Agricultora de 94 años vence al cáncer de colon y celebrará Navidad con su familia en Huacho

Adulta mayor venció el cáncer de cólon y es dada de alta en la víspera de Navidad | Foto: EsSalud

A los 94 años, Octavia Pariachi Huamán celebrará una Navidad especial tras superar el cáncer de colon. Después de una delicada intervención en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud), podrá reunirse con su hija y nietos en su hogar de Huacho, junto a su chacra, dejando atrás meses de dolor y preocupación.

Durante su ingreso por emergencia, Octavia Pariachi presentaba un cuadro complicado: abdomen distendido debido a una obstrucción intestinal causada por un tumor de diez por doce centímetros. Héctor Medrano Samamé, médico asistente del servicio de Cirugía Oncológica, explicó: “Dadas las condiciones, optamos por una laparotomía exploratoria y una colectomía transversa, ya que no era viable la cirugía laparoscópica”.

A pesar de su edad avanzada, la paciente evolucionó favorablemente tras la extirpación del tumor. El doctor Medrano resaltó: “Se mantiene saludable y lúcida; no presenta diabetes descontrolada, hipertensión ni enfermedades cardiacas graves”. Tras una operación de aproximadamente tres horas y media, en la que participaron anestesiólogos, cardiólogos, neumólogos y personal de enfermería, la recuperación fue descrita como espectacular.

El estilo de vida de Octavia, centrado en actividades agrícolas como la cosecha de frejoles y paltas, contribuyó de manera significativa a su fortaleza física. Ahora, con renovada energía, planea retomar su afición por el tejido para sus nietos, aguardando la Navidad con entusiasmo en Huacho.

Madre de ocho hijos y reconocida por su resistencia, enfrentó una cirugía de alta complejidad que puso a prueba al equipo médico. Su evolución positiva ha generado admiración en el hospital.

El caso permitió al doctor Medrano recordar la relevancia de la detección temprana en el tratamiento oncológico: “El cáncer es curable si se identifica a tiempo. En nuestro servicio priorizamos el diagnóstico precoz y la atención oportuna”.

Deficiencias en la atención de EsSalud 2025

En el último año, EsSalud ha recibido numerosas denuncias vinculadas a la atención al asegurado. Las principales quejas giran en torno a la dificultad para obtener citas médicas, la lentitud en la atención presencial y virtual, la demora en la entrega y lectura de resultados de laboratorio, la tardanza en la programación de operaciones, el desabastecimiento de medicamentos, la falta de camas hospitalarias, la carencia de sillas de ruedas y la presencia de equipos médicos en mal estado, entre otros problemas.

La situación ha resultado crítica en todos los niveles de atención. En el caso de la atención primaria, considerada la puerta de entrada al sistema de salud, numerosos usuarios se ven obligados a recurrir al sector privado ante la falta de citas disponibles en medicina general, laboratorio u otros servicios esenciales para la detección o descarte de enfermedades complejas como cáncer, diabetes o afecciones cardíacas. Como consecuencia, numerosos pacientes llegan al hospital con cuadros avanzados, reduciendo las posibilidades de un tratamiento efectivo y complicando la labor médica.

Ante este escenario hecho público en múltiples plataformas y medios de comunicación a nivel nacional, EsSalud ha sumado esfuerzos para el desembalce de citas médicas y otras acciones para mitigar la saturación del servicio que brinda. Sin embargo, la percepción de los usuarios es que estas mejoras aún no resuelven el problema de fondo.

EsSalud enfrenta retos importantes, a pesar de haber duplicado sus ingresos en los últimos años. La institución ha atravesado múltiples cambios en la jefatura durante las recientes gestiones gubernamentales, lo que ha generado inestabilidad y contribuido a la atención deficiente que perciben sus asegurados. Los usuarios esperan que en el año 2026 la gestión pueda traducir los recursos disponibles en mejoras concretas, garantizando un servicio eficiente y oportuno para toda la población afiliada.