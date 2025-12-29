Feminicida de mujer hallada en una maleta será extraditado a Ecuador: dictan nueve meses de prisión preventiva en Perú

(Video: América Televisión)

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura logró que el Poder Judicial dicte nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra un ciudadano investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de Sandra Villena Manrique, una joven peruana cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un hotel del balneario de Montañita, en Ecuador.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público tras la reciente captura del investigado en la región Piura, luego de permanecer prófugo desde 2022. Durante este periodo, el sujeto era requerido por la justicia ecuatoriana y contaba con una orden de prisión preventiva vigente, además de una Notificación Roja de Interpol, lo que permitió su ubicación y detención en territorio nacional.

Fiscalía sustenta peligro de fuga y gravedad del delito

Composición: Infobae Perú

Durante la audiencia, la fiscal provincial María Sandoval Zapata sustentó el requerimiento en diversos elementos que, según indicó, evidencian el peligro de fuga del imputado. Entre estos factores, señaló que desde el año 2023 pesaba sobre el investigado una orden de prisión preventiva emitida por autoridades judiciales de Ecuador, la cual no fue cumplida debido a que el sujeto evadió controles migratorios y salió de manera ilegal de dicho país.

La representante del Ministerio Público explicó que, tras abandonar Ecuador, el investigado logró ingresar al territorio peruano sin ser detectado inicialmente, pese a figurar en los sistemas de búsqueda internacional. Este antecedente fue considerado relevante para sustentar la necesidad de una medida coercitiva que garantice su permanencia bajo custodia mientras se tramita el proceso de extradición.

Otro de los puntos expuestos por la Fiscalía fue la forma en que se habría cometido el delito, así como el contexto en el que fue hallado el cuerpo de la víctima. De acuerdo con las investigaciones, Sandra Villena Manrique fue encontrada sin vida dentro de una maleta ubicada debajo de la cama de una habitación de hotel en la provincia de Santa Elena. La fiscal sostuvo que la crueldad del hecho y las circunstancias posteriores al crimen refuerzan la gravedad del caso.

El Poder Judicial valoró estos argumentos y dispuso la detención preventiva por nueve meses, plazo durante el cual el investigado permanecerá recluido mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes ante las autoridades peruanas y ecuatorianas.

Detención en Piura y avance del trámite de extradición

El investigado fue ubicado y detenido en la ciudad de Piura gracias a un operativo ejecutado por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), en coordinación con áreas especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP). La intervención se produjo luego de un seguimiento que permitió confirmar su identidad y movimientos recientes en el distrito Veintiséis de Octubre.

Tras su captura, el sujeto fue trasladado al complejo policial Roberto Morales Rojas, donde se realizaron las diligencias preliminares antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público. Según información policial, el detenido figuraba como requisitoriado a nivel internacional y su nombre aparecía en los registros del sistema Esinpol, lo que confirmó la vigencia del pedido de captura.

Durante los nueve meses que durará la detención preventiva en Perú, se llevará a cabo el trámite formal de extradición ante la Corte Suprema de la República, el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo. Estas instancias evaluarán el pedido presentado por la justicia ecuatoriana, en el marco de los tratados internacionales suscritos entre ambos países.

El proceso judicial que enfrenta el investigado en Ecuador se encuentra en etapa de juicio oral, motivo por el cual las autoridades de ese país solicitaron su entrega para que continúe afrontando el proceso penal correspondiente. El requerimiento fue formalizado meses atrás y se activó una vez confirmada su ubicación en territorio peruano.

De acuerdo con los registros del caso, Sandra Villena Manrique, de 32 años, ingresó junto al acusado a un hotel en Montañita días antes del hallazgo de su cuerpo, ocurrido en octubre de 2022. Cámaras de seguridad del establecimiento captaron al hombre retirándose solo del lugar, luego de solicitar una ampliación de la reserva y rechazar el servicio de limpieza, información que forma parte del expediente judicial.

Con la medida de detención preventiva con fines de extradición ya en curso, el investigado permanecerá bajo custodia mientras avanzan las gestiones administrativas y judiciales que definirán su traslado a Ecuador, donde deberá responder ante las autoridades por el presunto delito de feminicidio.