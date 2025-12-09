Perú consolida liderazgo regional en arqueometría con nueva formación especializada y avances tecnológicos: ¿en qué consiste?

San Marcos impulsa la arqueometría en el país con coloquio nacional y tercera cohorte de posgrado. (Foto: Agencia Andina)

El avance de la arqueometría en el Perú representa una transformación profunda en la manera de investigar y conservar el patrimonio cultural. Esta disciplina, que integra saberes de la física, química y otras ciencias, ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías y la formación de profesionales especializados, esenciales para analizar las piezas arqueológicas del país con una precisión sin precedentes.

La consolidación de la arqueometría posiciona al Perú como referente regional, evidenciado en la creciente demanda de expertos y en la creación de la primera maestría sudamericana en este campo. Según explicó el físico Julio Fabián Salvador, la formación de nuevas generaciones de arqueómetras es clave para que el extenso patrimonio arqueológico peruano sea estudiado y preservado con rigor científico.

Instituciones académicas peruanas, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lideran este proceso, propiciando la llegada de tecnologías de punta y promoviendo la colaboración entre investigadores nacionales e internacionales. El impulso local a la arqueometría abre nuevas oportunidades para la interpretación y protección del legado cultural.

La formación de especialistas y eventos clave

En diciembre de este año, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos convocará a un nuevo examen de admisión para la tercera cohorte de su maestría en arqueometría, que ya cuenta con dos promociones en formación. Además, organizará el Primer Coloquio Peruano de Arqueometría los días miércoles 10 y jueves 11 de diciembre en el Pabellón de Investigación de la Facultad de Ciencias Físicas. Este encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales para presentar investigaciones sobre metalurgia antigua, pigmentos prehispánicos, cerámicas y azulejos históricos del Centro de Lima, entre otros materiales patrimoniales.

La aplicación de la arqueometría en el Perú ha permitido avances significativos en el análisis de materiales arqueológicos. Un caso relevante es la Huaca de la Luna, en Trujillo, donde equipos portátiles permitieron analizar pigmentos de murales mochicas. Los resultados confirmaron la presencia de minerales de cobre en los colores verde y celeste, hematita en el rojo y calcita en el blanco. Estas conclusiones se complementaron con análisis de laboratorio, como difracción de rayos X, lo que demuestra la necesidad de contar con expertos en física, química y análisis instrumental para interpretar correctamente los datos obtenidos por arqueólogos que operan equipos portátiles.

El especialista Julio Fabián Salvador enfatizó que la calidad de la interpretación depende de la formación multidisciplinaria de los profesionales involucrados.

Innovaciones tecnológicas y su impacto

El desarrollo tecnológico ha sido determinante para la evolución de la arqueometría. Hace unos treinta años, los equipos analíticos experimentaron un proceso de miniaturización que los llevó, de ocupar el espacio de un escritorio, a alcanzar dimensiones similares a las de una laptop o incluso formato de pistola. Tecnologías como la fluorescencia de rayos X y la espectrometría Raman, inicialmente creadas por la NASA para misiones a la Luna y Marte, se adaptaron posteriormente al estudio de piezas patrimoniales en museos y sitios arqueológicos, lo que permitió realizar investigaciones sin radares, ni comunicación por radio, evitando el traslado de objetos delicados a laboratorios.

Según Fabián Salvador, “hace dos décadas, instrumentos como la fluorescencia de rayos X o la espectrometría Raman ocupaban el espacio de un escritorio entero; hoy, muchos de ellos tienen el tamaño de una laptop o incluso presentan formato de pistola. Esta miniaturización facilitó la investigación in situ y amplió las posibilidades de colaboración multidisciplinaria”, declaró a la Agencia Andina.

Proyectos pioneros y expansión nacional

En el ámbito nacional, la primera investigación sistemática y de alcance internacional en arqueometría se realizó entre 2006 y 2007, bajo la dirección del físico italiano Roberto Cesáreo, de la Universidad La Sapienza. A partir de aquel proyecto, un equipo peruano liderado por Ángel Bustamante y especialistas formados en el extranjero, realizó la caracterización científica de piezas de oro, plata y cobre procedentes de las tumbas reales de Sipán y del Señor de Sicán.

Los resultados de estos análisis permitieron identificar tipos de aleaciones, técnicas de manufactura y patrones tecnológicos propios de las antiguas sociedades peruanas. Posteriormente, el grupo extendió sus estudios a las colecciones del Museo Vicús, la Dama de Cao y otros museos nacionales, con publicaciones en revistas indexadas que hoy constituyen referencias clave para la arqueometría en los Andes.

Alcances y perspectivas de la arqueometría

La arqueometría utiliza métodos de la física, química, biología e ingeniería para abordar el estudio científico del patrimonio cultural. Estas metodologías permiten datar materiales, identificar su composición química y mineralógica y reconstruir los procesos productivos mediante técnicas como la datación radiocarbónica, la fluorescencia de rayos X, la espectroscopía Raman o la difracción de rayos X.

Fabián Salvador explicó que, por ejemplo, cuando una pieza cerámica es recuperada en una excavación, la arqueometría posibilita determinar su antigüedad, analizar sus componentes y comprender los métodos empleados en su elaboración. Esta aproximación científica complementa los enfoques tradicionales de la arqueología y permite reconstrucciones más exactas acerca de tecnologías antiguas, rutas de intercambio y prácticas culturales.