Perú

Así transcurre la segunda vuelta presidencial chilena en el Perú: más de 2 mil ciudadanos habilitados acudieron a las urnas en Lima, Arequipa y Tacna

Chilenos residentes se congregaron desde primeras horas del día en los consulados para participar en una jornada electoral marcada por la organización, el orden y un ambiente de compromiso democrático

Guardar
Segunda vuelta presidencial de Chile: chilenos en Lima acuden desde temprano a cumplir su derecho al voto | Canal N

Chilenos residentes en Perú acudieron este domingo a los centros de votación habilitados en Lima, Arequipa y Tacna para participar en la segunda ronda de las elecciones presidenciales de su país. La contienda, marcada por la confrontación entre visiones políticas opuestas, movilizó a una comunidad que mantiene vivo su compromiso cívico a pesar de la distancia.

Desde tempranas horas, los electores comenzaron a llegar a las sedes consulares, motivados por el deseo de incidir en el rumbo político de Chile. El ambiente electoral en Perú estuvo caracterizado por la puntualidad en la instalación de mesas y la presencia constante de votantes, quienes manifestaron la importancia de ejercer su derecho en un proceso que definirá el futuro de la nación sudamericana.

Organización en los centros de Lima

El local situado en San Isidro, distrito limeño que concentra la mayor cantidad de ciudadanos chilenos habilitados en el país, inició la jornada con cinco mesas activas. Más de dos mil inscritos figuraron en el padrón, según indicó José Luis Briceño, cónsul general de Chile en Lima. A partir de las 8:00 horas, los electores accedieron de forma ordenada, apoyados por carteles con información y códigos QR que permitieron ubicar rápidamente sus mesas asignadas. Esta logística facilitó el flujo de personas y evitó demoras en el ingreso.

La comunidad chilena en Perú
La comunidad chilena en Perú respondió al llamado democrático y acudió masivamente a los consulados. | Canal N

El ambiente en las afueras del consulado reflejó tanto la expectativa como el sentido de deber que embarga a los votantes. Cada ciudadano participó de manera individual, en un proceso caracterizado por el respeto a las normas y una organización eficiente. Las puertas del local permanecieron abiertas hasta las 18:00, lo que brindó a todos tiempo suficiente para acudir.

Testimonios y significado del voto en el exterior

Entre quienes acudieron a las urnas, la convicción de participar resultó palpable. Lízabel Rojas, residente en Perú durante cuatro décadas, expresó que, pese a la distancia y el tiempo, mantiene su vínculo con Chile y considera trascendental el acto de elegir. “Chile necesita un cambio. Acabo de regresar y la situación está muy difícil”, afirmó a Canal N.

Otro votante, radicado en Chimbote y presente en Lima para la ocasión, remarcó el carácter decisivo de esta elección y alentó a sus compatriotas en el extranjero a no abstenerse. Destacó la importancia de la decisión ante proyectos de país antagónicos, reforzando la idea de que el voto adquiere aún más valor fuera de las fronteras.

Trabajadores ordenan la Estación Mapocho,
Trabajadores ordenan la Estación Mapocho, que será el centro de votación para las próximas elecciones presidenciales de segunda vuelta en Santiago, Chile, el viernes 12 de diciembre de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Además de Lima, las ciudades de Arequipa y Tacna contaron con mesas electorales para atender a la comunidad chilena que reside en el sur del territorio peruano. Ambos consulados instalaron sus locales desde las primeras horas del día, replicando la dinámica de puntualidad y orden observada en la capital. Las facilidades para verificar el padrón en línea, ofrecidas por el Servicio Electoral de Chile (SERVEL), permitieron que los ciudadanos organizaran sus desplazamientos y evitaran contratiempos el día de la elección.

En todos los puntos habilitados, la jornada transcurrió sin incidentes, con buena disposición de las autoridades diplomáticas y los voluntarios encargados del proceso, lo que contribuyó a generar confianza entre los asistentes.

