Perú

Cadena perpetua por extorsión y sicariato: Miembros de Los Angelitos de Pachacútec fueron sentenciados

Cinco integrantes de la red criminal recibieron la máxima pena por crímenes contra empresas constructoras, mientras otros seis fueron condenados a 35 años de prisión tras una investigación que expuso el alcance de sus operaciones

Miembros de los Angelitos de Pachacútec.

El Poder Judicial dictó cadena perpetua para cinco integrantes de Los Angelitos de Pachacútec, organización señalada por delitos de extorsión agravada y sicariato agravado cometidos contra constructoras en el distrito de Ventanilla.

Según informó el Ministerio Público, la sentencia recayó sobre David Flores (alias ‘Negro Sami’), considerado cabecilla del grupo, junto a Omar Baldeón, Anderzon Páez, Andy Urbina y Guiancarlos Arratea, todos actualmente recluidos en penales de Ancón 1, Callao e Ica.

La investigación, liderada por el fiscal provincial Christian Santamaría de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Primer Equipo), logró además penas de 35 años de prisión para Víctor Sánchez, Luis Flores, Willy Silva, Daniel Villegas, Carlos Vergaray y Evelyn Hurtado.

Las autoridades detallaron que los once sentenciados no podrán portar armas ni conducir vehículos durante la próxima década y perderán todos los bienes incautados, entre ellos vehículos y equipos telefónicos.

La red criminal deberá abonar una reparación civil de 6.681.978 soles a favor de las víctimas, así como multas al Estado. La sentencia representa uno de los fallos más contundentes en la lucha contra el crimen organizado en el sector construcción de la región.

Crédito Pexels

Modus operandi y casos acreditados

Entre julio de 2017 y mayo de 2021, Los Angelitos de Pachacútec establecieron un falso sindicato de trabajadores para controlar obras públicas y privadas mediante el cobro de cupos y amenazas directas a ingenieros y responsables de proyectos.

De acuerdo con la investigación, la agrupación inscribió una asociación sindical en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp), utilizada como fachada legal para sus actos ilícitos.

Durante el proceso oral, las pruebas presentadas incluyeron declaraciones, interceptaciones telefónicas y documentación registral que confirmaron la existencia de una estructura jerárquica y roles definidos dentro de la banda.

Al menos siete obras públicas resultaron afectadas, entre ellas proyectos de infraestructura educativa, vial, espacios públicos, telecomunicaciones y servicios de salud. Estas actividades ilícitas constituyeron fuentes de financiamiento para la continuidad operativa del grupo.

La investigación también acreditó la implicancia de la organización en dos casos de sicariato, ambos vinculados a disputas internas.

Las víctimas fueron David García Vásquez, exintegrante y exvicepresidente de la asociación fachada, y Herman Malta Nina, considerado una amenaza para los intereses del grupo. La Fiscalía apoyó su acusación en testimonios y evidencia documental que permitió identificar la ruta de los delitos y la permanencia de la organización en el tiempo.

Cadena perpetua

Cabe recordar que la promulgación de la Ley 32446 en Perú incorpora el delito de criminalidad sistemática al Código Penal, endureciendo las sanciones contra integrantes de organizaciones criminales.

La norma, publicada el 22 de septiembre de 2025, establece que quienes utilicen armas de fuego, municiones, explosivos u otros elementos similares para cometer delitos graves como extorsión, sicariato, secuestro, homicidio calificado o robo agravado y generen zozobra en la población, serán condenados a cadena perpetua.

Esta medida responde al incremento de la inseguridad ciudadana y busca dotar a jueces y fiscales de herramientas legales más severas para enfrentar estructuras delictivas organizadas.

La ley amplía el marco punitivo para abarcar conductas reiteradas y coordinadas, y aplica penas máximas no solo a quienes cometen estos delitos, sino también a quienes los promueven o financian.

