Perú

Precio del dólar con alza: Así abrió el tipo de cambio hoy 26 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Guardar
¿Cuál es la tendencia del
¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú? - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Precio del dólar hoy viernes 26 de diciembre en Perú. El tipo de cambio abrió en S/3,3690, con alza, en Bloomberg. Asimismo, la moneda cerró el pasado 24 de diciembre con una nueva caída, aunque ligera, en S/3,3650, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú. Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,355
  • Venta: S/3,375.

Este año el valor del dólar ha sufrido una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así abrió el dólar hoy.
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,359
  • Venta: S/3,369.

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Previsiones para Perú en 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

La resistencia del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Dólardólar en PerúTipo de cambioBCRPSol peruanoperu-economia

Más Noticias

Comerciantes capturan a presunto extorsionador extranjero en mercado de San Martín de Porres: les exigía el pago de S/ 500

La detención se produjo cuando el acusado fue sorprendido tomando fotos y grabando videos a familiares de los propietarios de un puesto de ceviche

Comerciantes capturan a presunto extorsionador

¿Cinescape se muda a YouTube? El emotivo video de Bruno Pinasco ilusiona a sus seguidores

Tras anunciar el fin del programa en televisión, un video en redes sociales mostró a Bruno Pinasco junto a su versión joven, anticipando una posible nueva etapa digital y generando entusiasmo entre los fanáticos.

¿Cinescape se muda a YouTube?

Retiro de AFP: ¿Qué afiliados reciben la primera UIT hasta hoy 26 de diciembre?

Cronograma de desembolsos AFP de Infobae Perú. Miles de afiliados aún están recibiendo sus primeros desembolsos de S/5.350 luego de registrar su solicitud

Retiro de AFP: ¿Qué afiliados

Almacén siniestrado en el Rimac no contaba con licencia y trabajaba clandestinamente, afirma alcalde del distrito

El edificio siniestrado en la cuadra once de la avenida Francisco Pizarro operaba como almacén sin autorización municipal y almacenaba productos inflamables, reveló el alcalde del Rímac

Almacén siniestrado en el Rimac

Cynthia Martínez dedica nostálgico mensaje navideño a Pedro Suárez Vértiz: “Esposo mío, la segunda Navidad sin ti”

La viuda del cantautor peruano compartió en Facebook una reflexión sobre la ausencia del músico en la segunda Navidad sin él, acompañada de una fotografía de sus hijos

Cynthia Martínez dedica nostálgico mensaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga sigue en

Rafael López Aliaga sigue en carrera: JNE rechaza pedido para anular primarias de Renovación Popular

Comisión Permanente debatirá informe que podría inhabilitar a Mirtha Vásquez por 10 años

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

ENTRETENIMIENTO

¿Cinescape se muda a YouTube?

¿Cinescape se muda a YouTube? El emotivo video de Bruno Pinasco ilusiona a sus seguidores

Cynthia Martínez dedica nostálgico mensaje navideño a Pedro Suárez Vértiz: “Esposo mío, la segunda Navidad sin ti”

Jefferson Farfán se reúne con su hija tras anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez: “Te amo”

Melissa Paredes emociona a su hija en Navidad con lujoso iPhone: “El color que tanto quería”

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero desatan rumores de matrimonio tras viaje familiar a Disney: “Te amo”

DEPORTES

Alianza Lima oficializó préstamo de

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026: “Iremos dos veces a Lima”

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”