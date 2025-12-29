Perú

Hasta 15 colegios de Chimbote sufren daños estructurales luego de 6 sismos, reportó UGEL Santa

En dos días, la ciudad de Chimbote experimentó al menos seis sismos. El más fuerte registrado fue de magnitud 6.0, la noche del 27 de diciembre

Ocho instituciones educativas de Chimbote registraron daños estructurales luego del sismo de magnitud 6,0 que sacudió la provincia del Santa, en la región Áncash, la noche del 27 de diciembre. Así lo informó la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Santa, que difundió un balance preliminar con el detalle de las afectaciones y las primeras acciones dirigidas a proteger a la comunidad educativa.

La UGEL Santa precisó en su informe que la evaluación técnica permitió identificar afectaciones en ocho colegios. Entre ellos se encuentran:

  • I.E. N.° 88032, ubicada en el A.H. San Pedro, de Chimbote, presenta daños en paredes, cerco perimétrico y suelo.
  • I.E. N.° 89551, en el A.H. Villa del Salvador - Nuevo Chimbote, registra afectación en la loza deportiva.
  • I.E. Juan Valer Sandoval (88389), Urb. Garatea – Nuevo Chimbote, evidencia desprendimiento de toldo, rajaduras en una viga de concreto y daños en el piso del pabellón de aulas.
  • I.E. Erasmo Roca, Chimbote, presenta ventanas rotas y grietas entre las columnas.
  • I.E. Inmaculada de la Merced, Chimbote, registra ventanas rotas en la sala de profesores y laboratorio, además de grietas en la infraestructura.
  • I.E. José Santos Chocano (88376), distrito de Chimbote, reporta desprendimiento de ladrillos, rajaduras en columnas y la caída del techo de eternit de un ambiente destinado a almacén.
  • I.E. Los Pequeños Traviesos (1586), ubicada en el A.H. El Salvador, Nuevo Chimbote, presenta grietas en paredes y columnas del primer y segundo piso, así como desprendimiento de cables que sostienen la malla rachel.
  • I.E. N.° 1534, en Chimbote, evidencia rajaduras en el soporte de techos.
  • I.E. N.° 304 Urb.Trapecio, Chimbote: ventanas rotas y grietas en paredes.
  • I.E. N.° 1630 Las Brisas, Nuevo Chimbote: rajaduras en ambientes de cocina y resquebrajamiento en columnas del cerco perimétrico.
  • I.E. N.° 88409 El Pedregal en el distrito de Santa presenta desprendimiento de malla rachel y afectación en columnas y paredes.
  • I.E. N.° 315 Los Cipreces, Nuevo Chimbote: fisuras en columnas y paredes.
  • I.E. RFS Yugoslavia, Nuevo Chimbote: ventanas rotas en auditorio y aulas, y fisuras en columnas.
  • I.E. N.° 88011 Trapecio, Chimbote: rajaduras y grietas en techos de aulas de secundaria.
  • I.E. N.° 317 Urb. El Carmen, Chimbote: incremento de grietas y reventadura de algunas paredes.
La directora de la UGEL Santa, Romy Saldaña Tavara, explicó que se elaboran los informes técnicos correspondientes, que serán enviados a las instancias competentes para gestionar soluciones. Estas acciones incluyen la reparación de muros, cercos perimétricos, servicios higiénicos y otras áreas perjudicadas en las escuelas.

25 personas heridas por sismo en Chimbote

El Ministerio de Salud (Minsa) actualizó el balance a 25 personas heridas, atendidas en establecimientos de salud de Áncash y La Libertad. El Minsa señaló que doce de los lesionados permanecen hospitalizados y trece fueron dados de alta. El COE Salud y la Diresa Áncash aseguran la atención a los pacientes y el monitoreo permanente de la situación.

En el hospital La Caleta de Chimbote se reportó caída de baldosas en el área de emergencia, rajaduras en paredes y daños en el techo del quirófano. A pesar de los daños, el hospital permanece operativo tras las verificaciones.

Fuerte temblor en la costa norte: Hospital La Caleta y viviendas entre las más afectadas. Video: América Noticias

El COEN informó sobre daños materiales en viviendas y servicios básicos en Áncash y La Libertad. En Trujillo, agentes de la Policía Nacional rescataron a una persona atrapada tras el colapso de un techo, mientras que en Alto Trujillo una familia pudo ponerse a salvo luego de evacuar su vivienda dañada.

Defensa Civil continúa las inspecciones para determinar las necesidades de los damnificados. En comercios de Chimbote se observó la caída de mercadería y se produjeron cortes de energía, que posteriormente fueron restablecidos.

