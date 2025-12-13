Perú

Paco Bazán aclara que nunca fue amigo de Magaly Medina: “Soy respetuoso, pero yo no me involucro”

El presentador señaló que si bien compartieron espacios laborales y química en televisión, la cercanía se perdió y nunca existió una amistad genuina fuera del set.

En una transmisión en vivo con sus seguidores, Paco Bazán aclara que nunca fue amigo de Magaly Medina.

El conductor Paco Bazán generó conversación entre sus seguidores con una declaración en la que dejó en claro que nunca existió una amistad real entre él y Magaly Medina. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, el conductor respondió sin titubeos a una pregunta de su audiencia acerca de sus vínculos personales dentro del mundo del entretenimiento. El comunicador de refirió a la relación profesional que mantuvo con la conductora de televisión, así como los cambios ocurridos en los últimos meses.

En el pasado, Bazán solía referirse a Magaly Medina como “madrina” y recibía invitaciones a su programa, lo que alimentó rumores sobre una supuesta cercanía personal. Sin embargo, la periodista y presentadora ha sido crítica de su desempeño y figura en intervenciones recientes, evidenciando un distanciamiento visible en el ámbito mediático. Según relató Bazán, esa conexión ya no existe y la percepción de “buena onda” que compartían se ha desvanecido.

Al dirigirse a sus seguidores en TikTok, el conductor fue enfático: “La palabra amigos es muy grande y yo no tengo amigos en este medio. Mira, del fútbol yo solo hice dos amigos. Todos eran conocidos, nunca me he involucrado, yo no me involucro. No sé si es una manera de protegerme, porque no me siento muy cómodo en algunos lugares, pero donde yo trabajo generalmente no me involucro. Soy respetuoso con todos, pero amigos no hago”, señaló.

“En el mundo del contenido, el entretenimiento, no he tenido nunca amigos. Nunca”. Esta afirmación marcó el tono de su intervención y dejó claro que su vinculación con Magaly Medina siempre fue de carácter profesional.

Bazán aseguró que, aunque ambos trabajaron juntos y compartieron espacios televisivos, no existió una relación de amistad verdadera. “Magaly y yo nunca fuimos amigos, porque ¿qué es la palabra amigos? Amigos es con quien compartes teléfono, con quien te escribes, te llamas, tomas un café, comparten en familia...”, insistió Bazán, dejando en claro la naturaleza de su trato.

Paco Bazán remarca que jamás fue amigo de Magaly Medina, solo la respeta y admira.

Tiene respeto y admiración a Magaly Medina

El conductor también recalcó el respeto y la admiración que siente por la figura de Magaly Medina, puntualizando que esa valoración se mantiene a pesar de las diferencias profesionales y opiniones que hayan podido surgir. “Lo que yo he sentido por Magaly es una admiración, eso no ha cambiado. Y buena onda, ¿no? Lo que se ha perdido es la buena onda.”, recalcó Bazán en la transmisión.

El mensaje llamó la atención de fanáticos y seguidores del mundo del espectáculo, quienes recordaban la época en la que Bazán acudía frecuentemente a los sets de la llamada “Urraca”.

En la transmisión, Bazán lamentó que la cercanía y el ambiente positivo que compartieron haya desaparecido. Mencionó que se sentía cómodo e incluso entusiasmado cada vez que era invitado al programa de Medina, mencionando los buenos momentos laborales vividos. “Había química, ha funcionado muy bien, ¿no? Luego se ha perdido y ya no hay ese vínculo, pero lo que no se ha perdido, de mi parte, es respeto y admiración“, agregó Bazán, subrayando la separación entre los aspectos personales y laborales.

Aclara que jamás ha respondidó a las críticas de Magaly Medina

El conductor aprovechó la interacción digital para aclarar que nunca ha sido irrespetuoso con Magaly Medina, ni pública ni privadamente, a pesar de que han exteriorizado posturas distintas en temas profesionales. Según sostuvo durante el live, siempre ha evitado responder o refutar los comentarios de la periodista, optando por mantener una postura basada en el respeto mutuo. 

“¿Han escuchado ustedes alguna vez que yo he respondido a una opinión suya? ¿Que yo he comentado algo o que yo he refutado? Y eso es por respeto y por admiración. Eso no ha cambiado", puntualizó Bazán a sus seguidores.

En los últimos meses, la distancia entre ambos ha sido notoria, con Magaly Medina lanzando críticas y análisis sobre la labor y actitud de Paco Bazán en distintas situaciones.

Paco Bazán habla de su distanciamiento de Magaly Medina: “Le guardo respeto y admiración”

