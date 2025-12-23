Metropolitano: Pasajeros solo podrán subir a buses con regalos navideños de tamaño limitado

A pocas horas de celebrar las fiestas navideñas, el servicio de buses del Metropolitano informó a sus miles de pasajeros que usan sus unidades para desplazarse a centros de estudio, trabajo o trámites diversos, que solo pueden subir a los buses si respetan las normas de restricción de paquetes grandes por persona.

Según la publicación de esta norma en la página oficial de X del Metropolitano, solo se autorizan el ingreso de paquetes de hasta 40 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto y 30 centímetros de profundidad, con el objetivo de que los regalos de Navidad de gran tamaño no representen un obstáculo para el tránsito ni una incomodidad para el resto de los pasajeros.

¿Qué tipo de regalos se encuentran dentro de las medidas reglamentarias? Las opciones son diversas, pero pueden ser: cajas con muñecas, pistas de autos o robots interactivos, cascos, patines en línea, cajas grandes de LEGO, instrumentos musicales, maletas, etc.

Pasajeros solo podrán subir a buses del Metropolitano con regalos navideños de tamaño limitado. (Foto: Metropolitano)

Como una forma de agilizar el tránsito al interior de las estaciones del servicio del Metropolitano, se recomienda respetar el orden en las filas y las colas al abordar. Así se disminuye el riesgo de empujones y accidentes.

Además, ATU recuerda a los usuarios que no deben ocupar, apoyar ni recostarse en el área posterior de los buses, donde se encuentra el motor, y de este modo evitar situaciones peligrosas para los pasajeros.

Obra conectará el Metropolitano con la Línea 1

La Vía Expresa Grau permitirá, por primera vez, una conexión directa entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima. Este corredor de 2,8 kilómetros integrará ambos sistemas de transporte, facilitando el desplazamiento de más de dos millones de usuarios hacia el centro comercial y productivo de la ciudad.

Actualmente, la Estación Central del Metropolitano recibe a 22.000 personas al día, mientras que otras 5.000 acceden a la estación Grau de la Línea 1, sin un enlace directo entre ambas redes.

El proyecto contempla la construcción de cuatro paraderos estratégicos: Abancay, Andahuaylas, Parinacochas y Nicolás Ayllón. Estas nuevas estaciones permitirán el acceso directo a zonas de alta actividad económica y funcionarán como nuevos puntos de transferencia. El nodo Nicolás Ayllón contará con un viaducto peatonal que servirá como estación de transferencia, facilitando la interconexión entre los dos sistemas y asegurando el flujo de pasajeros en ambos sentidos.

La obra prevé la entrega de la conexión durante el primer semestre de 2026. Aunque los usuarios deberán utilizar tarjetas diferentes para cada sistema, la interoperabilidad física será total, lo que convertirá al corredor norte-sur en un modelo de conectividad urbana para Lima.

De acuerdo con Emape, la puesta en funcionamiento de la nueva Vía Expresa Grau y sus paraderos convertirá al eje norte-sur limeño en un modelo de conectividad urbana, con implicancias directas en el tráfico, los tiempos de traslado y la revitalización de polos comerciales y residenciales.

Municipalidad de Lima implementa plan de desvíos por construcción de nueva vía Expresa Grau. (Foto: Agencia Andina)

Avances en obra civil y mejoras urbanas

La pavimentación de los 2,8 kilómetros de vía en concreto ha sido completada en toda la extensión prevista entre la Plaza Grau y el jirón Junín, dato que confirma la consolidación de la ruta principal del corredor.

Además, las veredas en el tramo a nivel, ubicadas entre los jirones Lucanas y Junín, alcanzan un progreso del 50%. Como parte de las transformaciones urbanas, se ha dado comienzo a la plantación de árboles y jardinería: hasta la fecha, se ha logrado instalar más del 80% de las 160 palmeras y 360 guaranguays previstas en el tramo principal, mejorando el entorno vial y peatonal.