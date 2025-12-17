Perú

Gripe H3N2: Vacunarse contra la influenza reduce el riesgo de cuadros graves, hospitalización y muerte, advierte experto

Abel Salinas señaló que recibir la dosis recomendada es esencial, pero advirtió que a la par los usuarios deben aplicar otras medidas como el lavado de manos, el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios y evitar aglomeraciones

El médico Abel Salinas explica sobre lo esencial de vacunar a las poblaciones vulnerables

Frente al incremento de casos en la actual temporada, la vacunación contra la influenza se consolida como una herramienta clave para limitar las consecuencias más severas de la enfermedad, especialmente ante la circulación de variantes como la gripe H3N2.

Diversos especialistas, como Abel Salinas, subrayaron la importancia de continuar apostando por la inmunización, tomando como referencia la experiencia reciente de la pandemia de COVID-19 y la eficacia histórica de las campañas sanitarias para controlar enfermedades.

El médico recordó, en conversación con Canal N, que recibir la dosis correspondiente es esencial y que ha representado un cambio trascendental a nivel mundial en la última década.

El exministro de Salud destacó
El exministro de Salud destacó que las fórmulas existentes siguen siendo una barrera clave frente a los cuadros severos, aun cuando no se cuente con vacunas diseñadas especialmente para cada nueva variante, como la denominada K

Según el experto, estas estrategias han servido para controlar numerosos brotes, disminuyendo la propagación de virus y el riesgo de complicaciones graves, como se evidenció con el caso del COVID-19. No obstante, advirtió que no debe caerse en la falsa sensación de protección absoluta y remarcó la relevancia de medidas complementarias.

“Eso no significa que debamos dejar de lado otras acciones: el lavado de manos, el uso de mascarilla cuando se presentan síntomas —sea o no un resfriado— y, si no podemos diferenciarlos con facilidad, la recomendación es utilizar mascarilla. Además, se debe evitar la presencia en aglomeraciones”, mencionó.

La inquietud acerca de la capacidad de los biológicos para evitar el contagio sigue presente entre buena parte de la población. En el caso específico del COVID-19, Salinas aclaró que, si bien la aplicación no impidió por completo las infecciones, sí contribuyó considerablemente a evitar que los casos se tornaran graves o fatales. Esta realidad también se aplica a la protección frente a la influenza, aunque con matices debido a la naturaleza cambiante del virus.

Abel Salinas señaló que la
Abel Salinas señaló que la vacunación es fundamental para limitar el riesgo de cuadros graves, hospitalización y muerte, especialmente ante la circulación de variantes como la gripe H3N2

Sobre la variante K, el especialista explicó que todavía no existe un inmunizante diseñado específicamente para esa versión. No obstante, la cobertura actual ofrece algún tipo de defensa frente a las manifestaciones más severas de la enfermedad, reduciendo el riesgo de hospitalización, internamiento en cuidados intensivos o incluso la muerte.

Así, aunque las fórmulas existentes pueden no cubrir todas las variantes que circulan, sí representan una barrera importante frente al desarrollo de síntomas graves.

El exministro de Salud destacó que uno de los desafíos con la influenza reside en su capacidad de mutación constante. Las variantes surgen y se detectan, y la ciencia médica requiere tiempo para desarrollar soluciones dirigidas a cada una de ellas. Mientras ese proceso tiene lugar, la recomendación es aprovechar las alternativas disponibles, especialmente en los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades preexistentes.

Abel Salinas exhortó a los
Abel Salinas exhortó a los usuarios a vacunarse contra la influenza

En la coyuntura actual, Salinas sostuvo que la combinación de la inmunización y la adopción de hábitos de higiene y prevención es la fórmula más eficaz para reducir el impacto de la gripe H3N2. Aconsejó el uso de mascarilla en casos de síntomas respiratorios, incluso cuando no se trate de un resfriado confirmado, y evitar acudir a espacios con mucha concurrencia.

Finalmente, el llamado de los especialistas es a no esperar la llegada de una fórmula perfecta para cada variante y aprovechar la protección que ofrecen las dosis disponibles. De este modo, es posible disminuir la gravedad de los casos y, en consecuencia, salvaguardar la vida y la salud de la población frente a nuevas olas de influenza.

