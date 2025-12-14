Perú

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 13 de diciembre de 2025

Gana Diario celebra un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Guardar
Gana Diario realiza un sorteo
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Gana Diario publicó los números ganadores de su más reciente sorteo. Averigüe si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: sábado 13 de diciembre de 2025.

Número del sorteo: 4429

Resultados: 15 28 6 23 11

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario lleva a cabo un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se publican después de las 8:30 horas de la noche.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada sábado, se llevó
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que entrar a su pagina de internet, aquí se podrá escoger la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es elegir cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se realizará la apuesta.

Se puede escoger cualquier número para armar la combinación, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la apuesta hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya armado la jugada, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para ganar el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la jugada ganadora. Sin embargo, se consigue una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Gana DiarioGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Juan Ichazo responde a Johana Cubillas con un video familiar junto a Macarena Vélez

El argentino sorprendió al publicar imágenes de sus hijos compartiendo con su pareja, contradiciendo la versión de su expareja sobre el rechazo de los menores

Juan Ichazo responde a Johana

‘Cristorata’ es intervenido por policía y sorprende con insólita propuesta a efectivo: “Y si le doy agua”

El popular creador de contenido fue detenido por no portar DNI y ofreció una botella de agua al efectivo en medio de un confuso momento que se hizo viral en redes.

‘Cristorata’ es intervenido por policía

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Los peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo a sus artistas favoritos. Conoce la lista completa de los próximos conciertos y eventos imperdibles que llegarán al país.

Conciertos Perú 2026: estos son

Partido de María Corina Machado rechaza operativos contra migrantes venezolanos en Perú y exige respeto a sus derechos humanos

Vente Venezuela denunció la realización de operativos policiales discriminatorios contra migrantes venezolanos en Perú, exigiendo el cese inmediato de estas prácticas y la protección de los derechos humanos de la comunidad extranjera

Partido de María Corina Machado

¿Quiénes son los cuadros de Acción Popular que quedan fuera de las elecciones tras la anulación de sus primarias por el JNE?

Antes de la decisión del JNE que dejó fuera de carrera electoral a Acción Popular, ya se voceaban los nombres de quienes podían postular como senadores o diputados, incluyendo a actuales congresistas implicados en escándalos como los “mochasueldos” y el caso “Los Niños”

¿Quiénes son los cuadros de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Partido de María Corina Machado

Partido de María Corina Machado rechaza operativos contra migrantes venezolanos en Perú y exige respeto a sus derechos humanos

¿Quiénes son los cuadros de Acción Popular que quedan fuera de las elecciones tras la anulación de sus primarias por el JNE?

Acción Popular rechaza que el JNE los deje fuera de las elecciones y afirma que la decisión fue tomada “de manera ilegal”

Congresistas y referentes de Acción Popular reaccionan tras quedar fuera de las Elecciones 2026

Alfredo Barnechea arremete contra el JNE tras dejar fuera a Acción Popular de las Elecciones 2026: “No saben con quién se están enfrentando”

ENTRETENIMIENTO

Juan Ichazo responde a Johana

Juan Ichazo responde a Johana Cubillas con un video familiar junto a Macarena Vélez

‘Cristorata’ es intervenido por policía y sorprende con insólita propuesta a efectivo: “Y si le doy agua”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

El K-pop muestra su fuerza en Perú: descubre lo más popular en iTunes

Melissa Loza se quiebra al hablar de la delicada salud de su madre: “De esta vamos a salir juntas”

DEPORTES

Golazo de Neidy Romero para

Golazo de Neidy Romero para certificar el bicampeonato de Alianza Lima a costa de Universitario en final vuelta por Liga Femenina 2025

Polémica en clásico: el VAR anula un gol de Allyson en Alianza Lima vs Universitario en final vuelta por la Liga Femenina 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en el Inca Garcilaso de la Vega por final vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley: programación del partidazo por Liga Peruana

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos