Perú

US$138 millones en compras del Ministerio del Interior bajo sospecha: revelan red de contratos irregulares

Según un informe de La República, entre las operaciones figuran compras frustradas de vehículos y armas, así como adquisiciones directas de un avión y chalecos antibalas, a empresas extranjeras o de fachada

Guardar
El Ministerio del Interior concentra
El Ministerio del Interior concentra compras por US$138 millones con graves cuestionamientos, marcadas por falta de transparencia, múltiples anulaciones y presunto favoritismo durante la gestión de José Jer

El Ministerio del Interior acumula operaciones de compra por US$138 millones señaladas por su falta de transparencia y supuestos favoritismos durante la administración del presidente interino José Jerí, según un informe difundido este domingo por La República.

De acuerdo con el diario, entre las contrataciones más cuestionadas destaca la adquisición de 56 vehículos antidisturbios. La compra fue postergada doce veces desde el inicio del procedimiento el 10 de octubre. El proceso relacionado con la compra de 31.045 pistolas 9x19mm también terminó anulado, luego de ocho intentos fallidos para concluir la adjudicación.

Otro caso similar involucra la compra de 56 vehículos blindados 4x4; la licitación se aplazó siete veces sin que se encontrara el registro apropiado en el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado (SEACE).

Además, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del portafolio adjudicó la compra de un avión Antonov AN-74 por US$63,9 millones a la firma Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos. Según el embajador de Ucrania en Perú, esta compañía está dirigida por ciudadanos rusos. La Dirección de Aviación Policial había rechazado el modelo ofertado por no cumplir con las especificaciones técnicas. A pesar del informe de la Contraloría que marcó falta de transparencia, la OGAF otorgó el contrato.

Las adquisiciones de vehículos antidisturbios,
Las adquisiciones de vehículos antidisturbios, pistolas y unidades blindadas muestran patrones de retrasos y postergaciones reiteradas

La compra de 3.164 chalecos antibalas muestra la misma tendencia. La OGAF adjudicó la adquisición a la empresa mexicana Armor Life Lab, pasando por alto la negativa de la Policía Nacional debido a la falta de cumplimiento de las bases técnicas.

Estos cinco procesos de adquisición presentan denuncias de modificación de bases, manipulación para favorecer a ciertos postores y favoritismo hacia empresas extranjeras. Según el diario, el total comprometido en estos contratos suma US$137,9 millones, distribuidos de la siguiente forma:

  • Avión AN-74: US$63,9 millones
  • 43 vehículos antidisturbios: US$26 millones
  • 56 vehículos blindados 4x4: US$24 millones
  • 31.045 pistolas 9x19mm: US$22 millones
  • 3.164 chalecos antibalas: US$2 millones

Las denuncias incluyen casos como el de la empresa mexicana Armor Life Lab, favorecida en la compra de chalecos antibalas, y la de Aero Express FZE en la adquisición del avión Antonov AN-74. Empresas participantes han presentado documentación que sostiene que las bases técnicas se modificaron para beneficiar a competidores específicos.

La Resolución N.º 149-2025-IN-SG, emitida el 15 de agosto, permitió adquisiciones directas por parte de OGAF, desplazando los mecanismos habituales de licitación y contratos de gobierno a gobierno, lo que ha facilitado la asignación a discreción, incluso ignorando la opinión técnica de los usuarios finales de la Policía Nacional (PNP).

La OGAF adjudicó la compra
La OGAF adjudicó la compra de un avión Antonov AN-74 por US$63,9 millones a una empresa de Emiratos Árabes dirigida por ciudadanos rusos, pese a que la Policía rechazó el modelo y la Contraloría advirtió falta de transparencia

El cambio de responsables en la OGAF tampoco ha significado una modificación de estos patrones. Tras la salida de Ricardo Kanashiro luego de dudas sobre la compra de chalecos antibalas y un viaje coincidente a México, fue reemplazado por Ronnie Matienzo, quien otorgó contratos igualmente cuestionados y abandonó el cargo en medio de nuevas irregularidades.

Aprobación

Según la última encuesta de CPI, el 52% de los peruanos aprueba la gestión del mandatario, mientras que el Congreso enfrenta un 85,7% de desaprobación y solo un 7,7% de apoyo. El Ministerio Público, en tanto, concentra el mayor nivel de desconfianza ciudadana, seguido por la Policía Nacional, y la mayoría opina que las medidas del gobierno contra la inseguridad resultan poco efectivas.

Temas Relacionados

Ministerio del Interiorperu-noticiasperu-politicaVicente TiburcioJosé Jerí

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de 4 mil soles en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Pese a cobrar como coordinadora administrativa en Lurigancho Chosica, Irma Castillo no acude a su oficina y destina su jornada laboral a actividades políticas y a la defensa de su hermano

Hermana de Pedro Castillo recibe

Importancia del Plan de Acción de Belém (BHAP) en la COP30: una mirada desde Centro Clima y Lancet Countdown Latinoamérica

El Plan de Acción de Belém introduce un marco inédito para integrar la salud en la adaptación climática, con respaldo financiero internacional y enfoque regional para América Latina

Importancia del Plan de Acción

Ruraq Maki 2025: guía completa de horarios, ubicación y todo lo que debes saber para visitar la gran feria artesanal de fin de año

Con ingreso libre, la nueva edición incorpora piezas vinculadas a 38 manifestaciones declaradas patrimonio cultural y coincide con la inscripción del Sarawja en la lista de la Unesco

Ruraq Maki 2025: guía completa

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos: ¿protagonistas de la nueva batalla por la pantalla en Panamericana TV?

La televisora habría decidido aplazar el anuncio de ‘la suavecita’ para no restar brillo al regreso de ‘la señito’, desatando rumores de rivalidad y estrategias para conquistar la audiencia en la nueva temporada

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hermana de Pedro Castillo recibe

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de 4 mil soles en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Mesías Guevara es el candidato presidencial oficial del Partido Morado, con el 60% de votos: ¿quién es?

¿Ascenso de Germán Juárez Atoche es parte del plan para desactivar los equipos especiales? Esto dijo Tomás Gálvez

Óscar Acuña será investigado en libertad: PJ rechaza prisión preventiva para el hermano de César Acuña

Rafael López Aliaga promete instalar mil pozos de agua para Puno con un costo de 10 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos:

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos: ¿protagonistas de la nueva batalla por la pantalla en Panamericana TV?

El Valor de la Verdad EN VIVO: Tilsa Lozano estará en el sillón rojo y promete confesiones que sacudirán a todos

Paco Bazán tiene romántico detalle con Susana Alvarado en el día de su cumpleaños: “feliz vida”

Samahara Lobatón aclaró que no tiene problemas con la hija de Bryan Torres a pesar de la separación

La película más reproducida en Netflix Perú HOY

DEPORTES

Juan Pablo II oficializó el

Juan Pablo II oficializó el regreso de Christian Cueva a la Liga 1: “Traigo ritmo, chocolate y sabor”

Los obscenos gestos de Pablo Ceppelini a los hinchas de Alianza Lima luego de la eliminación de los ‘play-offs’ a manos de Sporting Cristal

Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

El Team Perú cierra los Juegos Bolivarianos con su mejor producción de medallas y un histórico tercer lugar tras 28 años