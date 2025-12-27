Senamhi alerta que la contaminación del aire en Lima Norte subió 125 % por el uso de pirotecnia en Nochebuena

El Senamhi reportó que distritos de Lima Norte registraron el mayor aumento de partículas contaminantes tras el uso de pirotecnia en Nochebuena. Fuente: Canal N

La contaminación del aire en Lima alcanzó niveles inéditos durante la Nochebuena, impulsada principalmente por el uso de pirotecnia. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en varios distritos de la capital los niveles de partículas contaminantes aumentaron hasta en 125 % respecto al mismo periodo del año anterior. La institución advirtió que este fenómeno podría repetirse o intensificarse en Año Nuevo debido a las condiciones meteorológicas actuales.

Elvis Medina, subdirector de Evaluación del Ambiente del Senamhi, precisó que “no solo se respira un ambiente festivo en la capital”, sino que el incremento de la contaminación ha sido especialmente notorio en distritos de Lima Norte y Este. Esto se atribuye directamente al uso de productos pirotécnicos, que liberan partículas contaminantes y deterioran la calidad del aire durante las celebraciones.

La combinación de material particulado fino y condiciones atmosféricas estables mantuvo las partículas suspendidas por más tiempo, incrementando la exposición de la población a contaminantes peligrosos. El Senamhi alertó sobre la importancia de considerar estos factores en las próximas festividades.

Fuegos artificiales incrementaron la contaminación del aire en Lima. (Foto: Difusión)

La mayor contaminación se registró en Lima Norte

El distrito de Puente Piedra fue uno de los más afectados, con un aumento en la concentración de partículas contaminantes que superó el 125 % a las 4:00, según datos del Senamhi. Elvis Medina detalló que “en uno de los distritos de Lima Norte, la contaminación se incrementó hasta en ciento veinticinco por ciento en comparación al 25 de diciembre del 2024”. Este pico coincide con el horario en el que suelen culminar las celebraciones y el uso de pirotecnia.

Otros distritos de Lima Norte y Este, como San Juan de Lurigancho, Santa Anita y San Martín de Porres, también registraron incrementos significativos. En zonas como Pariachi y el Campo de Marte, los sensores reportaron picos de contaminación alrededor de la 1:00, lo que evidencia que la calidad del aire se deteriora especialmente durante la noche y la madrugada.

Elvis Medina subrayó que “otros distritos afectados por las partículas de estos productos pirotécnicos están ubicados en Lima Este y Lima Norte, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología”. Esta situación genera un riesgo sostenido para la salud pública en varias zonas de la ciudad.

Factores que aumentaron la contaminación en Navidad

El fenómeno estuvo marcado por una estabilidad atmosférica inusual que impidió la dispersión de las partículas contaminantes. “La atmósfera estable ayudó a evitar que las partículas contaminantes se dispersen”, explicó Elvis Medina. Esta condición se caracteriza por vientos débiles y escaso movimiento de aire, lo que facilita la acumulación de contaminantes cerca del suelo.

Durante la madrugada del 25 de diciembre, la falta de ventilación natural intensificó la formación de una capa de aire contaminado, especialmente densa en las horas nocturnas. “Nos referimos justamente a que la atmósfera no hay movimiento o no hay mucho movimiento. Los vientos están débiles y, por ende, todo lo que se pueda emitir a la atmósfera va a tender a acumularse”, agregó Medina.

Quema de pirotécnicos aumento contaminación del aire en Lima durante las fiestas de Año Nuevo 2023

El Senamhi anticipó que estas condiciones meteorológicas persistirán hasta el 31 de diciembre, por lo que la acumulación de contaminantes podría repetirse o incluso agravarse en Año Nuevo. La entidad instó a la ciudadanía a extremar precauciones ante la previsión de un ambiente aún más cargado de partículas.

¿A quiénes afecta más la contaminación?

El aumento de partículas contaminantes representa un peligro para niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas. Elvis Medina advirtió que “la contaminación se hace sentir con mayor intensidad en la noche y la madrugada. Esto puede perjudicar a niños, gestantes, ancianos y a quienes tengan enfermedades crónicas”. La exposición a altos niveles de contaminación puede agravar cuadros de asma y afecciones cardíacas.

Asthma disease. Respiratory, breathing problem. Mature man sititng on couch in living room and feeling bad, unwell. Male with chest pain touching inflammated zone

“Las enfermedades crónicas pueden complicarse cuando estamos expuestos a altos niveles de contaminación”, señaló Medina. Se ha observado que, en estos periodos, quienes padecen asma o enfermedades cardiovasculares presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población evitar actividades al aire libre durante la noche y la madrugada, especialmente en las zonas más afectadas. Tomar medidas preventivas y reducir el uso de pirotecnia será fundamental para proteger la salud, en particular la de los grupos más vulnerables.

Recomendaciones para proteger la salud en las fiestas de fin de año

El Senamhi prevé que las condiciones atmosféricas de estabilidad persistirán hasta el 31 de diciembre, lo que aumenta la probabilidad de que los niveles de contaminación igualen o superen los de Nochebuena. La institución reiteró la importancia de evitar el uso de artefactos pirotécnicos para no agravar la situación ambiental.

- crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

“Tenga cuidado porque las condiciones meteorológicas de estabilidad atmosférica van a continuar hasta el 31 de diciembre y es probable que este escenario se vuelva a repetir o incrementar durante las celebraciones de Año Nuevo”, enfatizó Elvis Medina. La entidad hizo un llamado a la conciencia colectiva para priorizar la salud y el bienestar de la población.

Reducir la exposición a ambientes contaminados, proteger a los grupos de riesgo y evitar la combustión de pirotecnia son acciones clave para afrontar las festividades. El Senamhi instó a la ciudadanía a adoptar estas recomendaciones y contribuir a un ambiente más saludable para todos.