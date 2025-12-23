Cómo hacer trámites urgentes durante el feriado: conoce los únicos servicios públicos que atienden el 25 de diciembre

En el feriado nacional de Navidad, la mayoría de entidades en Perú interrumpe su atención presencial. Sin embargo, algunos servicios esenciales mantienen operaciones para responder a emergencias, trámites urgentes y necesidades básicas. El acceso a hospitales, farmacias de turno, bomberos y plataformas digitales garantiza la cobertura de la población en una de las jornadas más esperadas del año.
Mientras bancos y comercios cierran sus puertas, hospitales públicos y privados refuerzan sus guardias, el transporte opera con horarios especiales y la Policía Nacional incrementa la vigilancia en zonas sensibles. A continuación, un panorama detallado de los servicios que seguirán activos el 25 de diciembre en Lima y regiones.
Emergencias: hospitales, SAMU, bomberos y Policía Nacional
La red hospitalaria pública y privada, como Rebagliati, Almenara y Loayza, funcionará con guardias de urgencia las veinticuatro horas. El Ministerio de Salud ha declarado alerta amarilla, lo que implica refuerzos en turnos médicos y disponibilidad de camas. El SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia) operará de manera permanente, con ambulancias desplegadas en Lima y regiones; el número 106 permanece activo para emergencias como infartos, accidentes o quemaduras. Solo en 2025, se han registrado cientos de miles de llamadas, con un operativo especial para las fiestas.
La Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá su labor habitual, con patrullajes reforzados en áreas comerciales y residenciales. El número de emergencias 105 estará disponible para denuncias, robos, violencia familiar y otras eventualidades. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajará sin interrupciones, atendiendo incendios, rescates y fugas de gas a través de la central 116. La aplicación “Bomberos 116” permite reportar incidentes rápidamente, especialmente ante el aumento de alertas por pirotécnicos o accidentes domésticos.
Supermercados y farmacias: horarios de atención y servicios de turno
Las principales cadenas de supermercados, como Tottus, Metro y Plaza Vea, han ajustado sus horarios en diciembre. Tottus atiende de ocho a veintitrés horas en fechas específicas y reduce su jornada a ocho a veintiún horas el veinticuatro y treinta y uno. El veinticinco y el primero de enero, todas sus tiendas permanecerán cerradas. Metro abrirá el veinticuatro de siete a veintidós horas, mientras que el veinticinco no brindará atención. Plaza Vea ofrecerá servicios el veinticuatro de ocho a veintidós horas y el veinticinco retomará la atención desde el mediodía hasta las veinte horas. Makro no ha informado cambios, por lo que se sugiere verificar actualizaciones en sus canales oficiales.
En cuanto a farmacias y boticas, cadenas como Inkafarma, Mifarma, BTL y Farmacia Universal mantienen locales de guardia las veinticuatro horas, en cumplimiento de la normativa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Para ubicar la farmacia de turno más cercana, se puede consultar el Observatorio de Precios de Medicamentos, además de las páginas y aplicaciones de cada cadena.
Banca, transporte y servicios digitales disponibles en Navidad
El veinticinco de diciembre, los bancos no abrirán sus puertas. Sin embargo, las plataformas digitales y aplicaciones móviles de Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA, Interbank, Scotiabank y Banco de la Nación operarán normalmente, permitiendo transferencias, pagos y consultas. Los cajeros automáticos y agentes corresponsales estarán activos para transacciones básicas.
El transporte público en Lima y Callao, incluyendo el Metropolitano y los corredores complementarios, funcionará con horarios adaptados. El Metropolitano ofrecerá servicios regulares de cinco a veintidós horas y rutas alimentadoras hasta las veintitrés. Los corredores Azul y Rojo mantendrán esquemas similares, aunque podrían reducir frecuencias en algunos tramos. Taxis y servicios informales circularán con demanda habitual, pero se recomienda consultar la app o web de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para confirmar los horarios exactos.
Finalmente, los portales del Estado, como gob.pe y las aplicaciones de Reniec o Sunat, habilitan consultas y pagos las veinticuatro horas, aunque los trámites que requieren atención presencial quedarán suspendidos hasta el reinicio de actividades normales. De este modo, la conectividad digital y la presencia de servicios esenciales aseguran atención ante cualquier urgencia durante el feriado nacional de Navidad.