DNI electrónico gratis para este 15 de diciembre: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

Es una gran oportunidad para que los vecinos obtengan este documento de identidad - Créditos: Andina.

Las autoridades municipales, en trabajo conjunto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), han puesto en marcha una campaña especial para que residentes de zonas vulnerables obtengan el DNI electrónico de manera gratuita. La actividad se llevará a cabo este 15 de diciembre y está dirigida tanto a adultos como a menores de edad que requieran acceder a este documento indispensable.

A través de estas jornadas, los gobiernos locales buscan asegurar que un mayor número de ciudadanos cuente con identificación oficial, fundamental para acceder a servicios públicos, beneficios sociales y otros trámites esenciales.

Esta estrategia forma parte del compromiso municipal por acercar oportunidades y reducir las brechas en el acceso a derechos, facilitando la participación activa de la comunidad en la vida civil y social. Se recomienda a los interesados acudir puntualmente y con la documentación requerida para agilizar el proceso.

Cajamarca

La Municipalidad Distrital de Querocoto, ubicada en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, anunció una campaña especial dirigida a facilitar diversos trámites de identificación personal. La jornada se llevará a cabo este lunes 15 de diciembre en el auditorio municipal, con horario de atención de 8 a 15 horas.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Municipalidad Distrital de Querocoto.

Durante la actividad, los vecinos podrán realizar gestiones fundamentales para mantener sus documentos al día. Se atenderán los siguientes servicios:

Inscripción por primera vez para niños y adultos, garantizando su registro oficial.

Canje de DNI caducado para menores y mayores, permitiendo el acceso al documento electrónico.

Trámite de discapacidad , para quienes cuenten con el certificado correspondiente.

Cambio de DNI amarillo a electrónico , dirigido a jóvenes de 17 años cuyo documento esté vencido.

Actualización del DNI azul al electrónico para personas mayores de 60 años que no puedan firmar, gestionando el trámite mediante huella digital.

Un dato relevante es que la fotografía requerida será tomada en el mismo recinto por personal especializado del Reniec y DRIAS, lo que facilita y agiliza el proceso de gestión.

Arequipa

La Municipalidad Distrital de La Joya, ubicada en la provincia de Arequipa, en la región del mismo nombre, llevará a cabo una jornada dedicada exclusivamente a la atención de trámites documentarios para niños y niñas del distrito. Este esfuerzo busca facilitar a las familias la obtención y actualización del documento nacional de identidad (DNI) para los menores, garantizando su derecho a la identificación y el acceso a servicios básicos.

La actividad iniciará a las 8:30 y concluirá a las 15:30 horas, tiempo durante el cual los responsables del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) brindarán atención personalizada en la entidad municipal.

El objetivo es descentralizar el acceso a documentos oficiales y agilizar los procedimientos que suelen presentar mayor demanda, especialmente en periodos escolares o de campañas de salud.

Esta iniciativa fomenta la tenencia responsable de las mascotas - Créditos: Municipalidad Distrital de La Joya.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

En esta ocasión, los servicios habilitados son los siguientes, con los requisitos que cada uno demanda:

Inscripción por primera vez: Partida de nacimiento Original y copia del último recibo de luz o agua Asistencia presencial del niño o niña DNI original del declarante (padre o madre) Dos fotografías tamaño pasaporte recientes (opcional, si las tuviera)

Renovación por caducidad: DNI vigente del menor Asistencia del menor DNI original del padre o madre responsable Dos fotos tamaño pasaporte recientes (opcional, si las tuviera)

Actualización por cambio de domicilio: Documento de identidad del menor Original y copia del último recibo de servicios (luz o agua) Presencia del menor

Solicitud de duplicado: Copia del DNI o partida (en caso la tenga) Documento de identidad original del declarante Asistencia obligatoria del niño o niña



Con el apoyo de especialistas del Reniec, diversas municipalidades del interior del país organizan campañas gratuitas - Créditos: Andina.

La comuna ha remarcado que los cupos serán limitados por disposición del Reniec, por lo que recomienda a los padres y tutores acudir con anticipación. Los tickets para la atención serán entregados según el orden de llegada, garantizando un proceso ordenado y equitativo para todos los interesados.

Asimismo, las autoridades señalaron que el tiempo estimado para la entrega del nuevo documento puede oscilar entre 30 días o más, ya que actualmente se está tramitando el DNI electrónico para menores; este formato ofrece mayores niveles de seguridad, funcionalidad y durabilidad en comparación con el documento tradicional.