24℃. Los acumulados de lluvia diarios oscilarán entre 50 y 65 mm, especialmente en la selva norte y centro. Los departamentos en alerta incluyen Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Para quienes siguen las tendencias en turismo, transporte o logística, este patrón climático demanda flexibilidad y previsión, sobre todo ante posibles interrupciones en rutas y servicios.

Recomendaciones del Senamhi

El Senamhi invita a mantenerse actualizado con información oficial y priorizar la seguridad en la toma de decisiones para eventos, viajes o actividades al aire libre. Frente a los avisos de peligro naranja en sierra y selva, se recomienda evitar zonas de riesgo, proteger a los grupos vulnerables y tener planes alternativos ante lluvias intensas o descargas eléctricas.

En Lima y la costa, aprovechar el clima favorable para el esparcimiento es una tendencia creciente, siempre considerando la sostenibilidad y el respeto al entorno. En áreas de riesgo, la prevención y la adaptación serán clave para iniciar el 2026 con seguridad y bienestar.

El Senamhi reafirma su compromiso con la información oportuna y confiable, alineado con las tendencias globales de gestión del riesgo y resiliencia climática.