⁠¿Cuánto cuesta preparar una cena navideña este 2025? Este es el presupuesto que debes tener en cuenta

La inflación y la alta demanda inciden en los precios de los productos tradicionales, pero existen estrategias y alternativas para disfrutar la cena navideña sin que el gasto se dispare.

A menos de quince días de la Nochebuena, las familias peruanas ya recorren mercados y supermercados limeños en busca de los ingredientes para la mesa del 24. La inflación acumulada y el aumento estacional han elevado los precios entre 10 % y 15 % respecto al año pasado, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y reportes diarios de los principales centros de abasto de la capital.

El plato estrella sigue siendo el pavo al horno acompañado de arroz árabe, puré de manzana o camote glaseado, ensalada rusa o Waldorf, panetón y chocolate caliente. Para una reunión de diez personas, el gasto promedio en casa oscila entre 500 y 800 soles, aunque con planificación y compras inteligentes es posible bajar hasta los 400 soles sin sacrificar sabor ni tradición.

Presupuesto detallado para diez comensales en Lima

¿Ya sabes cómo deberías alimentarte antes y después de la cena navideña? (Apeseg)

Los precios corresponden al promedio registrado la primera semana de diciembre de 2025 en mercados mayoristas (Santa Anita y Caquetá) y cadenas como Plaza Vea, Tottus y Metro.

Pavo fresco nacional (8-9 kg): 140-180 soles

Pollo entero como alternativa (5-6 kg): 55-70 soles

Arroz extra para árabe (3 kg): 18-24 soles

Pasas, nueces y frutas secas: 45-65 soles

Manzanas nacionales para puré (4 kg): 20-28 soles

Camote amarillo (3 kg): 12-18 soles

Ingredientes ensalada Waldorf o rusa: 35-50 soles

Dos panetones de 900 g (marcas líderes): 38-60 soles

Tabletas de chocolate y leche para 10 tazas: 25-35 soles

Bebidas (espumante o vino básico, 2 botellas): 50-90 soles

Total aproximado: 520-780 soles, dependiendo del pavo o se sustituye por pollo y se aprovechan ofertas.

Opciones listas para llevar y delivery

Conoce el precio del pavo fresco y congelado en mercados y supermercados de Lima.

Quienes prefieren evitar la cocina encuentran propuestas competitivas en supermercados y hoteles:

Wong y Plaza Vea: paquetes completos para 6-8 personas desde 399 soles (pavo horneado, arroz, puré, ensalada y panetón).

Metro: cena para 4 personas con pollo rostizado y guarniciones por 129-179 soles.

Tottus: pavo relleno ya cocido (6-7 kg) a 299 soles.

Hoteles de cadena (Belmond, Marriott, Country Club): menús premium para 8-10 personas entregados a domicilio entre 850 y 1 200 soles.

Restaurantes tradicionales como José Antonio o Punta Sal: cena buffet por persona desde 169 soles (sin bebida) hasta 259 soles con copa de espumante incluida.

Estrategias para gastar menos sin perder la fiesta

Las familias limeñas más organizadas ya aplican estos trucos que marcan diferencia:

Comprar el pavo o pollo antes del 15 de diciembre , cuando los precios suben hasta 20 % por la demanda final.

Aprovechar las ferias navideñas de Makro y Mayorista Metro, donde los panetones bajan a 15-18 soles y los pavos congelados salen a 16 soles el kilo .

Sustituir el pavo por pollipavo (13-15 soles/kg) o lechón pequeño (18-22 soles/kg).

Hacer el arroz árabe con frutas de temporada y menos frutos secos importados.

Adquirir canastas armadas en mercados mayoristas: varias caseritas ofrecen todo listo (carne marinada, verduras picadas y especias) por 350-420 soles para diez personas.

Los próximos días serán decisivos. Los comerciantes prevén que los precios se mantengan estables hasta el 20 de diciembre y luego suban bruscamente por la última corrida de compras. Quien organice con tiempo podrá celebrar una Nochebuena abundante sin que el bolsillo sufra más de lo necesario.