Normativa del sufragio y participación

El cónsul general recordó que, aunque el voto es obligatorio en Chile, para quienes se encuentran fuera del país el sufragio tiene carácter voluntario. En este sentido, José Luis Briceño puntualizó que quienes residen en el extranjero no enfrentan ninguna sanción si omiten votar, a diferencia de lo que ocurre en territorio nacional, donde la falta de justificación puede acarrear multas.

Pese a que en Perú la obligación no rige, la participación se mantuvo alta y reflejó el interés genuino por mantenerse vinculados a las decisiones políticas del país de origen. El proceso fue calificado por las autoridades chilenas como una muestra de civismo y compromiso democrático de la comunidad en el exterior.

Temas Relacionados

Elecciones Chile 2025José Antonio KastJeannette JaraGabriel BoricSegunda Vueltaperu-noticias

Más Noticias

Entre la fiesta y la tragedia: 6 claves para una Navidad y Año Nuevo sin apagones ni incendios en la casa o vecindario

Que el único hombre de rojo que llegue a casa en estas fiestas sea Papá Noel. Diciembre es un mes conocido por siniestros que se originaron por el uso incorrecto de extensiones y luces no certificadas, pero no es lo único

Entre la fiesta y la

Casos de estrés incrementan en peruanos por gastos navideños y tráfico vehicular, advierte EsSalud

El Seguro Social de Salud alerta sobre el aumento de estrés en la población peruana debido a los gastos navideños y el tráfico vehicular, factores que intensifican la tensión emocional en las fiestas de fin de año

Casos de estrés incrementan en

Sedapal anuncia parcial corte de agua en Lima: estas zonas serán afectadas mañana 15 de diciembre

El suministro será interrumpido en varias zonas de un distrito debido de la zona norte de la capital por trabajos de mantenimiento en los reservorios

Sedapal anuncia parcial corte de

Líneas de Nazca acumulaban cerca de media tonelada de basura y alcalde advierte daños en varias figuras

Conservacionistas, estudiantes y autoridades locales realizaron una jornada de limpieza para retirar residuos acumulados en el área y sensibilizar sobre la fragilidad de los geoglifos, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1994

Líneas de Nazca acumulaban cerca

Diego Bertie de ‘Yo Soy’ fue eliminado y usuarios reaccionan inconformes: “Era idéntico”

Juan Víctor Sánchez generó una ola de reacciones en redes sociales por la decisión del jurado de preferir a Billie Eilish

Diego Bertie de ‘Yo Soy’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: JNE retira a

Elecciones 2026: JNE retira a Martín Vizcarra, Delia Espinoza, y otros inhabilitados del padrón electoral definitivo

Partido de María Corina Machado rechaza operativos contra migrantes venezolanos en Perú y exige respeto a sus derechos humanos

¿Quiénes son los cuadros de Acción Popular que quedan fuera de las elecciones tras la anulación de sus primarias por el JNE?

Acción Popular rechaza que el JNE los deje fuera de las elecciones y afirma que la decisión fue tomada “de manera ilegal”

Congresistas y referentes de Acción Popular reaccionan tras quedar fuera de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Diego Bertie de ‘Yo Soy’

Diego Bertie de ‘Yo Soy’ fue eliminado y usuarios reaccionan inconformes: “Era idéntico”

Natalia Málaga confiesa que su exesposo le fue infiel: “Sacó los pies del plato descaradamente”

Natalia Málaga revela que su hija estaba incómoda por rumores de romance con Eva Ayllón: “Medio se molestaba”

Juan Ichazo responde a Johana Cubillas con un video familiar junto a Macarena Vélez

‘Cristorata’ es intervenido por policía y sorprende con insólita propuesta a efectivo: “Y si le doy agua”

DEPORTES

Dónde ver Sporting Cristal vs

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Dónde ver final del Mundial de Clubes de vóley 2025 HOY: canal TV online del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene

Golazo de Neidy Romero para certificar el bicampeonato de Alianza Lima a costa de Universitario en final vuelta por Liga Femenina 2025