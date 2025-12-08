US$138 millones en compras del Ministerio del Interior bajo sospecha: revelan red de contratos irregulares

El Ministerio del Interior concentra compras por US$138 millones con graves cuestionamientos, marcadas por falta de transparencia, múltiples anulaciones y presunto favoritismo durante la gestión de José Jer

El Ministerio del Interior acumula operaciones de compra por US$138 millones señaladas por su falta de transparencia y supuestos favoritismos durante la administración del presidente interino José Jerí, según un informe difundido este domingo por La República.

De acuerdo con el diario, entre las contrataciones más cuestionadas destaca la adquisición de 56 vehículos antidisturbios. La compra fue postergada doce veces desde el inicio del procedimiento el 10 de octubre. El proceso relacionado con la compra de 31.045 pistolas 9x19mm también terminó anulado, luego de ocho intentos fallidos para concluir la adjudicación.

Otro caso similar involucra la compra de 56 vehículos blindados 4x4; la licitación se aplazó siete veces sin que se encontrara el registro apropiado en el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado (SEACE).

Además, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del portafolio adjudicó la compra de un avión Antonov AN-74 por US$63,9 millones a la firma Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos. Según el embajador de Ucrania en Perú, esta compañía está dirigida por ciudadanos rusos. La Dirección de Aviación Policial había rechazado el modelo ofertado por no cumplir con las especificaciones técnicas. A pesar del informe de la Contraloría que marcó falta de transparencia, la OGAF otorgó el contrato.

La compra de 3.164 chalecos antibalas muestra la misma tendencia. La OGAF adjudicó la adquisición a la empresa mexicana Armor Life Lab, pasando por alto la negativa de la Policía Nacional debido a la falta de cumplimiento de las bases técnicas.

Estos cinco procesos de adquisición presentan denuncias de modificación de bases, manipulación para favorecer a ciertos postores y favoritismo hacia empresas extranjeras. Según el diario, el total comprometido en estos contratos suma US$137,9 millones, distribuidos de la siguiente forma:

Avión AN-74: US$63,9 millones

43 vehículos antidisturbios: US$26 millones

56 vehículos blindados 4x4: US$24 millones

31.045 pistolas 9x19mm: US$22 millones

3.164 chalecos antibalas: US$2 millones

Las denuncias incluyen casos como el de la empresa mexicana Armor Life Lab, favorecida en la compra de chalecos antibalas, y la de Aero Express FZE en la adquisición del avión Antonov AN-74. Empresas participantes han presentado documentación que sostiene que las bases técnicas se modificaron para beneficiar a competidores específicos.

La Resolución N.º 149-2025-IN-SG, emitida el 15 de agosto, permitió adquisiciones directas por parte de OGAF, desplazando los mecanismos habituales de licitación y contratos de gobierno a gobierno, lo que ha facilitado la asignación a discreción, incluso ignorando la opinión técnica de los usuarios finales de la Policía Nacional (PNP).

El cambio de responsables en la OGAF tampoco ha significado una modificación de estos patrones. Tras la salida de Ricardo Kanashiro luego de dudas sobre la compra de chalecos antibalas y un viaje coincidente a México, fue reemplazado por Ronnie Matienzo, quien otorgó contratos igualmente cuestionados y abandonó el cargo en medio de nuevas irregularidades.

Aprobación

Según la última encuesta de CPI, el 52% de los peruanos aprueba la gestión del mandatario, mientras que el Congreso enfrenta un 85,7% de desaprobación y solo un 7,7% de apoyo. El Ministerio Público, en tanto, concentra el mayor nivel de desconfianza ciudadana, seguido por la Policía Nacional, y la mayoría opina que las medidas del gobierno contra la inseguridad resultan poco efectivas.