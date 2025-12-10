Perú

Rospigliosi asegura que Cerrón habría salido del país con ayuda: “cuando regrese, la policía lo capturará”

El presidente del Congreso afirmó que el líder de Perú Libre no se encontraría en territorio peruano y que sus mensajes públicos lo demuestran

El presidente del Congreso señaló que el líder de Perú Libre no estaría en territorio peruano y que sus mensajes desde la clandestinidad solo serían posibles fuera del país. | Video: Canal N

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció este miércoles sobre dos controversias que rodean la agenda política, la condición de prófugo de Vladimir Cerrón y el reciente fallo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que lo eximió de responsabilidad en el uso de una cámara del Parlamento durante un mitin partidario.

En diálogo con Canal N, el titular del Legislativo afirmó que desde hace meses considera que Cerrón ya no se encuentra en territorio peruano. Según dijo, el tipo de mensajes que el líder de Perú Libre publica en redes no serían posibles si permaneciera en el país.

“Mi opinión personal desde hace bastante tiempo es que este señor está fuera del país. De otra manera no se atrevería a decir las cosas que dice”, señaló. Agregó que Cerrón habría salido del Perú “ayudado por ya saben quién” y sostuvo que, si en algún momento retorna, “ahí la policía lo captura”.

La Policía Nacional del Perú mantiene vigente una orden de detención contra Cerrón, quien continúa en la clandestinidad mientras impulsa su participación en las elecciones internas de Perú Libre y ha expresado su intención de postular a la presidencia en 2026.

Libre de responsabilidad a Rospigliosi por mal uso de una cámara del Congreso

Rospigliosi también se refirió al caso de la cámara del Congreso empleada para grabar un mitin de Keiko Fujimori en Trujillo, investigación que inicialmente lo señalaba por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral. El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo lo responsabilizó en primera instancia, pero el Pleno del JNE revocó la decisión al concluir que la custodia y supervisión de bienes institucionales corresponde a la Oficialía Mayor, no al presidente del Parlamento.

El titular del Congreso saludó que el tema haya sido esclarecido, pero sostuvo que es necesario evitar nuevos episodios similares. “Espero que los trabajadores del Congreso tengan más cuidado y que no se vuelva a repetir un hecho de esta naturaleza”, expresó en referencia al fallo inicial del JEE. Aseguró que lo ocurrido fue un “error administrativo” que terminó afectando la percepción pública y perturbando el desarrollo del proceso electoral.

Rospigliosi responde al JEE y asegura que investigación por uso de cámara del Congreso carece de fundamento

Mientras el JNE lo liberó de responsabilidad, la investigación continúa en el caso de los funcionarios que sí tenían control del equipo audiovisual, quienes no apelaron la resolución previa. La Fiscalía Anticorrupción también mantiene diligencias preliminares por presunto uso indebido de recursos públicos.

Cerrón y el respaldo político de Perú Libre en plena clandestinidad

Las declaraciones de Rospigliosi se dan en un contexto marcado por la actividad política de Cerrón desde la clandestinidad. El líder de Perú Libre continúa emitiendo mensajes en los que asegura que competirá en las elecciones presidenciales de 2026 y que la supuesta “persecución judicial” no impedirá su participación.

Su bancada en el Congreso ha reiterado que no existe impedimento legal para su candidatura, mientras su defensa insiste en revertir la orden de prisión preventiva por lavado de activos. El Poder Judicial rechazó recientemente su pedido para sustituir esa medida, manteniéndolo en condición de no habido.

