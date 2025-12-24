Rematan nacimientos desde los 8 soles en la feria del jirón Inambari

La feria del jirón Inambari, en el Centro de Lima, vive sus últimas horas de campaña navideña con una oferta irresistible: nacimientos desde ocho soles. En medio del bullicio previo a la Nochebuena, los puestos exhiben piezas de todos los estilos y precios, desde las más tradicionales hasta versiones modernas que atraen a grandes y chicos.

Diversidad de precios y estilos

Los visitantes pueden encontrar nacimientos que van desde los ocho hasta los seiscientos cincuenta soles, según destacó una de las vendedoras del lugar a Buenos Días Perú. La variedad es amplia: “Ese es el nacimiento de capibara, el que está de moda para los niños. Ese está cuarenta soles, en cerámica también. Viene toda la colección de capibaras, su bebito y dos animalitos, vaca y burro”, explicó Elena, una de las artesanas que ha traído novedades en cerámica y figuras caricaturizadas. Entre sus productos, se encuentran nacimientos de animales poco convencionales, como osos polares y pingüinos, que se venden en torno a los cien soles, aunque en el remate pueden encontrarse hasta por noventa soles.

El éxito de la vecindad del Chavo

Entre las piezas más solicitadas, destaca el nacimiento inspirado en la vecindad del Chavo. “Todos los personajes son en cerámica. Viene don Ramón, doña Florinda, la Chilindrina, la Popis, la bruja, el profesor Jirafales y, representando a María y José, la Chilindrina y el Chavo con el bebé”, señaló Elena. Este modelo, que se ha convertido en uno de los favoritos de la campaña, se ofrece a noventa soles y ha sido adquirido por más de cien coleccionistas y familias, según relató la vendedora, quien apenas conservaba la última unidad.

Los nacimientos de animales, caricaturas y personajes populares como la vecindad del Chavo se destacan entre las novedades de la feria. - Buenos Días Perú

Miniaturas y nacimientos regionales

La oferta también incluye nacimientos en miniatura. “Juan nos trae misterios tan pequeños que caben en la palma de la mano”, comentó uno de los periodistas durante el recorrido. Estos modelos, hechos en cerámica andina, se venden por doce soles la unidad y a diez soles si se compran por mayor. Juan detalla que hay figuras representativas de la selva y la sierra, incluyendo la tradicional vaquita, llamitas y la totora de Puno.

Compradores fieles y tradición familiar

La feria atrae a compradores de distintos distritos de Lima. “De cincuenta me lo dejaron en cuarenta, porque ya tres años consecutivos que vengo a comprar a la señora Betty. Muy buenos productos, muy buena calidad”, enfatizó uno de los compradores proveniente de Chorrillos. Otros visitantes optan por nacimientos pequeños para regalar a los más pequeños de la casa: “Tradicional. Está bien bonito, hay chanchitos, vaquitas, conejos”, comentó una compradora mientras elegía su pieza.

Más de sesenta artesanos participan en el remate final de Inambari, con piezas artesanales para todos los gustos y bolsillos. - Buenos Días Perú

Remate final y novedades artesanales

A medida que avanza el día, los precios continúan bajando. “Acá hay misterios baratos, cómodos, ya falta poco para que termine y estamos vendiendo”, asegura otra de las vendedoras. Los nacimientos más simples se ofrecen desde veinticinco hasta ochenta y cinco soles, mientras que los de mayor tamaño han experimentado un recorte de precios significativo: “Estaban a setecientos, ochocientos. Ahora te valen seiscientos cincuenta”, afirmó una de las artesanas.

Entre las novedades, destacan los pozos para el agua bendita y figuras de animales como gatitos y perritos: “Ese es para poner agua bendita un día antes. Viene la mamá con sus crías, el perrito y la perrita con sus crías, todo en cerámica”, explicó otro vendedor. Estas piezas, que incluyen hasta la camita, se venden por veinte soles.

La feria del jirón Inambari, que reúne a más de sesenta asociados, permanecerá abierta hasta hoy, 24 de diciembre, ofreciendo una oportunidad única para adquirir nacimientos artesanales a precios sin precedentes. Quienes buscan renovar la decoración navideña o sorprender con un regalo original, aún pueden aprovechar la variedad y el remate final antes del cierre de la campaña.