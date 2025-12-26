Perú

ATU retiene más de 3.400 tarjetas preferenciales por uso indebido en el Metropolitano durante 2025

Las tarjetas escolares, universitarias y de pase libre son personales e intransferibles. Su uso indebido implica la pérdida inmediata del beneficio para el titular

Las intervenciones se realizaron en las estaciones y terminales más concurridos, donde se verificó la identidad de los usuarios y se detectaron numerosos casos de fraude que afectan la equidad y sostenibilidad del sistema tarifario - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha intensificado sus acciones de fiscalización en el sistema de transporte Metropolitano y logró la retención de más de 3.400 tarjetas preferenciales de escolares, universitarios y beneficiarios de pase libre durante este 2025.

Esta medida responde a la detección de múltiples casos en los que dichas tarjetas fueron empleadas irregularmente por personas ajenas al titular, con el fin de acceder a tarifas reducidas o incluso evadir el pago.

Las intervenciones se desarrollaron en las estaciones y terminales más concurridos, donde los inspectores identificaron que adultos, familiares o terceras personas utilizaban credenciales emitidas para estudiantes o personas con derecho a pase libre.

A través de la verificación de identidad y el cotejo de datos, se comprobó que en numerosos casos las tarjetas eran usadas de manera fraudulenta, afectando la integridad del sistema tarifario y perjudicando la equidad del beneficio.

Las tarjetas retenidas se trasladan al Centro de Atención de Tarjetas (CAT), donde el titular puede recuperar el saldo, pero pierde el acceso a la tarifa preferencial hasta que el beneficio sea restablecido - Créditos: ATU.

La ATU recuerda que las tarjetas preferenciales son estrictamente personales e intransferibles. El uso por parte de personas no autorizadas acarrea la pérdida inmediata del beneficio para el titular.

En el caso de los escolares, cuando un adulto utiliza la tarjeta asignada a un menor —que incluye nombre y fotografía—, el estudiante pierde el derecho al medio pasaje hasta el siguiente año académico. De igual forma, los universitarios que incurran en esta falta ven suspendido su beneficio hasta el inicio del próximo ciclo de estudios.

Una vez retenidas, las tarjetas son trasladadas al Centro de Atención de Tarjetas (CAT) ubicado en el lado sur de la estación Central. En ese lugar, los titulares pueden recuperar el saldo disponible, aunque ya no tendrán acceso a la tarifa preferencial hasta que se restablezca el beneficio en el periodo correspondiente. Este proceso busca evitar que quienes incumplen la normativa continúen utilizando ventajas a las que no tienen derecho.

Frente a casos de pérdida o robo de la tarjeta, la entidad recomienda presentar la denuncia ante la Policía Nacional del Perú, ya sea presencialmente en la comisaría más cercana o de forma virtual. Posteriormente, es necesario acercarse a los centros de atención ubicados en los terminales Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo, así como en las estaciones Central y Javier Prado, para solicitar el bloqueo y evitar su uso indebido.

Más de 3.400 tarjetas preferenciales en el Metropolitano fueron retenidas durante 2025 - Créditos: ATU.

La ATU enfatiza que estos operativos continuarán de manera permanente, con el objetivo de proteger el acceso al medio pasaje para quienes cumplen las condiciones establecidas.

El cumplimiento de las normas garantiza que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan y preserva la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a respetar las condiciones de uso de las tarjetas y a denunciar cualquier irregularidad que se detecte en el sistema.

Cabe precisar que la tarifa estándar del Metropolitano se ha fijado en S/3.20 para el servicio troncal, y S/3.50 cuando el recorrido incluye alimentadores. Para los estudiantes que cuentan con tarjeta vigente, el pago es de S/1.60 o S/1.75, según corresponda.

