Perú

Políticos y exfuncionarios que se mantienen prófugos en el 2025 y algunos buscarían postular a las Elecciones 2026

Entre los prófugos figuran exgobernadores regionales, alcaldes y exmiembros del Ejecutivo, vinculados a delitos como colusión, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas

Guardar
Un recuento de los políticos y exfuncionarios peruanos más buscados por la justicia. Conoce los casos de Miguel Navarro, Betssy Chávez, Nadine Heredia y otros personajes con sentencias por corrupción, rebelión y difamación | Canal N

Diversos políticos y exfuncionarios peruanos permanecen prófugos de la justicia, pese a estar implicados en graves casos de corrupción. Varios procesados eludieron la detención y actualmente tienen paradero desconocido o se encuentran fuera del país. Entre los mencionados destacan Ciro Castillo, Ulises Villegas, Nadine Heredia y Betssy Chávez, entre otros; algunos de ellos buscan alcanzar un cargo en las Elecciones 2026.

Políticos y exfuncionarios prófugos en el 2025 y sus casos

El primero en la lista es Ciro Castillo, gobernador regional del Callao. La Fiscalía lo identifica como líder de la organización criminal ‘Los Socios del Gore Callao’, dedicada a la adjudicación irregular de contratos. Sobre él pesa una orden de detención preliminar por 15 días y permanece prófugo desde el 15 de diciembre.

Ulises Villegas, alcalde de Comas, fue hallado culpable de colusión agravada por la entrega irregular de una obra vial inconclusa en el distrito limeño de Independencia. Está sentenciado a seis años de prisión y se encuentra prófugo desde el 29 de noviembre.

Entre los exfuncionarios, figura Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro de Comunicaciones, implicado en un acuerdo ilícito con ejecutivos de Odebrecht para la adjudicación de obras en el Metro de Lima. Se encuentra prófugo desde julio pasado.

Santiago Chau Novoa, exmiembro del comité especial de selección del tramo 2 del Metro de Lima, también enfrenta una sentencia en prisión de 18 años y cuatro meses.

Más nombres en la lista

Mencionamos algunos políticos y exfuncionarios
Mencionamos algunos políticos y exfuncionarios que se encuentran en calidad de prófugos de la justicia, asilados y más | Foto composición: Infobae Perú

En el registro de prófugos figuran Miguel Navarro Portugal, exasistente de Jorge Cuba, con una sentencia de 16 años y ocho meses por el caso Metro de Lima. Víctor Muñoz Cuba, primo de Jorge Cuba, está involucrado en la misma causa, con una sentencia de trece años y cuatro meses.

Entre los casos más notorios resalta el de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros. Se le acusa de ser autora del delito de conspiración para rebelión por el intento de golpe de Estado en 2022 y se le dictó una sentencia de 11 años, cinco meses y quince días. Actualmente se encuentra refugiada en la residencia de la embajada de México, mientras la Policía Nacional mantiene vigilancia y expectativa sobre su posible salida.

La madre de Betssy Chávez, Herminia Chino, postula por la lista de ‘Podemos Perú’, liderada por José Luna, mientras su abogado, Raúl Noblecilla, también integra la plancha presidencial de ese partido.

Nadine Heredia, ex primera dama, también figura entre los prófugos. Sobre ella pesa una sentencia de 15 años por recibir financiamiento ilegal para las campañas de 2006 y 2011, según el Poder Judicial, provenientes de Odebrecht y el régimen venezolano. Heredia se encuentra asilada en Brasil, donde goza no solo de protección política por parte del gobierno de Ignacio Lula da Silva, sino también de un blindaje legal, ya que la justicia brasileña restringe el uso de pruebas no validadas en su jurisdicción para solicitar su extradición.

Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo, fue condenado a un año de prisión por difamación agravada contra una trabajadora de la municipalidad provincial. Desde hace un mes reside en Argentina, donde afirma tener la condición de refugiado. Su hermana, Rosario Fernández, postula a la presidencia por el partido que él fundó ‘Un Camino Diferente’—conocido por tener un huaco erótico como símbolo—, con el posible objetivo de obtener su absolución.

