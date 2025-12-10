Perú

⁠¿Cuánto cuesta preparar una cena navideña este 2025? Este es el presupuesto que debes tener en cuenta

El aumento de precios en ingredientes clave y las nuevas opciones de menús preparados redefinen los gastos familiares para la Nochebuena en Perú. Conoce las alternativas para celebrar sin exceder el bolsillo

Guardar
La inflación y la alta
La inflación y la alta demanda inciden en los precios de los productos tradicionales, pero existen estrategias y alternativas para disfrutar la cena navideña sin que el gasto se dispare.

A menos de quince días de la Nochebuena, las familias peruanas ya recorren mercados y supermercados limeños en busca de los ingredientes para la mesa del 24. La inflación acumulada y el aumento estacional han elevado los precios entre 10 % y 15 % respecto al año pasado, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y reportes diarios de los principales centros de abasto de la capital.

El plato estrella sigue siendo el pavo al horno acompañado de arroz árabe, puré de manzana o camote glaseado, ensalada rusa o Waldorf, panetón y chocolate caliente. Para una reunión de diez personas, el gasto promedio en casa oscila entre 500 y 800 soles, aunque con planificación y compras inteligentes es posible bajar hasta los 400 soles sin sacrificar sabor ni tradición.

Presupuesto detallado para diez comensales en Lima

¿Ya sabes cómo deberías alimentarte
¿Ya sabes cómo deberías alimentarte antes y después de la cena navideña? (Apeseg)

Los precios corresponden al promedio registrado la primera semana de diciembre de 2025 en mercados mayoristas (Santa Anita y Caquetá) y cadenas como Plaza Vea, Tottus y Metro.

  • Pavo fresco nacional (8-9 kg): 140-180 soles
  • Pollo entero como alternativa (5-6 kg): 55-70 soles
  • Arroz extra para árabe (3 kg): 18-24 soles
  • Pasas, nueces y frutas secas: 45-65 soles
  • Manzanas nacionales para puré (4 kg): 20-28 soles
  • Camote amarillo (3 kg): 12-18 soles
  • Ingredientes ensalada Waldorf o rusa: 35-50 soles
  • Dos panetones de 900 g (marcas líderes): 38-60 soles
  • Tabletas de chocolate y leche para 10 tazas: 25-35 soles
  • Bebidas (espumante o vino básico, 2 botellas): 50-90 soles

Total aproximado: 520-780 soles, dependiendo del pavo o se sustituye por pollo y se aprovechan ofertas.

Opciones listas para llevar y delivery

Conoce el precio del pavo
Conoce el precio del pavo fresco y congelado en mercados y supermercados de Lima. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Difusión

Quienes prefieren evitar la cocina encuentran propuestas competitivas en supermercados y hoteles:

  • Wong y Plaza Vea: paquetes completos para 6-8 personas desde 399 soles (pavo horneado, arroz, puré, ensalada y panetón).
  • Metro: cena para 4 personas con pollo rostizado y guarniciones por 129-179 soles.
  • Tottus: pavo relleno ya cocido (6-7 kg) a 299 soles.
  • Hoteles de cadena (Belmond, Marriott, Country Club): menús premium para 8-10 personas entregados a domicilio entre 850 y 1 200 soles.
  • Restaurantes tradicionales como José Antonio o Punta Sal: cena buffet por persona desde 169 soles (sin bebida) hasta 259 soles con copa de espumante incluida.

Estrategias para gastar menos sin perder la fiesta

Las familias limeñas más organizadas ya aplican estos trucos que marcan diferencia:

  • Comprar el pavo o pollo antes del 15 de diciembre, cuando los precios suben hasta 20 % por la demanda final.
  • Aprovechar las ferias navideñas de Makro y Mayorista Metro, donde los panetones bajan a 15-18 soles y los pavos congelados salen a 16 soles el kilo.
  • Sustituir el pavo por pollipavo (13-15 soles/kg) o lechón pequeño (18-22 soles/kg).
  • Hacer el arroz árabe con frutas de temporada y menos frutos secos importados.
  • Adquirir canastas armadas en mercados mayoristas: varias caseritas ofrecen todo listo (carne marinada, verduras picadas y especias) por 350-420 soles para diez personas.

Los próximos días serán decisivos. Los comerciantes prevén que los precios se mantengan estables hasta el 20 de diciembre y luego suban bruscamente por la última corrida de compras. Quien organice con tiempo podrá celebrar una Nochebuena abundante sin que el bolsillo sufra más de lo necesario.

Temas Relacionados

Navidad 2025cena navideñasupermercadosNavidadperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Se juega el tercer set. El equipo de Facundo Morando iguala el marcador 1-1. Las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su clasificación ante la escuadra de Kazajistán. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Melissa Paredes advierte con demanda a Magaly Medina tras referirse a supuesta denuncia contra el ‘Gato’

La actriz envió una carta notarial a la conductora de televisión luego de que se difundieran afirmaciones sobre una supuesta denuncia contra Rodrigo Cuba, advirtiendo acciones legales si no se retracta en 48 horas

Melissa Paredes advierte con demanda

El precio del pollo empieza a subir a poco para la Navidad en mercados de Lima: ¿a cuánto está el kilo?

El valor del ave registra un aumento sostenido en las últimas dos semanas, lo que obliga a consumidores y comerciantes a modificar sus hábitos de compra ante la proximidad de las celebraciones de fin de año

El precio del pollo empieza

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El conjunto ‘cervecero’ eliminó a Alianza Lima y disputará ante el cuadro ‘dorado’ el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting

Extorsión en Javier Prado: así operaba la mafia que cobraba cupos a colectiveros informales

Según la PNP, la captura de los hermanos González Salas sería el primer paso para lograr la desarticulación de una banda criminal más organizada dedicada a este delito

Extorsión en Javier Prado: así
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Conoce quiénes son

Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Fiscales supremos postergan hasta el 2026 la elección de un nuevo fiscal de la Nación

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

Álvaro Vargas Llosa respalda candidatura presidencial de Carlos Espá para las Elecciones 2026: “Conozco cómo piensa y su integridad moral”

Chile y Perú se vuelven a reunir para discutir sobre la migración irregular en la frontera: ¿Qué se decidió?

ENTRETENIMIENTO

Luiggi Carbajal quiere amistarse con

Luiggi Carbajal quiere amistarse con Ricky Trevitazzo: “Es un tiempo de reconciliación”

Melissa Paredes advierte con demanda a Magaly Medina tras referirse a supuesta denuncia contra el ‘Gato’

Laura Spoya responde con elegancia a Brian Rullan y prioriza la paz familiar tras su separación: “estoy ocupada y feliz”

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

DEPORTES

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Reimond Manco confesó que Agustín Lozano quiso ficharlo para Juan Pablo II antes que Christian Cueva: “Sácate el ancho para que llegues a la selección”