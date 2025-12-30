Nuevo incendio en azotea de vivienda en San Juan de Lurigancho puso al descubierto presuntos almacenes clandestinos en la zona del siniestro

El fuego consumió la parte superior de un edificio de cinco pisos y expuso el uso irregular del inmueble, mientras vecinos denunciaron el riesgo y la falta de responsabilidad del encargado (Créditos: Panamericana TV)

Un incendio de considerables proporciones alarmó este domingo a los habitantes de San Juan de Lurigancho, tras desatarse un voraz siniestro en la azotea de un edificio de cinco pisos ubicado en la intersección de la avenida Central y Héroes del Cenepa.

El fuego, que se inició minutos después de las 8:40 de la mañana, consumió por completo la parte superior del inmueble y movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes lograron controlar la emergencia sin víctimas fatales.

Según reportó Panamericana TV, testigos y residentes señalaron que el predio había sido acondicionado de manera irregular para el almacenamiento de diversos objetos, lo que habría facilitado la rápida propagación de las llamas.

Además, se denunció que el lugar funcionaría como un presunto fumadero y que el último nivel estaba dividido en habitaciones improvisadas, algunas de ellas con colchones y estructuras precarias.

La emergencia provocó escenas de pánico, con habitantes huyendo por los techos y exponiéndose a situaciones peligrosas para salvar a sus familias y pertenencias - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Una de las vecinas entrevistadas relató que la azotea del edificio, lejos de ser un espacio común, se transformó en un taller improvisado. Señaló que había máquinas y varios inquilinos, tal como mencionó su madre. Indicó que existía un tragaluz y una tabla, como si hubieran instalado un piso falso. Además, observó más de dos colchones en el área.

“Más allá están los resortes de los colchones. Estas divisiones que ves existen porque han sido habitaciones. Han sido habitaciones. Y las personas que han estado alquilando, a quienes les alquilaban, no eran personas tranquilas, eran personas que tenían vicios”, explicó otra afectada.

La emergencia generó escenas de pánico y desesperación. Algunos habitantes, temiendo por su integridad, optaron por escapar por los techos vecinos, llevando consigo a sus hijos y objetos de valor.

Una madre narró que tuvo que recorrer los tejados con su pequeño en brazos y una bombona de gas, exponiéndose a situaciones peligrosas para evitar quedar atrapada por el humo y el fuego.

Tras el control de las llamas, comenzaron los reclamos de los propietarios colindantes y de quienes resultaron afectados por el siniestro. Los vecinos responsabilizaron directamente al encargado del cobro de alquileres del edificio, quien se negó a asumir alguna responsabilidad.

Otra de las afectadas señaló que la persona encargada del inmueble evitó hacerse responsable por los daños ocasionados. Indicó que, aunque residían en la vivienda colindante, el encargado minimizó la situación y les pidió contactar a otros familiares.

Un incendio de gran magnitud en la azotea de un edificio de cinco pisos en San Juan de Lurigancho generó alarma entre los vecinos - Captura de pantalla de Panamericana TV.

Sin embargo, recalcó que quien cobraba el alquiler y administraba el último piso debía asumir las consecuencias, ya que recibía el dinero de los inquilinos. Añadió que, debido al incendio, los ladrillos de la pared de su casa resultaron dañados.

El Cuerpo General de Bomberos confirmó que, pese a la magnitud del incendio, no se registraron heridos. Únicamente una mujer necesitó apoyo psicológico y fue atendida por una ambulancia que monitoreó sus signos vitales.

“No hubo ninguna víctima. Solo una señora, ya que se le dio el apoyo, eh, psicológico con el personal y la ambulancia que le tomó las signos vitales, pero nada de alto riesgo”, detalló un miembro de la compañía a Panamericana TV.