El expresidente Martín Vizcarra cumple condena en el penal de Barbadillo por corrupción vinculada a la construcción del hospital de Moquegua. Intentó postular como candidato a la primera vicepresidencia con Perú Primero, pero fue excluido por una sanción judicial. Su hermano Mario Vizcarra sigue en carrera presidencial y ha declarado que, de ganar, indultará a Martín Vizcarra y a los demás expresidentes encarcelados.

La nómina incluye a Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín y líder del partido político de Perú Libre, quien también permanece en condición de prófugo desde octubre del 2023 por colusión agravada por el caso Aeródromo Wanka, mientras mantiene aspiraciones políticas de llegar a la presidencia en las Elecciones 2026.

El riesgo de la impunidad

La situación evidencia un grave problema: personas con sentencias firmes o mandatos de detención pueden seguir postulando a cargos públicos. Casos similares ocurrieron antes, como el del congresista José Luna de Podemos Perú, quien obtuvo libertad tras ser elegido pese a haber estado bajo prisión domiciliaria por el caso de la presunta organización criminal ‘Los Gángsters de la Política’.

Candidato de Podemos Perú cuestiona
Candidato de Podemos Perú cuestiona leyes que fueron aprobadas con los votos de su bancada

La falta de captura por parte de la Policía Nacional y los vacíos legales permiten que estos prófugos mantengan sus aspiraciones políticas, generando incertidumbre sobre la transparencia y legitimidad de los próximos comicios. La ciudadanía debe permanecer informada y atenta, ya que la elección de autoridades implica conocer la verdadera situación penal de los candidatos.

Temas Relacionados

Elecciones 2026candidatos con sentenciaspolíticos con denunciasSenadoCámara de Diputadosperu-politica

Más Noticias

Calendario de feriados 2026 en Perú: listado oficial de los fines de semana largos a nivel nacional

Las personas podrán tener una opción más para organizar un viaje o realizar actividades en este nuevo año. Algunos meses tienen un fin de semana extendido. Conoce los detalles

Calendario de feriados 2026 en

Presentan tacha para traerse abajo a todos los candidatos de Fuerza Popular para el Senado

Candidato presidencial Carlos Jaico denuncia supuestos vicios en la designación directa de candidatos, que invalidaría a toda la lista

Presentan tacha para traerse abajo

Retiro de AFP con nueva UIT: ¿Afiliados que ya solicitaron podrán recibir mayor monto?

Según fuentes de una de las AFP, el nuevo límite de S/22.000 no afectará a los pedidos ya realizados y en proceso

Retiro de AFP con nueva

Comandante PNP Óscar Arriola asegura que denuncias por extorsión disminuyeron 23% durante estado de emergencia

Más allá de las denuncias policiales, Arriola sostuvo que los resultados también deben analizarse a partir de las estadísticas oficiales del INEI

Comandante PNP Óscar Arriola asegura

A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima y Universidad San Martín protagonizarán este sábado a las 19:00 el duelo más esperado de la décima fecha de la Liga Peruana de Vóley, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan tacha para traerse abajo

Presentan tacha para traerse abajo a todos los candidatos de Fuerza Popular para el Senado

Flor Pablo denuncia que el gobierno de José Jerí dejó sin defensa legal a víctimas en Amazonas, pero Minjus lo niega

El fujimorismo es la bancada que más congresistas lanza a la reelección

José Jerí otorga indulto a dos reclusos por razones humanitarias

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Apra, niega irregularidades y defiende inclusión de invitados en listas

ENTRETENIMIENTO

Luto en la cumbia: fallece

Luto en la cumbia: fallece Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual y Pluma Dorada, a los 37 años

Guía de conciertos y fiestas para despedir el 2025: precios, horarios y detalles de los principales shows para recibir el Año Nuevo

‘Top Creators 2025′: el ranking de los 15 creadores e influencers digitales peruanos que destacaron este año

Darinka Ramírez defiende a su pareja de críticas sobre Jefferson Farfán: “Se hace cargo de una niña que no es de él”

Melissa Klug revela que su hijo mayor con Jefferson Farfán se mudará a Estados Unidos para seguir sus estudios superiores

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se filtró conflicto entre Universitario y Rodrigo Ureña: el motivo por el que no es oficializado en Millonarios

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos