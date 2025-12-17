Perú

Resultados del Gana Diario de este martes 16 de diciembre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Guardar
El premio mayor de gana
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Gana Diario dio a conocer los resultados ganadores de su más reciente sorteo. Descubra si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: martes 16 de diciembre de 2025.

Número del sorteo: 4432

Resultados: 27 13 3 10 32

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario realiza un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los ganadores se difunden después de las 8:30 horas de la noche.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada martes, se llevó
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se debe de ingresar a su portal de internet, aquí se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se realizará la combinación.

Se puede escoger cualquier número para armar la apuesta, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la combinación hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya formado la apuesta, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para obtener el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la combinación ganadora. Sin embargo, se consigue una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Gana DiarioGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Gianella Neyra se prepara para su nueva etapa teatral en 2026: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje”

Como productora y actriz, Neyra se alista para iniciar un año lleno de retos creativos con dos obras que buscan emocionar y reunir al público

Gianella Neyra se prepara para

Resultados de la Kábala de este 16 de diciembre: todos los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si fue el afortunado ganador del último sorteo

Resultados de la Kábala de

Por qué el cáncer de tiroides afecta principalmente a las mujeres

El cáncer de tiroides es uno de los tipos de cáncer endocrino más comunes en el país y se diagnostica hasta tres veces más en mujeres

Por qué el cáncer de

Enfermedades dermatológicas: ¿cuál es la diferencia entre dermatitis atópica y actínica?

Ambos tipos de dermatitis provocan inflamación de la piel y síntomas como picazón y enrojecimiento, pero tienen causas diferentes

Enfermedades dermatológicas: ¿cuál es la

El pisco peruano se abre paso en Egipto con una velada diplomática dedicada a la coctelería y el intercambio cultural

La Embajada del Perú organizó un encuentro con profesionales en la materia para posicionar la bebida bandera como destilado de identidad y tradición

El pisco peruano se abre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Julio Chávez ignora pedidos de

Julio Chávez ignora pedidos de renovar Acción Popular tras quedar fuera de las elecciones 2026: “Yo no voy a renunciar”

José Domingo Pérez exige a Phillip Butters que se rectifique tras llamarlo “ladrón”: “Es difamación agravada”

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

Ciro Castillo apeló allanamiento y detención preliminar: abogado asegura que no hay peligro de fuga

ENTRETENIMIENTO

Gianella Neyra se prepara para

Gianella Neyra se prepara para su nueva etapa teatral en 2026: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje”

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada en besos con su nuevo novio

Pamela López y Paul Michael sorprenden en Chiclayo al superar a Pamela Franco y Christian Cueva en convocatoria y ganancias

Alejandra Baigorria sorprende con enormes canastas navideñas y regalos para sus trabajadores

DEPORTES

Miguel Rondelli asegura la continuidad

Miguel Rondelli asegura la continuidad del goleador Facundo Callejo en Cusco FC: “No ha llegado ninguna oferta”

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

Christian Ramos cuestiona la inclusión de Fabio Gruber en la selección: “¿Dónde está el peruano que se estaba matando?”

Mía León deja Alianza Lima luego de un semestre coronado con el título nacional para unirse a las filas del Cruz Azul de la Liga MX

La piratería en la Liga1 empieza a retroceder: infracciones cayeron 35 % en la temporada 2025