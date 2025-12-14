No habrá prórroga para elección del local de votación: Hoy vence el plazo de la ONPE para elegir dónde votar

A pocas horas del cierre, ¿ya elegiste dónde votar? Pablo Hartill, subgerente de la ONPE, resuelve las preguntas más frecuentes sobre la elección del local de votación. Aprende a usar la web, valida tu identidad y garantiza tu derecho al voto en el lugar más cercano a ti.

A menos de un día para el cierre, la ciudadanía peruana afronta la recta final del proceso para escoger el lugar donde emitirá su voto durante los próximos comicios generales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este domingo catorce de diciembre es la fecha límite para que los votantes ingresen a la plataforma digital habilitada y elijan, entre varias alternativas, el centro electoral que mejor se adecúe a sus necesidades.

El proceso, gestionado de manera gratuita a través de eligetulocal.onpe.gob.pe, responde al compromiso de facilitar la participación y organización para los 27 millones de ciudadanos llamados a sufragar en la jornada prevista para el doce de abril del próximo año. El sistema, además, busca evitar traslados innecesarios y largas distancias, garantizando mayor comodidad tanto para electores como para miembros de mesa.

Últimas horas para seleccionar local de votación

La ONPE subrayó que no habrá extensión del plazo y que la selección debe completarse antes de las 23:59 horas de hoy. En palabras de Rafael Arias, subgerente de Relaciones Interinstitucionales del organismo, más de dos millones y medio de personas ya realizaron el trámite, aunque queda pendiente la participación de millones de peruanos. La importancia de efectuar el registro radica en la asignación preferencial de locales, pues si no se elige ninguna opción, el sistema ubicará al ciudadano en un centro con espacios disponibles, sin garantía de cercanía o facilidad de acceso.

Hoy es el último día para elegir tu local de votación según la ONPE

Arias aclaró: “No existe ninguna seguridad de votar en el mismo sitio de eventos anteriores. Quienes no activen el proceso serán ubicados según lo que permanezca libre”. La prioridad del mecanismo es distribuir el flujo electoral de forma equitativa, por lo que la ONPE habilita hasta tres alternativas de local dentro del distrito registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Procedimiento para la selección y validación

El acceso a la plataforma requiere contar con el DNI físico y completar una validación de identidad que puede basarse en preguntas personales o reconocimiento facial a través de dispositivos móviles. El proceso está disponible en español, quechua y aimara, permitiendo así la inclusión de diversas comunidades en todo el país. Los datos solicitados incluyen el número de documento, código verificador y fecha de nacimiento.

Una vez completada la elección, la persona obtendrá hasta tres opciones posibles de centro de votación, lo que ofrece alternativas ante eventuales imprevistos, como refacciones o desastres que puedan afectar instituciones educativas o recintos dispuestos para sufragar. Sin embargo, solo uno de estos será finalmente asignado y se podrá consultar en consultaelectoral.onpe.gob.pe a partir del próximo año.

Asignación automática para quienes omitan la elección

El organismo advirtió que quienes no seleccionen su local serán asignados de forma automática donde existan vacantes. Esta modalidad no contempla necesariamente la proximidad al domicilio del votante, pudiendo obligar a recorridos más extensos el día de la votación. Además, quienes sean designados miembros de mesa también enfrentarán mayores dificultades logísticas si no intervinieron en la elección anticipada de local.

ONPE habilitará desde el 23 de noviembre la plataforma para elegir hasta tres locales de votación. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El cambio para las próximas elecciones incluye la incorporación de seis suplentes, además de los tres titulares tradicionales, con el objetivo de asegurar la instalación oportuna de las mesas. Se espera que sean seleccionados más de ochocientos mil miembros de mesa en todo el país.

Información clave sobre fechas y modalidades

La inscripción para el sistema de voto digital culmina hoy para los grupos priorizados. Posteriormente, la ONPE validará las solicitudes y comunicará los resultados entre el catorce de diciembre y el cinco de enero de 2026. Los habilitados tendrán acceso a un módulo de práctica, desde el quince de enero al diez de abril, para familiarizarse con esta modalidad voluntaria y en etapa piloto.

El organismo confirmó que la cédula de voto será presentada el veinticuatro de diciembre, acercando a la ciudadanía el formato definitivo utilizado en las urnas. En total, participarán treinta y siete organizaciones políticas, lo que representa una de las ofertas más amplias en la historia electoral reciente del país.

Para resolver dudas, la ONPE mantiene habilitados canales de atención telefónica y WhatsApp, disponibles las veinticuatro horas, a fin de asistir a cualquier ciudadano dentro o fuera del territorio nacional.