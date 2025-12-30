Perú

Hallan cargadores, cables USB y bebidas no permitidas en zona restringida del penal de Tacna

Según información oficial, los objetos incautados fueron encontrados cerca del torreón 9 y motivaron la inmediata coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía para las diligencias correspondientes

El penal de Varones de
El penal de Varones de Tacna volvió a la atención pública tras un hallazgo de objetos no permitidos en una zona de tránsito restringido conocida como “Tierra de nadie”.

A partir de nuevas acciones de control penitenciario en el sur del país, el penal de Varones de Tacna volvió a captar la atención pública. La información oficial describe un episodio que puso a prueba los protocolos internos y el trabajo del personal de seguridad, enfocado en impedir el ingreso de artículos no permitidos al recinto. El hecho ocurrió en la zona conocida como “Tierra de nadie”, un espacio de tránsito restringido que separa los muros del establecimiento de su perímetro exterior.

La intervención se enmarca en las medidas impulsadas por la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), orientadas a reforzar la supervisión en los establecimientos del sistema penitenciario. Según el reporte institucional, el personal detectó objetos que no forman parte del régimen autorizado para las personas privadas de libertad ni para las áreas de circulación interna. La situación motivó el despliegue inmediato de los protocolos de verificación y registro.

En la comunicación difundida por el INPE, se destacó el rol del agente que advirtió la presencia del paquete en el trayecto hacia los torreones de vigilancia. La descripción del episodio incluye datos precisos sobre la ubicación de los objetos y el tipo de artículos incautados, así como el aviso oportuno a las autoridades competentes para el inicio de las diligencias de investigación.

Objetos no permitidos en la zona Tierra de nadie

El hecho ocurrió durante labores
El hecho ocurrió durante labores rutinarias de vigilancia, cuando un agente penitenciario advirtió un paquete sospechoso en el trayecto hacia los torreones de control.

De acuerdo con la información institucional, el hecho se relaciona con el hallazgo de dispositivos y bebidas no autorizadas. La propia entidad señala que “personal de seguridad del penal de Varones Tacna halló un paquete con cargadores y cables USB, además de bebidas no permitidas en la zona denominada Tierra de nadie”. El reporte agrega detalles sobre el material intervenido y su forma de ocultamiento dentro del perímetro cercano a uno de los puntos de vigilancia.

En el documento oficial también se precisa la cantidad exacta de artículos detectados. En palabras del INPE, “Se trata de 6 cargadores y 6 cables USB, que se encontraban envueltos en cinta negra a la altura del torreón 9”. A poca distancia del primer punto, el personal identificó botellas plásticas con contenido alcohólico, lo que refuerza la hipótesis de un intento de ingreso irregular desde el exterior.

Vigilancia y coordinación con el Ministerio Público

Entre los artículos incautados se
Entre los artículos incautados se encontraron seis cargadores y seis cables USB, envueltos en cinta negra, así como botellas plásticas con contenido alcohólico, todos prohibidos dentro del régimen penitenciario.

La institución penitenciaria indicó que un agente advirtió el paquete durante su desplazamiento hacia los puestos de vigilancia y que notificó el hecho conforme a los procedimientos internos. La información oficial consigna que, tras la constatación inicial, se activó la coordinación con entidades externas para asegurar el registro del suceso y la continuidad de las indagaciones.

En ese marco, el comunicado incluye una referencia directa a la intervención fiscal y policial: “De inmediato las autoridades dieron aviso a representantes del Ministerio Público y a efectivos policiales de la Comisaría de Pocollay para realizar las investigaciones y procedimientos correspondientes de acuerdo a ley”. La entidad remarcó que las acciones de control buscan preservar el orden institucional y el cumplimiento de las normas dentro del establecimiento penitenciario de Tacna.

