Mientras León XIV celebra su primera Navidad como Papa en el Vaticano, Chiclayo recuerda su legado y la última Nochebuena de 2022

Mensaje de Navidad Mons. Robert Francis Prevost, O. S. A., Obispo de Chiclayo. Sábado 24-12-2022. (Facebook: Diócesis de Chiclayo)

Por primera vez el papa León XIV celebrará la Navidad en el Vaticano, un acontecimiento esperado por fieles de todo el mundo. Mientras tanto, en Chiclayo, en Perú, el legado cotidiano del padre Robert Francis Prevost permanece presente en los actos, recuerdos y celebraciones de quienes compartieron con él años de trabajo pastoral y servicio. La huella de Prevost, el primer Papa de Estados Unidos con una profunda conexión con el Perú, se percibe en cada rincón de la ciudad, especialmente entre quienes recibieron su ayuda directa desde el comedor que fundó en la parroquia Señor de los Milagros, en el distrito popular de San Antonio.

Según recogió CNN Latinoamérica, la presencia simbólica de León XIV marca la temporada navideña en Chiclayo. Vecinas como Daria y Rosita mantienen vivas las costumbres impulsadas por quien entonces era obispo. Durante las celebraciones de este año, ambas participan en la entrega de víveres donados a los comensales de un comedor popular, dando continuidad a la labor iniciada por Robert Prevost en 2018 para alimentar a migrantes venezolanos y a residentes en situación de vulnerabilidad.

El comedor parroquial nació bajo la iniciativa de monseñor Prevost y Cáritas, como explica el padre Elky Segura, actual párroco de la parroquia Señor de los Milagros. Al conversar con CNN, detalla: “Monseñor Prevost, viendo que aquí había una capilla y un terreno amplio, decidió construir el comedor con Cáritas. Los primeros atendidos fueron venezolanos”, en referencia a la ola migratoria que recibió la ciudad a partir de 2018, que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mantiene a una parte importante de esa comunidad en situación de vulnerabilidad.

La proximidad entre Prevost y la población más necesitada forjó un estilo de liderazgo pastoral centrado en la cercanía y la igualdad de trato. Segura destaca: “Es un pastor prudente, escucha mucho, no toma decisiones improvisadas, reflexiona mucho, discierne. Él nunca ha tenido un sacerdote amigo en particular, con todos era igual, no había distinción”. En la comunidad parroquial, la principal enseñanza que dejó fue abrir los ojos a los más necesitados.

Orgullo y memoria colectiva en Chiclayo

Misa de Acción de Gracias por los 66 aniversarios de la Diócesis de Chiclayo (17 de diciembre de 2022)

Al recorrer Chiclayo, la imagen de León XIV aparece en murales, carteles y fotografías de tamaño real, expresión del orgullo local ante su elección como Papa. Durante su discurso inaugural como pontífice, Prevost nombró a la ciudad peruana como su “querida diócesis”, un gesto destacado por la prensa internacional cuando se analizaba la procedencia del nuevo Papa estadounidense, elegido en abril de 2025 y entronizado el 18 de mayo en la Plaza de San Pedro.

Esta vinculación se refleja en la memoria colectiva y el afecto de la población: “Nuestro Perú se siente tan orgulloso de tener nuestro papa; la verdad no pensábamos, porque el día que supimos que ya tuvimos un papa chiclayano, la gente aquí se alocaba”, relata Edmundo Maraví, vendedor de calendarios con el rostro de León XIV y voluntario de la iglesia durante veintiocho años.

Recuerdos de la última Nochebuena de Prevost en Chiclayo

Celebración de la Santa Misa de Navidad. Ofició Mons. Robert Prevost Martínez - Obispo de la Diócesis de Chiclayo.

Los recuerdos de la última Nochebuena de Prevost en Chiclayo, en diciembre de 2022, resumen el modo en que el ahora Papa compartía con los más humildes. El padre Fidel Purisaca, entonces director de Prensa y Comunicación del obispado, estuvo presente en la catedral junto a él: “Habitualmente todos los días tenía la celebración de la santa misa de la catedral”. Según recuerda para el medio internacional, antes de esa misa Prevost compartió la cena y repartió regalos sencillos como telas para camisas y pantalones a los asistentes del comedor parroquial, además de servir la comida personalmente.

En el obispado, Jimmy, responsable de la seguridad, rememora con orgullo aquellos días en los que el actual papa transitaba por la puerta principal del edificio, ahora decorado con motivos navideños y fotografías del pontífice.

El vínculo entre León XIV y Chiclayo dejó huellas materiales y afectivas. Un cartel en el aparcamiento frente al obispado saluda “a nuestro Papa León XIV, quien fue cliente de nuestro estacionamiento y vecino”. La municipalidad, junto al obispado, organiza una ruta turística por las iglesias de la ciudad, presenta una muestra con objetos personales y prendas del Papa, y promueve murales y exposiciones que refuerzan la identidad local como la ciudad del papa León XIV.

La nostalgia se mezcla con la esperanza para quienes conocieron de cerca al nuevo pontífice. Matilde Angulo, sentada en la plaza principal de la catedral, permanece expectante: “Él va a venir a vernos, yo sé que él viene, está haciendo su programación para venir y va venir, y ojalá que no me pase nada a mí para verlo”. Luis Eduardo Huaranga, otro habitante de Chiclayo, destaca la labor social de Prevost en la ciudad y en los ámbitos rurales, donde ha realizado numerosas obras a beneficio de quienes lo necesitaban.

Las redes sociales, en especial la página de Facebook de la diócesis, aún conservan el último mensaje de Nochebuena dirigido por Prevost antes de su traslado definitivo a Roma: “Busquemos vivir en paz”.

La figura de León XIV más allá de los símbolos

Celebración de la Santa Misa de Navidad. Ofició Mons. Robert Prevost Martínez - Obispo de la Diócesis de Chiclayo.

La devoción por León XIV se expresa también en lo cotidiano. El vehículo que utilizó durante sus años en Chiclayo permanece en el comedor parroquial, ahora al servicio del nuevo obispo, como recuerda el padre Fidel: “Disfrutaba manejar, lo hacía muy bien”.

La figura de León XIV habita las calles y la memoria de Chiclayo más allá de fotografías o murales. Yazmin, vecina del centro, lo resume en una frase: “Pienso que sí, sigue presente el papa aquí”.