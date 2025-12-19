Perú

Se registró un sismo de magnitud 4.2 en Ayacucho

A lo largo de su historia, la nación ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Guardar
Perú es uno de los
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

Un temblor de magnitud 4.2 ocurrió este viernes 19 de diciembre en la ciudad de Chuschi, en la provincia de Cangallo del departamento de Ayacucho, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El movimiento telúrico comenzó a las 09:30 (hora local) y se originó a 51 kilómetros al Oeste de Chuschi con una profundidad de 104 kilómetros, una intensidad de III y latitud y longitud de -13.59, -74.82 grados. Debido a su magnitud, el rango de alerta emtido fue de color verde precisó en un reporte la Red Sísmica Nacional.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente:

I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.

II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.

IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.

V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.

VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.

VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.

VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.

IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.

X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

¿Que hacer en caso
¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)

Los sismos y su relación con el Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los sismos más fuertes del mundo.

El también llamado Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es liberada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, consideradas como catastróficas.

Perú y sus historial de sismos

Terremoto en Perú en el
Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)

La nación latinoamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 aconteció en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro terremoto de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un movimiento telúrico de magnitud 6.9 afectó al sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más destructor después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente dañado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos acontecidos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

SismoPerúperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Plan proyecta teleféricos, nuevas líneas de Metro y red integrada de transporte: así será la movilidad, según estrategia de la ATU

Esta estretagia contempla la ejecución de cerca de 200 proyectos, incluyendo nuevas líneas del Metro, teleféricos y corredores exclusivos para buses, con expansión progresiva hasta 2045

Plan proyecta teleféricos, nuevas líneas

Director de N7W afirma que Machu Picchu podría convertirse en “una ruina mítica” si no se mejoran los problemas de acceso

El santuario inca recibirá la visita de Jean-Paul de la Fuente el próximo 15 de enero para verificar si se han realizado mejoras en la gestión de la atracción turística mundial

Director de N7W afirma que

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Tony Blades, Mandril y El Dragón se reúnen en la esperada película dirigida por Jorge Carmona, que retoma la esencia de la recordada serie para enfrentar los nuevos desafíos del crimen en la capital.

La Gran Sangre regresa a

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma el fallecimiento de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

El joven de 23 años compartió un emotivo mensaje en Instagram donde contó cómo la enfermedad de su madre avanzó rápidamente y destacó el apoyo que recibió de su padre, familiares y amigos cercanos.

Vasco Madueño, hijo de Guillermo

Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo: día, hora y canal TV de los partidos por Fase 2 de Copa Libertadores 2026

Los ‘cerveceros’ conocieron su fixture para la segunda etapa del torneo internacional: deberá esperar al ganador de la llave entre los ‘íntimos’ y el ‘gallo norteño’. Entérate los detalles

Sporting Cristal vs Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chile archiva el proceso de

Chile archiva el proceso de extradición de Alberto Fujimori por casos de corrupción y violaciones de DD. HH.

Ministro del Interior asegura que el gobierno ha “superado bastante” el resultado de los operativos contra la criminalidad

Rosario Fernández, hermana del prófugo Arturo Fernández, se negó a firmar el Pacto Ético: “Veo partidos financiados irregularmente”

Rosario Fernández, candidata que se negó a firmar Pacto Ético Electoral, fue denunciada por agredir a la PNP y tirar huevos a sede judicial

Pacto Ético Electoral: ¿qué organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026 no firmaron?

ENTRETENIMIENTO

Vasco Madueño, hijo de Guillermo

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma el fallecimiento de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

Christian Cueva aparece en TV con Pamela Franco, llora por sus hijos y se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia

Jean Paul Santa María no viajará a España con Romina Gachoy por compromisos laborales

Angie Jibaja sorprende con su llegada a Lima en plena crisis de Jean Paul Santa María con Romina Gachoy

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, confirma que convive con su novio

DEPORTES

Eddie Fleischman exigió salida de

Eddie Fleischman exigió salida de Carlos Zambrano tras reconocer indisciplinas en Alianza Lima: “Indignante”

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Facundo Callejo aparece en la agenda de histórico club de Argentina tras campaña goleadora con Cusco FC en Liga 1

Alianza Lima vs 2 de Mayo: día, hora y canal TV confirmado de los duelos por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Paolo Guerrero analizó el problema que presentó Alianza Lima en el 2025: “Debió jugarse siempre con un mismo once”