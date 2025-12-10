Perú

Luego de 40 horas de trabajo recuperan el cuerpo de minero fallecido en derrumbe en socavón de Cajamarca

La víctima fue identificada como Pascual Saavedra Hoyos, de 60 años. Derrumbe de la mina se produjo durante la noche del lunes 8 de diciembre y tres personas quedaron atrapadas

Luego de 40 horas recuperan el cuerpo de minero fallecido en derrumbe en Cajamarca. (Video: Canal N)

Luego de más de 40 horas de trabajo por parte de rescatistas, se logró recuperar el cuerpo del segundo minero fallecido en el derrumbe de una mina de carbón en Rosas Pampa, distrito de Chalamarca, provincia de Chota, región Cajamarca.

Según se sabe, el incidente se produjo la noche del lunes 8 de diciembre en un túnel de aproximadamente 200 metros de profundidad. El derrumbe que bloqueó la salida terminó por atrapar a tres mineros, de los cuales solo uno logró salir con vida.

El equipo de rescate, compuesto por mineros voluntarios, familiares, ronderos y autoridades locales, enfrentó condiciones complejas debido a la inestabilidad del terreno y la carencia de equipos especializados. Durante el operativo incluso se utilizaron herramientas agrícolas, maderas y un motor de mototaxi adaptado para extraer los escombros.

El primer cuerpo recuperado fue el de Ángel Lumba Huacal, de 19 años, mientras que el segundo, Pascual Saavedra Hoyos, de 60 años, fue entregado a sus familiares tras más de 40 horas de trabajo. Según Canal N, ambos quedaron atrapados en una zona de alta inestabilidad, lo que dificultó su localización y extracción inmediata.

Rescatistas y vecinos lograron extraer con vida a Román Lumba tras permanecer casi dos días atrapado en un socavón de carbón de Rosas Pampa. Foto: Composición Infobae Perú

La directora de la Oficina de Defensa Nacional del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, Fiorella Alvarado, explicó a RPP que “el desprendimiento dentro del socavón complicó la limpieza; durante este proceso lograron encontrar los dos cuerpos, pero lamentablemente también hubo un nuevo derrumbe, lo cual no permitió rescatarlos” en la etapa inicial.

El rescate del único sobreviviente

El único minero que fue rescatado con vida fue identificado como Román Lumba Herrera, padre de Ángel. El hombre de 40 años pasó casi dos días sepultado bajo tierra antes de ser extraído y trasladado de urgencia al hospital José Soto Cadenillas de Chota, donde fue diagnosticado con policontusiones por aplastamiento, aunque su estado se reportó como estable.

Durante la madrugada los rescatistas habían logrado comunicarse con Lumba, pero no habían podido alcanzarle ni agua ni alimentos porque había una zona de carbón difícil de taladrar”, indicó el capitán de la PNP Giancarlo Arriaga a la radio Exitosa.

Román Lumba fue extraído con vida tras casi dos días atrapado en la mina mientras su comunidad celebraba el rescate entre lágrimas y aplausos. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

Víctor Cusquis Iván Fernández, director regional de Energía y Minas de Cajamarca, afirmó a Panamericana que “efectivamente, son trabajos en socavón que no tienen las previsiones de seguridad respectivas… los socavones no cumplen los estándares que establece la normativa”. Fernández también confirmó que “los trabajos en este socavón se desarrollaban de manera ilegal”.

Según datos oficiales del Gobierno Regional de Cajamarca, más del 70% de los pequeños mineros en la región operan de forma ilegal, lo que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores y la frecuencia de accidentes como el ocurrido en Rosas Pampa.

