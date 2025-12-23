Jaime Bayly revela que su esposa no desea otro hijo, pero no abortaría si quedara embarazada: “Se llamaría Carlyle Bayly”

“Me angustié”: Jaime Bayly cuenta cómo vivió la sospecha de un embarazo inesperado. Infobae Perú / Captura: IG

Jaime Bayly volvió a sacudir el debate público con una de esas confesiones íntimas que, lejos de pasar desapercibidas, generan sorpresa.

En su más reciente columna publicada en El Comercio, el escritor peruano relató la angustia que vivió ante la posibilidad de convertirse nuevamente en padre a los 61 años, una idea que lo tomó por sorpresa y que puso en evidencia las diferencias de percepción entre él y su esposa, Silvia Núñez del Araco, respecto a la maternidad y los cambios que esta implica.

El detonante de esta inquietud fue un episodio doméstico tan cotidiano como revelador. Bayly contó que mantuvo relaciones íntimas con su esposa sin protección y durante el periodo menstrual de ella, una circunstancia que, aunque médicamente reduce las probabilidades de embarazo, no logró disipar su temor.

Silvia Núñez no quiere ser madre

Para el escritor, la idea de un nuevo hijo se volvió casi una certeza, una convicción que creció con el paso de los días y que terminó por instalarse como una preocupación constante, alimentada por la demora del periodo menstrual de Silvia.

Mientras él se preparaba mentalmente para asumir una paternidad tardía, su esposa fue clara y directa respecto a sus deseos. Según narró Bayly, Silvia Núñez le manifestó que no estaba en sus planes volver a ser madre, una posición firme que contrastaba con la ansiedad del escritor.

“Mi esposa me dijo que no quería volver a ser madre, que estar nueve meses embarazada le parecía una pésima idea, que volver a parir le daba mucha flojera, que tener un bebé en la casa recortando nuestras libertades era lo último que hubiera deseado”, escribió el autor, sin filtros ni eufemismos, en un pasaje que rápidamente se viralizó por su franqueza.

Las palabras de Silvia no solo reflejan una postura personal, sino también una mirada contemporánea sobre la maternidad. Bayly expuso estas declaraciones sin juicio ni reproche, más bien como parte de un diálogo íntimo que reveló la complejidad de una pareja madura enfrentando una eventualidad inesperada.

No obstante, la historia no se quedó únicamente en la negativa inicial. El propio el periodista relató que, pese a no desear un nuevo embarazo, Silvia Núñez fue categórica en un punto que para él resultó profundamente conmovedor.

“No obstante, aclaró, si estaba embarazada, de ninguna manera podría abortar, por amor al bebé y por amor a mí”, añadió el escritor en su columna.

Su hija se llamaría Carlyle Bayly

Durante esos días de incertidumbre, el autor confesó que su mente se adelantó a los hechos. Mientras esperaba que el retraso menstrual se resolviera, comenzó a imaginar escenarios, rutinas y hasta el futuro de ese posible hijo. En ese ejercicio de anticipación, Jaime Bayly llegó incluso a elegir un nombre, convencido de que se trataría de una niña. El nombre no fue casual ni improvisado, sino una elección cargada de significado personal y literario: Carlyle Bayly.

El escritor relató el momento en que compartió esa idea con su esposa, quien, según describe, pareció ilusionarse brevemente con la posibilidad. “¿Y cómo va a llamarse nuestra hija?, preguntó mi esposa, de pronto ilusionada. Carlyle, respondí. Carlyle Bayly. Y si es hombre, también”, escribió Bayly, dejando entrever cómo, pese a las reservas iniciales, la idea de un nuevo miembro en la familia comenzó a adquirir una dimensión emocional inesperada.

Finalmente, la tensión se disipó cuando Silvia confirmó que no estaba embarazada, poniendo fin a los días de angustia y especulación. Sin embargo, el episodio dejó una huella clara en el escritor, quien utilizó su columna para reflexionar sobre el amor, la libertad, el paso del tiempo y las decisiones que marcan la vida en pareja.

