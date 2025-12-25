Perú

Reniec atenderá este fin de semana largo, pero en algunos casos con horario modificado: todos los detalles

El organismo de identificación mantendrá activos diversos puntos de servicio el 26 y 27 de diciembre, implementando horarios diferenciados para entregar documentos y gestionar solicitudes

Reniec abrirá sus oficinas el 26 y 27 de diciembre con horarios especiales para atender la alta demanda tras Navidad.

Las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantendrán sus puertas abiertas durante el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre, justo después de las celebraciones de Navidad, con un esquema de atención especial que incluye horarios diferenciados y servicios específicos según cada sede.

Según información oficial de Reniec, la medida busca responder a la alta demanda de trámites y entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) en días tradicionalmente marcados por un incremento de solicitudes.

En Lima y Callao, las oficinas de Reniec funcionarán el viernes 26 de diciembre en un horario uniforme de 08:45 a 16:45. En las sedes de Independencia, Miraflores y Barranca, los ciudadanos podrán acceder tanto a trámites como a la entrega de DNI, mientras que en locales como San Juan de Miraflores y Santa Anita la atención estará dedicada exclusivamente a la entrega del documento.

Los ciudadanos podrán realizar trámites y retirar el DNI en sedes seleccionadas de Lima y Callao, según la segmentación establecida por Reniec.

Otros distritos, entre ellos Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, San Borja, Villa El Salvador y Callao, también se enfocarán únicamente en entregar el DNI a los usuarios.

La oficina de Cañete constituye una excepción, ya que permitirá tanto la gestión de trámites como la entrega del documento. Esta distribución diferenciada pretende facilitar la organización de los usuarios y optimizar los recursos disponibles en fechas de alta concurrencia.

De acuerdo con Reniec, la programación especial permitirá que la ciudadanía resuelva sus necesidades de identificación sin depender exclusivamente de la sede central ni enfrentar demoras innecesarias.

El sábado 27 de diciembre, la modalidad de atención sufrirá algunos cambios. Independencia y Miraflores abrirán desde las 08:15 hasta las 15:45, manteniendo la posibilidad de realizar trámites y recoger el DNI. En tanto, en San Juan de Miraflores, la atención será solo para entrega de DNI, de 08:15 a 12:45, mismo horario y modalidad que regirá en Santa Anita, Barranca, Cañete, San Juan de Lurigancho, San Borja, Cieneguilla, Villa El Salvador y Callao. Según Reniec, esta segmentación de horarios y servicios ayuda a evitar congestiones y permite a los ciudadanos planificar mejor sus trámites.

En San Juan de Miraflores, Santa Anita y otros distritos, la atención durante las fechas señaladas estará enfocada exclusivamente en la entrega de DNI.

Más de 50 agencias

La cobertura especial de Reniec se extiende a nivel nacional, con la apertura de más de 50 agencias en distintas regiones del país durante el 26 y 27 de diciembre. Cada oficina cuenta con horarios y servicios que se ajustan a la demanda y características de su localidad.

El objetivo es garantizar que los ciudadanos que residen fuera de la capital puedan acceder a procedimientos esenciales como renovación, duplicado y entrega del DNI.

Las oficinas habilitadas incluyen tanto capitales de región como localidades rurales, ampliando el acceso a la atención presencial en fechas clave.

Reniec ha puesto a disposición de los usuarios el listado completo de agencias y servicios disponibles en su portal institucional, para que cada persona pueda verificar si la oficina más cercana ofrece solo entrega del documento o también la gestión de trámites.

Más de 50 agencias de Reniec en todo el país atenderán a la ciudadanía con horarios y servicios adaptados a la demanda de cada localidad.

Esta estrategia busca prevenir retrasos en la obtención del DNI y asegurar que ninguna persona quede sin la posibilidad de acceder a los servicios de identificación, incluso en un periodo donde las solicitudes tienden a incrementarse.

La planificación de la atención en regiones reafirma el compromiso de Reniec con la descentralización y la igualdad de acceso en todo el territorio.

Procedimiento y tarifas

El costo del primer DNI electrónico es de S/30 para adultos y S/16 para menores de edad hasta el 31 de diciembre de 2025. La renovación del documento tiene una tarifa de S/41, mientras que el duplicado se obtiene por S/33. Todos los pagos pueden realizarse mediante la plataforma Yape, lo que facilita el acceso a los servicios y agiliza el proceso para los usuarios.

Reniec facilita el pago de trámites mediante la plataforma Yape, permitiendo a los usuarios agilizar el proceso y reducir tiempos de espera en oficinas.

El procedimiento de pago es sencillo: el usuario debe ingresar al enlace habilitado por Reniec para generar el ticket, seleccionar el código del trámite, acceder a Yape, elegir la opción “Yapear servicios > Reniec” y colocar el número de ticket. Esta modalidad busca reducir los tiempos de espera y optimizar el flujo de atención en las oficinas, especialmente durante fechas de alta demanda.

Para quienes requieran orientación o tengan dudas sobre los trámites, Reniec mantiene canales de atención directa. Los ciudadanos pueden comunicarse a través de mensaje directo en las redes sociales oficiales o llamar al servicio Alo Reniec: 315 4000 (anexo 1900). De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, estos canales aseguran un soporte efectivo y oportuno, incluso en jornadas con mayor afluencia de usuarios.

