Perú

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 13 de diciembre

Aquí está la lista de los precios más bajos de los combustibles y también los más caros en la ciudad peruana

Guardar
Diversos factores modifican el valor
Diversos factores modifican el valor de las gasolinas. (Infobae)

El precio de los combustibles se actualiza diariamente, por lo que es importante saber los costos por galón y llenar el tanque en la mejor opción.

Aquí están los precios promedios de las gasolinas en la ciudad de Lima para este sábado 13 de diciembre, según la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), detallando las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Es importante mencionar que las tarifas publicados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas en Lima

El gasohol regular en Lima alcanzó un valor máximo de 17,1 soles el galón, mientras que su costo mínimo fue de 12,39 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 17,9 soles el galón en su precio más caro y llegó a los 12,99 soles el galón en su valor más bajo en la capital.

En tanto, el diésel registró en la ciudad un costo máximo de 19,7 soles el galón, así como un valor mínimo de 13,99 soles el galón.

Facilito: cómo funciona

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de las gasolinas, también te dice dónde está el establecimiento más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Comisión de Trabajo aprobó bono ONP de S/1.337,5 como alternativa al retiro, pero lleva meses estancado

Congreso aún no debate la medida en el Pleno. Tras la demora en ver el tema, los congresistas han vuelto a presentar proyectos de retiro de ONP de hasta 4 UIT

Comisión de Trabajo aprobó bono

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío tras mantener los vagones abandonados en el Parque de la Muralla

El candidato de Renovación Popular dejó la alcaldía de Lima con los trenes en el almacén del Parque de la Muralla debido a sus desencuentros con el Gobierno de Dina Boluarte

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima - Chosica inicia marcha en vacío: convoy llegó a Chaclacayo y logró cruzar el puente Los Ángeles sin problemas

Antes de la llegada de los coches y locomotoras Caltrain a Perú, entidades y especialistas cuestionaron que exista la infraestructura adecuada para el paso del tren

Tren Lima - Chosica inicia

Lista 22 del Fonavi tendrá beneficiarios sin rango de edad e incluirá a 31 mil 794

Infobae Perú pudo conocer que la última devolución de aportes al Fonavi del 2025 no definirá su padrón por edad, como se contemplaba anteriormente. Es decir, irá inclusive para menores de 60 años

Lista 22 del Fonavi tendrá

Tren Lima - Chosica podría operar desde julio de 2026: exasesora explica las tres etapas de su implementación

La MML realizó la primera marcha en vacío de cinco coches y una locomotora. El material llegó al taller en Chosica donde recibirá el mantenimiento necesario para habilitarlo

Tren Lima - Chosica podría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío tras mantener los vagones abandonados en el Parque de la Muralla

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Abogado de PPK asegura que equipo Lava Jato presentó acusación “como reacción al anuncio de disolución de equipos especiales”

Andrés Hurtado: PJ decidirá este lunes 15 si levanta el secreto de las comunicaciones de ‘Chibolín’ y la exfiscal Elizabeth Peralta

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli se suma a

Nelly Rossinelli se suma a ‘Arriba mi gente’ y promete mañanas llenas de sabor en Latina para 2026

Kany García regresa al Perú para dar concierto: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Hugo García y su reacción a las imágenes de Alessia Rovegno besando a su nueva pareja: “Les deseo lo mejor”

Flavia Laos anuncia que abrirá el concierto a Nicky Jam en Guatemala: “Estoy feliz, lo admiro mucho”

La voz de Alejandra Baigorria llega al cine animado y debuta como doblaje en la nueva película de Bob Esponja

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”