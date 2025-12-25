Estos son los servicios del Metropolitano que no operarán hoy 25 de diciembre

El Metropolitano operará el 25 de diciembre para facilitar la movilidad de quienes celebran la Navidad y necesitan trasladarse por la ciudad - Créditos: Andina.

El Metropolitano funcionará este jueves 25 de diciembre, día de Navidad, para atender la demanda de usuarios que buscan compartir y movilizarse durante las celebraciones. Muchas familias suelen salir a restaurantes o visitar a seres queridos en esta fecha especial, por lo que la disponibilidad del transporte resulta fundamental.

Sin embargo, no todos los servicios estarán activos en la jornada festiva. Según la información oficial, varias rutas quedarán suspendidas temporalmente, por lo que los pasajeros deberán tomar precauciones y planificar su traslado con anticipación.

Entre los servicios que no estarán operativos figuran Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2, Expreso 3, Expreso 4 y Expreso 1. Estas rutas forman parte de la oferta habitual del sistema, pero permanecerán fuera de circulación por decisión de la administración, priorizando así los servicios de mayor demanda.

Los viajeros deberán planificar sus desplazamientos con antelación, ya que la suspensión temporal de varias rutas podría afectar la rapidez y cobertura habitual del sistema - Créditos: Andina.

Por otro lado, el público sí podrá utilizar las líneas A, B y C, consideradas regulares, así como el Expreso 5. Estos vehículos circularán en horarios especiales adaptados al feriado.

Horarios de los servicios del Metropolitano

Este día, los servicios regulares funcionarán desde las 5 hasta las 22 horas, mientras que el Expreso 5 estará disponible entre las 6 hy las 20 h. Los buses alimentadores, encargados de acercar a los usuarios a las estaciones principales, extenderán su atención hasta las 23 h.

De este modo, quienes se desplacen por Lima durante la Navidad contarán con una cobertura básica, pero deberán tomar en cuenta la suspensión de los recorridos Superexpreso y Expreso 1, 2, 3 y 4.

La disposición busca asegurar que, pese a las restricciones, los usuarios cuenten con alternativas de transporte público en una fecha de alta afluencia y reuniones familiares - Créditos: Andina.

Otros servicios

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao prestará servicio diciembre con un horario especial por feriado. Las operaciones comenzarán a las 5:30 y concluirán a las 22:00, con todas las estaciones abiertas al público.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que la frecuencia de los trenes oscilará entre 7 minutos con 30 segundos y hasta 20 minutos, dependiendo del flujo de pasajeros en diferentes momentos del día. Se recomienda a los viajeros tomar en cuenta posibles tiempos de espera más largos, sobre todo en horas de baja demanda.

La Línea 1, que une el sur y el norte de Lima a lo largo de más de 30 kilómetros, se reafirma como una opción clave para movilizarse durante las festividades.

Por su parte, la Línea 2 mantendrá sus horarios habituales durante la jornada de este jueves. El tren operará de 6 a 23 h en las estaciones habilitadas: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

En tanto, el transporte regular funcionará desde las 4:30 hasta la medianoche, mientras que los corredores complementarios atenderán de 5:00 a 22:30 y los taxis autorizados circularán durante todo el día.

LaAutoridad de Transporte Urbano (ATU)insistió en la importancia de optar por unidades debidamente autorizadas para movilizarse en la ciudad. Además, recomendó a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales antes de iniciar cualquier trayecto durante las celebraciones de Navidad. De esta manera, se busca que los pasajeros cuenten con información actualizada sobre los horarios y servicios disponibles