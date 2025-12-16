Perú

Acción Popular pide al JNE anular resolución que los dejó fuera de las Elecciones, pero plazo venció

Partido de la lampa busca volver a la carrera electoral, pero ya se cumplió el hito electoral sobre elecciones internas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

Acción Popular solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular la resolución 745-2025-JNE, la misma que anuló las elecciones primarias y los dejó fuera de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, este intento sería en vano toda vez que el lunes 15 se cumplió un nuevo hito electoral.

En su pedido, el personero legal Fernando Arias-Stella y el secretario general nacional Juan José Abad exigen que se declaren improcedentes las impugnaciones que se presentaron contra las elecciones internas y se proceda a proclamar los resultados de las mismas. Ello pese a que votaron delegados que no fueron elegidos.

Para empezar, Acción Popular sostiene que el pleno del JNE vulneró el derecho a la defensa al resolver en una sola resolución todas las impugnaciones sin notificar a la dirigencia del partido para que presente sus descargos. Así, dicen, el máximo tribunal electoral “ha roto con años de jurisprudencia y de irrestricto respeto al ejercicio del derecho a la defensa”.

“Más aún considerando que ha tomado la máxima sanción que puede aplicársele a una organización política como es suprimirlo de la arena política del país, al negarle su participación y forzando la pérdida de su inscripción”, se lee en el documento.

Acción Popular también asegura que el JNE no motivó correctamente la resolución que declara nulas sus elecciones internas porque “en 13 escuetos párrafos pretende argumentar y motivar su decisión”, incluso, afirman, forzando una interpretación del artículo 184 de la Constitución referido a la potestad de dejar sin efecto unos comicios.

Según el documento, el JNE tuvo que haber actuado de acuerdo a los votos en minoría de los magistrado Martha Maisch y Aarón Oyarce, quienes votaron por rechazar las impugnaciones contra las elecciones internas. Consideraron que no le correspondía a la institución determinar alguna irregularidad en esta etapa.

Por último, Acción Popular afirma que “se estaría privando a la Nación de una opción más” en las Elecciones al no permitir que sus candidatos participen.

Fuera de plazo

Ahora bien, el documento fue presentado este lunes 15 de diciembre, último día que, según el cronograma electoral, tenía el JNE para proclamar los resultados de las elecciones internas.

Este hito ocurrió. En horas de la noche se publicaron las resoluciones de proclamación. Entre estas no figura la de Acción Popular toda vez que sus internas fueron anuladas por irregularidades. Este

Desde hoy inicia el plazo para que las agrupaciones políticas que siguen en carrera inscriban ante el JNE a sus candidatos a la Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados.

JNE denuncia presiones

El JNE denunció intentos de presión tras dejar fuera a Acción Popular de las Elecciones Generales 2026 al declarar nulas sus elecciones internas. La representante del organismo, Yessica Clavijo, advirtió que las amenazas y denuncias anunciadas por dirigentes del partido buscan amedrentar a los magistrados y atentan contra los principios democráticos.

La exclusión de Acción Popular se produjo luego de que la presidenta del tribunal electoral del partido modificara unilateralmente los resultados de la elección de delegados realizada el 30 de noviembre, reemplazando a 28 delegados elegidos legítimamente por otros no votados. Este hecho, detectado por la Dirección de Fiscalización del JNE, llevó a la anulación de la plancha presidencial y las listas al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, anunció la presentación de una denuncia constitucional contra el magistrado Guillermo Burneo, integrante del JNE en representación del Poder Judicial. López calificó la decisión de anular las elecciones internas como arbitraria y violatoria del debido proceso, y afirmó que “hoy fue Acción Popular, mañana puede ser cualquier otro partido”. La denuncia será presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, amparándose en el artículo 99 de la Constitución, e incluye acusaciones de abuso de autoridad, prevaricato e infracción al debido proceso.

Clavijo reiteró que el JNE mantendrá su posición frente a cualquier intento de presión: “Nuestra lealtad es con la Constitución. No se condice con el respeto a la institucionalidad generar comentarios que pretendan amedrentar a los organismos electorales”, enfatizó. Además, recordó que el Pleno del JNE ya emitió un pronunciamiento definitivo que declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular por “graves vicios” en su desarrollo.

El especialista en temas electorales José Manuel Villalobos explicó que la nulidad tiene un efecto total y no parcial: “El jurado ha hecho respetar la legalidad electoral, esa es su misión constitucional”, afirmó. Por su parte, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde lamentó la situación y consideró que se debe retirar a todos los dirigentes responsables del proceso viciado: “Nosotros, desde dentro, hemos implosionado. Esto ha sido una destrucción inaceptable del partido”, señaló.

