Clima en Lima hoy: esto pronostica el Senamhi para este jueves 11 de diciembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó para este jueves 11 de diciembre cielos cubiertos durante las primeras horas de la mañana y temperaturas máximas que oscilarán entre los 22℃ y 24℃ en distintos sectores de Lima.

Según el reporte actualizado, para la zona este de Lima se prevé que la temperatura alcance los 24℃ como máxima y 17℃ como mínima, mientras que para Lima oeste y Callao se estima una máxima de 22℃ y mínima de 18℃.

Durante el transcurso del día se espera una reducción gradual de la cobertura nubosa, especialmente a partir de las primeras horas del mediodía, de acuerdo con la información provista por el organismo estatal.

El pronóstico añade que el cielo se presentará “parcialmente nublado hacia el mediodía”, volviendo a incrementarse la nubosidad en horas de la tarde.

La institución recomendó a la población tomar las previsiones necesarias frente a las variaciones climáticas típicas de la temporada, prestando atención a los posibles cambios en la nubosidad y el descenso de la temperatura durante la noche, característico de esta época en Lima. El informe oficial mantiene el monitoreo en tiempo real para cualquier actualización climática relevante.

Estación del año

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Lima para este 15 de octubre.

El pronóstico del índice de los rayos UV es de 13. En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 2%, con una nubosidad del 71%, durante el día; y del 3%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora por la noche.

En el departamento de Lima se reportan 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.