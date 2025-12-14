Así transcurre la segunda vuelta presidencial chilena en el Perú: más de 2 mil ciudadanos habilitados acudieron a las urnas en Lima, Arequipa y Tacna

Segunda vuelta presidencial de Chile: chilenos en Lima acuden desde temprano a cumplir su derecho al voto | Canal N

Chilenos residentes en Perú acudieron este domingo a los centros de votación habilitados en Lima, Arequipa y Tacna para participar en la segunda ronda de las elecciones presidenciales de su país. La contienda, marcada por la confrontación entre visiones políticas opuestas, movilizó a una comunidad que mantiene vivo su compromiso cívico a pesar de la distancia.

Desde tempranas horas, los electores comenzaron a llegar a las sedes consulares, motivados por el deseo de incidir en el rumbo político de Chile. El ambiente electoral en Perú estuvo caracterizado por la puntualidad en la instalación de mesas y la presencia constante de votantes, quienes manifestaron la importancia de ejercer su derecho en un proceso que definirá el futuro de la nación sudamericana.

Organización en los centros de Lima

El local situado en San Isidro, distrito limeño que concentra la mayor cantidad de ciudadanos chilenos habilitados en el país, inició la jornada con cinco mesas activas. Más de dos mil inscritos figuraron en el padrón, según indicó José Luis Briceño, cónsul general de Chile en Lima. A partir de las 8:00 horas, los electores accedieron de forma ordenada, apoyados por carteles con información y códigos QR que permitieron ubicar rápidamente sus mesas asignadas. Esta logística facilitó el flujo de personas y evitó demoras en el ingreso.

La comunidad chilena en Perú respondió al llamado democrático y acudió masivamente a los consulados. | Canal N

El ambiente en las afueras del consulado reflejó tanto la expectativa como el sentido de deber que embarga a los votantes. Cada ciudadano participó de manera individual, en un proceso caracterizado por el respeto a las normas y una organización eficiente. Las puertas del local permanecieron abiertas hasta las 18:00, lo que brindó a todos tiempo suficiente para acudir.

Testimonios y significado del voto en el exterior

Entre quienes acudieron a las urnas, la convicción de participar resultó palpable. Lízabel Rojas, residente en Perú durante cuatro décadas, expresó que, pese a la distancia y el tiempo, mantiene su vínculo con Chile y considera trascendental el acto de elegir. “Chile necesita un cambio. Acabo de regresar y la situación está muy difícil”, afirmó a Canal N.

Otro votante, radicado en Chimbote y presente en Lima para la ocasión, remarcó el carácter decisivo de esta elección y alentó a sus compatriotas en el extranjero a no abstenerse. Destacó la importancia de la decisión ante proyectos de país antagónicos, reforzando la idea de que el voto adquiere aún más valor fuera de las fronteras.

Trabajadores ordenan la Estación Mapocho, que será el centro de votación para las próximas elecciones presidenciales de segunda vuelta en Santiago, Chile, el viernes 12 de diciembre de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Además de Lima, las ciudades de Arequipa y Tacna contaron con mesas electorales para atender a la comunidad chilena que reside en el sur del territorio peruano. Ambos consulados instalaron sus locales desde las primeras horas del día, replicando la dinámica de puntualidad y orden observada en la capital. Las facilidades para verificar el padrón en línea, ofrecidas por el Servicio Electoral de Chile (SERVEL), permitieron que los ciudadanos organizaran sus desplazamientos y evitaran contratiempos el día de la elección.

En todos los puntos habilitados, la jornada transcurrió sin incidentes, con buena disposición de las autoridades diplomáticas y los voluntarios encargados del proceso, lo que contribuyó a generar confianza entre los asistentes.

Normativa del sufragio y participación

El cónsul general recordó que, aunque el voto es obligatorio en Chile, para quienes se encuentran fuera del país el sufragio tiene carácter voluntario. En este sentido, José Luis Briceño puntualizó que quienes residen en el extranjero no enfrentan ninguna sanción si omiten votar, a diferencia de lo que ocurre en territorio nacional, donde la falta de justificación puede acarrear multas.

Pese a que en Perú la obligación no rige, la participación se mantuvo alta y reflejó el interés genuino por mantenerse vinculados a las decisiones políticas del país de origen. El proceso fue calificado por las autoridades chilenas como una muestra de civismo y compromiso democrático de la comunidad en el exterior.