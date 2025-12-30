El padre de la hija de Samahara Lobatón compartió su diagnóstico y dejó un emotivo mensaje de fortaleza y resiliencia en redes sociales. Infobae Perú / Captura IG

Youna, expareja de Samahara Lobatón, comunicó el 29 de diciembre a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con leucemia. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no esperaban que el barbero estuviera enfrentando una enfermedad de este tipo. Él explicó que la leucemia no está en una fase avanzada y que ya comenzó su tratamiento en Estados Unidos.

A pesar del diagnóstico, Youna se mostró optimista y aseguró que su hija es su principal motivación para salir adelante. Compartió su proceso con sinceridad y agradeció el apoyo recibido en este nuevo reto personal.

Tras la publicación, los mensajes de aliento no tardaron en llegar. Muchos de sus seguidores y amigos le expresaron su respaldo y le enviaron palabras de fe y fortaleza. “Hermano, la vida te puso una batalla dura, pero también eligió a un guerrero fuerte para enfrentarla. No estás solo ni un solo segundo, caminamos contigo y oramos por ti”, escribió uno de ellos.

Youna recibe el apoyo de sus seguidores luego de revelar que padece leucemia: “Vas a salir victorioso”

Otros comentarios resaltaron su valentía y el cariño que le tienen: “Dios te va librar de todo, no pierdas la fe, mucha fuerza manito”, “en todo este proceso has demostrado ser tan valiente, todos los que te queremos estamos orgullosos de ti, love u”.

Entre los mensajes también se leyeron frases como “Vas a salir victorioso”, “Fuerza Youna” y “Vas a ganar esta batalla hermano”. El apoyo recibido por el barbero se convirtió en un impulso clave para afrontar el tratamiento y mantener el ánimo positivo.

Youna recibe el apoyo de sus seguidores luego de revelar que padece leucemia: “Vas a salir victorioso”

La difícil confesión de Youna y los cuidados que tendrá

El barbero Youna, conocido por ser expareja de Samahara Lobatón y padre de su hija, comunicó a sus seguidores que fue diagnosticado con leucemia. La noticia llegó después de varios días de malestar y debilidad, que lo obligaron a buscar atención médica de inmediato.

“Creo que fue la noticia más dura de mi vida”, admitió Youna, al recordar el momento en que los médicos le confirmaron que tenía cáncer. Al principio, no recibió detalles sobre el tipo de cáncer ni cuán avanzado estaba. Solo sabía que enfrentaba una enfermedad grave y que su principal preocupación era su hija.

“Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba”.

Permaneció internado durante una semana, mientras los médicos realizaban diversos exámenes para precisar el diagnóstico. “Me quedé internado como siete días (…) en el día seis me dieron el resultado”, contó. Finalmente, le confirmaron que padecía leucemia y le explicaron que existen tratamientos que podía seguir en casa.

Youna recibe el apoyo de sus seguidores luego de revelar que padece leucemia: “Vas a salir victorioso”

“Gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné”, expresó, al recibir esa información que le devolvió la esperanza. El tratamiento indicado incluye quimioterapia, medicación oral y controles médicos regulares, lo que le permite continuar cerca de su hija y no interrumpir su vida por completo.

“Es un cáncer que puedo tratarlo con quimioterapias, pastillas y desde mi casa. Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida”, aseguró. Hasta el momento, el principal síntoma que ha sentido es el cansancio, aunque se mantiene enfocado en su recuperación.

Youna subrayó que su hija es su mayor motivación. “Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante, con el ánimo a full”. También reflexionó sobre la importancia de aprovechar el tiempo: “La vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz”.

Para cerrar su mensaje, compartió una frase dirigida a quienes lo siguen: “No dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo”.