Vecinos acusan a policía de disparar y matar a reciclador en San Juan de Lurigancho

John Lenin Centurión Gabriel, un joven de veintitrés años dedicado al reciclaje, falleció tras recibir impactos de bala presuntamente disparados por un agente policial en la parte alta de San Juan de Lurigancho. El hecho, que ha generado conmoción en la zona, deja en orfandad a un niño de cuatro años y ha movilizado a la familia y los vecinos en demanda de justicia y esclarecimiento.

Los hechos: persecución, disparos y versiones encontradas

Según relatos de los familiares y vecinos, la tragedia ocurrió durante la noche, cuando John se encontraba recogiendo botellas y plásticos en la calle, como hacía habitualmente para sustentar a su familia. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un policía, identificado preliminarmente con el apellido Maldonado, perseguía a John. Tras la persecución, testigos aseguran que se escucharon entre cuatro y cinco disparos, de los cuales tres alcanzaron el cuerpo del joven reciclador: en la espalda, el pecho y el pie.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento en que el policía persigue y dispara al joven reciclador, mientras la comunidad cuestiona la versión oficial. - Buenos Días Perú

Minutos después de caer al suelo, John fue auxiliado, pero lamentablemente falleció antes de llegar al hospital. Un familiar relató a Buenos Días Perú: “No se le encontró ningún celular ni arma blanca que justificara la reacción del agente”.

Frente al desconcierto, vecinos increparon al agente sobre el motivo de los disparos. “Él argumentó que le habían robado su celular, pero en ese momento tenía el dispositivo en sus manos y no supo responder a las preguntas de la gente”, explicó una familiar directa de la víctima.

El agente, identificado con el polo de la policía y una casaca negra, fue retenido por las autoridades y, según la comisaría local, permanece detenido en la sede de la DIRINCRI de España, en Lima.

En menos de una semana, dos casos de uso letal de la fuerza por parte de la policía han sacudido Lima y agudizado el debate sobre abuso policial. - Buenos Días Perú

La familia clama por justicia y apoyo económico

La situación de la familia Centurión Gabriel es crítica tras la pérdida de su único sustento. La madre y la esposa de John, visiblemente afectadas, hicieron un llamado público: “Necesitamos ayuda económica para sacar el cuerpo de la morgue y darle sepultura. No tenemos recursos ni sabemos qué hacer. Lo único que pedimos es apoyo y justicia”.

La comunidad se ha solidarizado, exigiendo que se esclarezcan los hechos y que la muerte de John no quede impune. Los allegados solicitan también que los videos captados por los vecinos sean difundidos para visibilizar lo ocurrido y evitar que situaciones similares se repitan.

Amigos y familiares de John Lenin Centurión exigen justicia y ayuda económica para el sepelio tras su muerte por disparos de un agente policial. - Buenos Días Perú

Otro caso reciente: policía investigado por disparar a joven en Cercado de Lima

La tragedia en San Juan de Lurigancho no ha sido un hecho aislado. También esta semana se registró otro caso que involucra a un miembro de la Policía Nacional del Perú. Un agente, presuntamente en estado de ebriedad, disparó contra un joven padre de familia en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió en circunstancias que ahora son materia de investigación y ha reavivado el debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos efectivos.

En esta segunda agresión, la víctima recibió impactos de bala mientras se encontraba cerca de su domicilio. Según los testigos, el policía habría actuado de manera descontrolada, poniendo en riesgo a los transeúntes. Las imágenes de la escena muestran a los vecinos buscando refugio y pidiendo auxilio.

Ambos sucesos han generado alarma y llamado la atención sobre la necesidad de mayor control, transparencia y capacitación en el accionar policial. El pedido de justicia y el reclamo por respuestas claras ante la sociedad han marcado los últimos días en Lima, donde la población exige que estas muertes no queden sin sanción ni esclarecimiento.