Cómo hacer trámites urgentes durante el feriado: conoce los únicos servicios públicos que atienden el 25 de diciembre

En plena celebración navideña, diversos organismos mantienen atención especial en Lima y regiones para garantizar servicios esenciales, mientras bancos y comercios suspenden actividades presenciales y supermercados modifican sus horarios habituales

"Optimiza tu tiempo y tus compras navideñas con la Línea 1 del Metro de Lima", señaló la empresa concesionaria. (Foto: Andina)

En el feriado nacional de Navidad, la mayoría de entidades en Perú interrumpe su atención presencial. Sin embargo, algunos servicios esenciales mantienen operaciones para responder a emergencias, trámites urgentes y necesidades básicas. El acceso a hospitales, farmacias de turno, bomberos y plataformas digitales garantiza la cobertura de la población en una de las jornadas más esperadas del año.

Mientras bancos y comercios cierran sus puertas, hospitales públicos y privados refuerzan sus guardias, el transporte opera con horarios especiales y la Policía Nacional incrementa la vigilancia en zonas sensibles. A continuación, un panorama detallado de los servicios que seguirán activos el 25 de diciembre en Lima y regiones.

Emergencias: hospitales, SAMU, bomberos y Policía Nacional

La red hospitalaria pública y privada, como Rebagliati, Almenara y Loayza, funcionará con guardias de urgencia las veinticuatro horas. El Ministerio de Salud ha declarado alerta amarilla, lo que implica refuerzos en turnos médicos y disponibilidad de camas. El SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia) operará de manera permanente, con ambulancias desplegadas en Lima y regiones; el número 106 permanece activo para emergencias como infartos, accidentes o quemaduras. Solo en 2025, se han registrado cientos de miles de llamadas, con un operativo especial para las fiestas.

Personal de salud opera a una paciente en la sala de hospital de Chancay | Foto captura.

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá su labor habitual, con patrullajes reforzados en áreas comerciales y residenciales. El número de emergencias 105 estará disponible para denuncias, robos, violencia familiar y otras eventualidades. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajará sin interrupciones, atendiendo incendios, rescates y fugas de gas a través de la central 116. La aplicación “Bomberos 116” permite reportar incidentes rápidamente, especialmente ante el aumento de alertas por pirotécnicos o accidentes domésticos.

Supermercados y farmacias: horarios de atención y servicios de turno

Las principales cadenas de supermercados, como Tottus, Metro y Plaza Vea, han ajustado sus horarios en diciembre. Tottus atiende de ocho a veintitrés horas en fechas específicas y reduce su jornada a ocho a veintiún horas el veinticuatro y treinta y uno. El veinticinco y el primero de enero, todas sus tiendas permanecerán cerradas. Metro abrirá el veinticuatro de siete a veintidós horas, mientras que el veinticinco no brindará atención. Plaza Vea ofrecerá servicios el veinticuatro de ocho a veintidós horas y el veinticinco retomará la atención desde el mediodía hasta las veinte horas. Makro no ha informado cambios, por lo que se sugiere verificar actualizaciones en sus canales oficiales.

En cuanto a farmacias y boticas, cadenas como Inkafarma, Mifarma, BTL y Farmacia Universal mantienen locales de guardia las veinticuatro horas, en cumplimiento de la normativa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Para ubicar la farmacia de turno más cercana, se puede consultar el Observatorio de Precios de Medicamentos, además de las páginas y aplicaciones de cada cadena.

Supermercados como Tottus, Plaza Vea, Metro, Makro y Vivanda atenderán en su horario habitual durante los feriados del 28 y 29 de julio. Foto: Composición Infobae Perú

Banca, transporte y servicios digitales disponibles en Navidad

El veinticinco de diciembre, los bancos no abrirán sus puertas. Sin embargo, las plataformas digitales y aplicaciones móviles de Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA, Interbank, Scotiabank y Banco de la Nación operarán normalmente, permitiendo transferencias, pagos y consultas. Los cajeros automáticos y agentes corresponsales estarán activos para transacciones básicas.

El transporte público en Lima y Callao, incluyendo el Metropolitano y los corredores complementarios, funcionará con horarios adaptados. El Metropolitano ofrecerá servicios regulares de cinco a veintidós horas y rutas alimentadoras hasta las veintitrés. Los corredores Azul y Rojo mantendrán esquemas similares, aunque podrían reducir frecuencias en algunos tramos. Taxis y servicios informales circularán con demanda habitual, pero se recomienda consultar la app o web de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para confirmar los horarios exactos.

Feriado largo por Navidad: estos son los horarios del Metropolitano, corredores y otros transportes públicos| Andina

Finalmente, los portales del Estado, como gob.pe y las aplicaciones de Reniec o Sunat, habilitan consultas y pagos las veinticuatro horas, aunque los trámites que requieren atención presencial quedarán suspendidos hasta el reinicio de actividades normales. De este modo, la conectividad digital y la presencia de servicios esenciales aseguran atención ante cualquier urgencia durante el feriado nacional de Navidad.

Matrícula escolar 2026 en Perú:

¿Centros comerciales tendrán horario extendido

Renovación de la Energía Nuclear

Laura Bozzo explota y casi

JEE admite la cuarta candidatura
JEE admite la cuarta candidatura

Imitadora de Michael Jackson ganó

Reimond Manco explotó contra el

