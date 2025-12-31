Perú

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

El costo de los carburantes se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Guardar
La plataforma Facilito actualiza los
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu vehículo, revisa cuáles son los precios de las principales gasolinas en Lima, Perú, este miércoles 31 de diciembre publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es relevante mencionar que el costo de las gasolinas varía constantemente, por lo que es necesario mantenerse actualizado sobre su valor más caro y más barato.

Es importante recalcar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los mismos operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel?

El gasohol regular en la capital registró un valor máximo de 17,5 soles el galón, mientras que su valor mínimo fue de 12,49 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 17,7 soles el galón en su costo más caro y llegó a los 13,09 soles el galón en su precio más barato en la ciudad.

En tanto, el diésel registró en Lima un valor máximo de 19,2 soles el galón, así como un precio mínimo de 13,99 soles el galón.

¿Qué es Facilito?

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el valor de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor costo.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Choque de trenes en Machu Picchu: José Jerí y ministros se reúnen con autoridades en Cusco tras accidente

El mandatario llegó acompañado por el jefe del Gabinete Ministerial y los ministros de Comercio Exterior y Turismo, así como de Transportes y Comunicaciones

Choque de trenes en Machu

Choque en Machu Picchu: Alcalde de Ollantaytambo denuncia que trenes involucrados no tienen plan de contingencia

El alcalde Paul Palma afirmó que la falta de estos documentos clave generó un retraso en la atención médica de los turistas que quedaron varados en la ruta

Choque en Machu Picchu: Alcalde

Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Rodrigo Ureña se fue a Colombia, Sekou Gassama llegó a Ate, y un futbolista argentino podría unirse al vigente tricampeón del fútbol peruano

Fichajes de Universitario 2026 EN

Rodrigo Ureña se despidió de Universitario y dejó dura indirecta: “Agradezco a Fossati, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse”

El ‘Pitbull’ cerró un ciclo exitoso de tres temporadas, en las cuales consiguió un tricampeonato nacional en la Liga 1. Su futuro está en Millonarios de Colombia

Rodrigo Ureña se despidió de

Javier Rabanal tomó insólita medida para pretemporada de Universitario: “Solo habrá amistosos a puertas cerradas”

El administrador Franco Velazco reveló el pedido del técnico español para la preparación del equipo ‘crema’ de cara al 2026

Javier Rabanal tomó insólita medida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Está el Perú al borde

¿Está el Perú al borde de otro colapso político en 2026? Informe internacional revela las claves detrás de la crisis

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón ofrece su total

Samahara Lobatón ofrece su total apoyo a Youna tras diagnóstico de leucemia: “Siempre estaremos con él”

Youna se despide de su melena tras diagnóstico de cáncer e inicio de quimioterapias: “Es un símbolo de empezar de nuevo”

Hermana de Luciana Fuster revela que padece esclerosis múltiple: “Ya no recuerdo cómo es vivir normal”

Luciana Fuster envía sentido mensaje a su hermana tras revelación de esclerosis múltiple: “Me enseñas a no rendirme”

Natalie Vértiz dejó el glamour y fue al mercado para alistarse para Año Nuevo: “Lo que aprendió de Yaco”

DEPORTES

Fichajes de Universitario 2026 EN

Fichajes de Universitario 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Rodrigo Ureña se despidió de Universitario y dejó dura indirecta: “Agradezco a Fossati, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse”

Javier Rabanal tomó insólita medida para pretemporada de Universitario: “Solo habrá amistosos a puertas cerradas”

Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026: calendario de partidos de los ‘blanquiazules’

Franco Velazco confirmó que Sekou Gassama se unirá tarde a la pretemporada de Universitario: “Hay tantos estúpidos que hablan por él”