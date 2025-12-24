Perú

Largas colas en el Estadio Guadalupano de Los Olivos para recoger el pavo de Navidad

Vecinos esperan varias horas para retirar el producto congelado, mientras las paviferias organizan el acceso por grupos y la entrega sigue en otros puntos de la capital

En el distrito de Los Olivos, cientos de personas forman colas de varias cuadras para poder recoger el pavo para la cena navideña. A pocas horas de la Nochebuena, la gente espera pacientemente en las afueras de una paviferia local | Canal N

Desde las primeras horas de la mañana, largas colas se formaron en el Estadio Guadalupano de Los Olivos para recoger el pavo de Navidad. La jornada concentró a vecinos y trabajadores que, con vales entregados por sus centros de labores, aguardaban su turno para recibir el tradicional alimento en una de las siete paviferias habilitadas en la ciudad de Lima.

La fila, que se extendía por cerca de tres cuadras sobre la avenida Angélica Gamarra, comenzó a movilizarse poco después de la apertura de puertas, fijada a las ocho de la mañana. Muchas personas llegaron desde las seis, anticipando una alta demanda en la entrega de pavos que varían entre seis y trece kilos. El proceso de acceso se organizó en grupos para evitar aglomeraciones en el ingreso principal, mientras el flujo de personas se mantuvo constante durante las primeras horas.

Algunas personas compartieron sus estrategias para acelerar el proceso y aseguraron que es posible tener el pavo listo para la cena de Nochebuena.

“Sacamos el pavo a las ocho y lo ponemos en agua un par de horas, así logra descongelarse al mediodía y podemos prepararlo a tiempo”, relató una de las ciudadanas presentes en la fila.

Un reportaje muestra la masiva concurrencia para recoger el tradicional pavo de Navidad. Ante la falta de tiempo, muchos recurren a servicios en la calle que trozan el pavo con sierras para facilitar su cocción | Canal N

La entrega en las paviferias permite a los beneficiarios elegir entre diferentes pesos de pavo, y en caso de querer un ejemplar mayor, abonar la diferencia correspondiente. Esta modalidad facilita que las familias reciban un producto acorde a sus necesidades.

El operativo en el Estadio Guadalupano incluyó controles de aforo en la puerta principal, con pausas intermitentes en el avance de la fila para mantener el orden y la seguridad.

“Hacer la cola es parte de la costumbre en estas fechas, lo esencial es poder llevar el pavo a casa para celebrar con los nuestros”, expresó otra participante en la espera.

Prefieren el pavo en trozos

En las inmediaciones del Estadio Guadalupano, además de la entrega de pavos enteros, se habilitó un servicio especial para quienes prefieren llevar el pavo trozado o en medallones. Un grupo de personas formó una fila adicional para solicitar el corte del pavo, que se ofrece a siete soles si se divide en piezas y a cinco soles si se parte únicamente en dos.

Este procedimiento permite que quienes optan por trozar el pavo faciliten el proceso de descongelado y preparación, incrementando las posibilidades de tenerlo listo para la cena de Nochebuena.

El reparto de pavos congrega
El reparto de pavos congrega a multitudes en Los Olivos, largas colas desde el amanecer|Foto: Cono Norte Noticias

¿Dónde están ubicadas las paviferias?

En Lima, las paviferias habilitadas para la distribución de pavos navideños se encuentran ubicadas en diferentes distritos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a miles de familias que buscan cumplir con la tradición de la cena de Nochebuena. Los puntos de entrega abarcan zonas del norte, sur, este y centro de la capital.

Los organizadores informaron que la atención continuaría durante el día, hasta agotar el stock previsto para la jornada.

  • Paviferia Surquillo: Pasaje San Lorenzo 1250, Surquillo
  • Paviferia San Marcos: Av. Venezuela cuadra 34, Cercado de Lima
  • Paviferia Guadalupano: Av. Angélica Gamarra cuadra 2, Los Olivos
  • Paviferia Fe y Alegría: Hipólito Unanue s/n, Chacarilla de Otero, San Juan de Lurigancho
  • Paviferia Gilda Ballivián: Av. Vargas Machuca 315, San Juan de Miraflores
  • Paviferia Puruchuco: Centro Comercial Real Plaza Puruchuco, Ate
  • Paviferia Chimú: Av. San Juan de Dios Mz. F lote 6, Urb. Las Vegas, Puente Piedra

