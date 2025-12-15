Perú

Día Internacional contra la Soledad No Deseada: la fecha que busca visibilizar un problema silencioso que afecta a millones

Cada 16 de diciembre se impulsa esta iniciativa social que busca alertar sobre el aislamiento involuntario y promover políticas públicas y redes de apoyo

El reconocimiento internacional del 16
El reconocimiento internacional del 16 de diciembre como jornada de reflexión visibiliza la urgencia de abordar el aislamiento involuntario como un fenómeno colectivo y estructural (Freepik)

La soledad no deseada se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más extendidos y menos visibles del siglo XXI. Afecta a personas mayores, jóvenes, migrantes y colectivos vulnerables, más allá de fronteras o niveles socioeconómicos.

Frente a esa realidad, diversas organizaciones impulsan el reconocimiento del 16 de diciembre como el Día Internacional contra la Soledad No Deseada, una fecha que apunta a generar conciencia, promover la prevención y reforzar la acción comunitaria.

La conmemoración busca instalar el debate en la agenda pública y subrayar que el aislamiento involuntario no es una elección individual, sino una problemática social que requiere respuestas colectivas, institucionales y sostenidas en el tiempo.

Desde cuándo se impulsa el Día Internacional contra la Soledad No Deseada

La iniciativa del 16 de
La iniciativa del 16 de diciembre surge como respuesta al aumento sostenido de personas que viven solas sin desearlo, un fenómeno que dejó de ser exclusivo de la vejez. (Freepik)

La propuesta de instaurar el 16 de diciembre como Día Internacional contra la Soledad No Deseada surge en Europa, promovida por organizaciones sociales dedicadas al acompañamiento de personas en situación de aislamiento. La fecha fue impulsada con el objetivo de dar visibilidad a una realidad que, durante años, permaneció asociada exclusivamente a la vejez, pese a afectar a distintos grupos etarios.

La iniciativa tomó fuerza a partir del trabajo de entidades que detectaron un aumento sostenido de casos de soledad involuntaria, especialmente tras la pandemia. A partir de entonces, se planteó la necesidad de una jornada anual que sirva como punto de encuentro para campañas, estudios y acciones de sensibilización.

El 16 de diciembre fue elegido como símbolo de cercanía en un periodo del año marcado por celebraciones familiares, cuando el contraste con el aislamiento se vuelve más evidente.

Por qué la soledad no deseada se considera un problema social

El aislamiento involuntario se reconoce
El aislamiento involuntario se reconoce como un problema social porque responde a cambios demoráficogs, laborales y familiares que afectan la forma de vincularse. (Freepik)

La soledad no deseada se define como la ausencia de relaciones significativas, percibida como dolorosa y no elegida. A diferencia de la soledad voluntaria, este fenómeno genera consecuencias emocionales, psicológicas y físicas. Diversos estudios han vinculado el aislamiento prolongado con depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Organizaciones sociales advierten que este problema no puede abordarse solo desde la esfera individual. Factores como el envejecimiento de la población, los cambios en los modelos familiares, la precariedad laboral y la urbanización influyen directamente en su expansión.

Por ello, la conmemoración del Día Internacional contra la Soledad No Deseada busca reforzar la idea de que se trata de un desafío colectivo, que requiere políticas públicas, redes comunitarias y un cambio cultural en la forma de relacionarse.

El rol de las organizaciones y el pedido a la ONU

El pedido a la ONU
El pedido a la ONU busca que la soledad no deseada sea tratada como un indicador clave del bienestar social en los Estados. (Freepik)

Distintas entidades sociales y plataformas de mayores han solicitado que el 16 de diciembre sea reconocido oficialmente a nivel internacional. Entre sus argumentos, destacan la necesidad de que los Estados incorporen la soledad no deseada como un indicador de bienestar social y desarrollen estrategias específicas para prevenirla.

Estas organizaciones sostienen que una fecha reconocida por la comunidad internacional permitiría coordinar acciones, compartir buenas prácticas y destinar recursos a programas de acompañamiento.

También subrayan que el reconocimiento institucional ayudaría a romper el estigma asociado al aislamiento, que muchas veces impide a las personas pedir ayuda. El reclamo apunta a que la soledad no deseada sea tratada con la misma relevancia que otros problemas de salud pública.

La figura del Padre Ángel y el impulso solidario

Desde su labor social, el
Desde su labor social, el sacerdote impulsó el 16 de diciembre como una fecha para recordar que nadie debería sentirse solo o invisible. (Europa Press)

El sacerdote español Padre Ángel ha sido uno de los principales impulsores de esta iniciativa. Desde su trabajo social, ha insistido en que la soledad no deseada constituye una forma de pobreza invisible. Para él, no se trata solo de estar solo, sino de sentirse solo en medio de una sociedad hiperconectada.

Sus declaraciones han puesto énfasis en la importancia del acompañamiento humano y la escucha activa. Ha señalado que “nadie debería pasar un solo día sintiéndose invisible”, una frase que resume el espíritu de la conmemoración. A partir de su impulso, la fecha ha ganado respaldo de organizaciones civiles, voluntarios y plataformas sociales que trabajan con personas mayores y colectivos en riesgo de exclusión.

El Día Internacional contra la Soledad No Deseada se plantea, así, como una oportunidad para recordar que la cercanía, el tiempo compartido y la comunidad siguen siendo herramientas fundamentales frente a uno de los males silenciosos de la sociedad contemporánea.

