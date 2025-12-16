Perú

¿Puedo cambiar la dirección de mi DNI para votar en las Elecciones 2026? La respuesta de Reniec

La actualización de la dirección en el DNI sigue habilitada, pero no modificará el lugar de sufragio en el próximo proceso general, ya que la información quedó registrada al cierre del padrón

Trámites de duplicado y renovación
Trámites de duplicado y renovación del DNI se podrán pagar fácilmente a través de Yape.

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, miles de peruanos buscan saber si aún es posible cambiar la dirección en el DNI y cómo asegurarse de conocer el local de votación asignado. ¿Te mudaste de distrito o provincia? ¿Aún no sabes dónde te tocará votar? Lo fundamental: aunque la actualización de domicilio sigue disponible en la Reniec, ya no altera el lugar donde sufragarás este año. El padrón electoral ya está cerrado, y tu local dependerá de la información vigente al momento de la inscripción.

Si tu DNI tiene una dirección antigua, deberás acudir al local ya determinado por el sistema. Para muchos, esto podría significar un desplazamiento mayor o contar con menos opciones cerca de casa. Por eso, conocer el paso a paso para actualizar el domicilio sigue siendo clave para próximos procesos y evitar sorpresas. El proceso es sencillo y, aunque llega tarde para las elecciones generales, te prepara para trámites futuros en Perú.

¿Se puede modificar la dirección del DNI antes de las Elecciones Generales?

Sí, puedes actualizar tu dirección en el DNI mediante Reniec, pero el cambio ya no afectará tu local de votación en las Elecciones Generales 2026. La autoridad cerró el padrón electoral, lo que significa que tu centro de sufragio será el que corresponda al domicilio que figura actualmente en tu documento.

Esto implica que, aunque realices el trámite hoy, votarás donde indique tu DNI. La modificación servirá para futuros procesos, como las próximas elecciones regionales o municipales, y te permitirá votar cerca a tu nueva vivienda.

¿Cuánto cuesta y cómo hacer el cambio de domicilio en el DNI?

Si tu dirección es incorrecta o reciente, la actualización ante Reniec puede hacerse presencial (en cualquier oficina o Centro MAC) o virtualmente, siempre que cuentes con DNI electrónico. Necesitas un recibo de servicios públicos —agua, luz o internet— o un comprobante de tributo municipal emitido en los últimos seis meses y que indique la dirección a registrar. Si vives donde no hay servicios, puedes optar por una declaración jurada de domicilio.

El costo varía: S/ 30 para DNI azul, S/ 34 para electrónico y S/ 16 para menor de edad. Realiza el pago por Yape, Banco de la Nación o Pagalo.pe. Terminado el trámite, recibirás un nuevo DNI con la dirección modificada en un plazo promedio entre 10 y 15 días hábiles.

Si eliges la modalidad virtual, descarga el App DNI Bio Facial, valida tu identidad, presenta la documentación y firma digitalmente. Recuerda que, para personas con discapacidad permanente, el trámite es gratuito y presencial.

Ya no se puede elegir voluntariamente el local de votación para las Elecciones 2026

Dado que el padrón electoral ya cerró tras concluir el plazo para actualizar domicilios, también se cumplió la fecha límite para elegir voluntariamente el local de votación: el proceso finalizó el 14 de diciembre de 2025. Quienes no ingresaron a la plataforma digital de la ONPE serán asignados automáticamente a un local con espacios disponibles, el cual podría no coincidir con el utilizado en elecciones anteriores ni ser necesariamente el más cercano a tu domicilio.

Las personas deben elegir su
Las personas deben elegir su local de votación para estas elecciones 2026| Andina

Rafael Arias, subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONPE, fue claro: "No hay nada que te asegure que vas a votar nuevamente en un mismo local“. La entidad no otorgará prórrogas y cada votante deberá consultar el listado oficial para confirmar el lugar donde sufragará en las Elecciones Generales 2026.

Si participas en los grupos priorizados para la prueba piloto de voto digital, todavía puedes inscribirte. Si eres admitido, tendrás acceso a prácticas del sistema entre el 15 de enero y el 10 de abril de 2026. Este año, la oferta electoral incluye 37 partidos políticos para presidente, Congreso y Parlamento Andino.

