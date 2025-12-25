Warmi Ñan no se detiene: servicios de apoyo del Ministerio de la Mujer continuarán durante Navidad y Año Nuevo

La Línea 100 brinda su reporte de fin de año respecto a su manejo de casos de violencia. - Crédito: Andina/Panorama Cultural

Durante los feriados por Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aseguró que los servicios del Programa Nacional Warmi Ñan seguirán operativos en todo el territorio nacional.

La atención estará disponible las 24 horas, para responder de forma especializada y oportuna ante situaciones de violencia familiar o de género que afecten a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En todo el país, 185 Centros Emergencia Mujer y Familia funcionarán dentro de las comisarías, ofreciendo orientación, asesoría legal, gestión social y contención emocional.

Estos servicios se brindan en coordinación directa con la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que fortalece la atención ante emergencias y facilita la derivación de casos. Además, cinco Centros Emergencia Mujer y Familia, con atención 24 horas, permanecerán activos en regiones como La Libertad, Arequipa, Callao y Lima Metropolitana.

Canales de ayuda seguirán disponibles las 24 horas

La Línea 100, canal telefónico de atención, mantendrá su servicio durante los feriados, atendida por profesionales en psicología y derecho. Este recurso permite recibir orientación en castellano, quechua y aimara, y coordina la intervención con el Servicio de Atención Urgente (SAU). Así, quienes requieran ayuda podrán comunicarse en su idioma y recibir la asistencia necesaria sin interrupciones.

Adicionalmente, el Chat 100 está habilitado para consultas sobre relaciones saludables, señales de violencia y rutas de atención. Este canal, disponible a través de este link, permite acceso sencillo desde cualquier dispositivo con internet.

El MIMP subrayó la importancia de la vigilancia comunitaria e invitó a la ciudadanía a prestar atención a cualquier señal de alerta que pueda indicar riesgo para la integridad de mujeres, niñas, niños, adolescentes o integrantes del entorno familiar. Los Hogares de Refugio Temporal (HRT) también continuarán operativos para quienes necesiten protección inmediata.

La Línea 100 y el Chat 100 permite que las víctimas de violencia puedan obtener ayuda de forma anónima y las 24 horas del día - crédito Andina

Más de 176 mil casos de violencia contra la mujer

Hace unas semanas, el Ministerio de Salud (Minsa) atendió 176.925 casos de violencia contra la mujer entre enero y octubre de 2025, según cifras oficiales.

Las mujeres adultas de 30 a 59 años conformaron el grupo más afectado, con 60.604 casos, seguidas por adolescentes, jóvenes, niñas, niños y personas adultas mayores.

La directora de Salud Mental del Ministerio, July Caballero Peralta, calificó la situación como una emergencia de salud pública y una violación de derechos humanos, destacando la necesidad de fortalecer la detección y protección de las sobrevivientes.

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2024 reveló que el 52% de las mujeres en el país declaró haber sido víctima de violencia psicológica, física o sexual por parte de su pareja, con la violencia psicológica y verbal como la más frecuente.

Entre las mujeres de 15 a 49 años, el 33,9% reportó episodios de violencia en el último año; el 33% de tipo psicológica, el 7% física y el 1,7% sexual. Además, en 2024 se registraron 154 feminicidios y más de 225 mil denuncias por violencia familiar.

El informe identificó que el 44% de las víctimas no buscó ayuda, mientras que el 75,7% de la población adulta tolera alguna forma de violencia.