Perú

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 8 de diciembre de USD a PEN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
El sol peruano es una
El sol peruano es una de las monedas más volátiles de América Latina. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 3,36 soles en promedio, lo que implicó un cambio del 0,08% frente al valor de la jornada previa de 3,36 soles, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,33%, de manera que en el último año acumula aún un descenso del 9,88%.

Respecto de jornadas anteriores, invierte el resultado de la jornada anterior, cuando acabó con un ascenso del 0,03%, demostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Proyecciones económicas de Perú

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El sol ante el dólar y el euro

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

DólarSol peruanoTipo de cambioperu-noticiasNoticias

Más Noticias

“¡Para el Perú!”: Juez Richard Concepción Carhuancho debuta como cantante con Triciclo Perú de Los Mojarras

Mediante la plataforma de TikTok, una usuaria compartió la presentación de magistrado, quien es recordado por enviar a prisión preventiva a figuras políticas como Keiko Fujimori y Ollanta Humala

“¡Para el Perú!”: Juez Richard

“Un desastre”: pasajeros de vuelos internacionales se quejan por cobro de la TUUA en el Jorge Chávez

Un clima de descontento se vivió la mañana del domingo 7 de diciembre en la zona de conexiones, donde viajeros de Argentina, Chile, México y otros países expresaron su rechazo a la nueva tarifa

“Un desastre”: pasajeros de vuelos

Minsa responde por escasez de Tacrolimus: Afirma que dará un “préstamo” de medicamentos para EsSalud de forma temporal

El Ministerio de Salud indica que la medicina necesaria para la vida de pacientes trasplantados está en sus almacenes y abastecerá temporalmente a centros de EsSalud

Minsa responde por escasez de

Xiomy Kanashiro responde a usuario que cuestionó su relación con Doña Charo: “Mi suegra y yo nos adoramos”

La bailarina se defendió de las críticas por las recientes declaraciones de la madre de Jefferson Farfán y dejó en claro que son cercanas

Xiomy Kanashiro responde a usuario

Presidente del Fondo Blanquiazul pidió reconsiderar continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Hago invocación con carácter de urgencia”

Jorge Zúñiga se pronunció por la eliminación del cuadro ‘íntimo’ en los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025 y de las decisiones de la gerencia deportiva en relación al futuro del ‘Pirata’

Presidente del Fondo Blanquiazul pidió
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“¡Para el Perú!”: Juez Richard

“¡Para el Perú!”: Juez Richard Concepción Carhuancho debuta como cantante con Triciclo Perú de Los Mojarras

Fuerza Popular oficializa a Keiko Fujimori como candidata presidencial para el 2026

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Alfredo Barnechea es el candidato presidencial de Acción Popular: derrotó a Julio Chávez en medio de acusaciones de fraude

US$138 millones en compras del Ministerio del Interior bajo sospecha: revelan red de contratos irregulares

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro responde a usuario

Xiomy Kanashiro responde a usuario que cuestionó su relación con Doña Charo: “Mi suegra y yo nos adoramos”

Tilsa Lozano revela que vivió una persecución a balazos por un ajuste de cuentas y que luego fue secuestrada

Darinka Ramírez y su hija con Jefferson Farfán sufren violento asalto a mano armada: “Qué desastre el país”

Tilsa Lozano revela que sufrió de ansiedad tras terminar con Miguel Hidalgo por ampay: “Soñaba con una familia”

Tilsa Lozano confiesa brutal agresión de su expareja: “Me quemó con un cigarrillo”

DEPORTES

Presidente del Fondo Blanquiazul pidió

Presidente del Fondo Blanquiazul pidió reconsiderar continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Hago invocación con carácter de urgencia”

Juan Pablo II oficializó el regreso de Christian Cueva a la Liga 1: “Traigo ritmo, chocolate y sabor”

Los obscenos gestos de Pablo Ceppelini a los hinchas de Alianza Lima luego de la eliminación de los ‘play-offs’ a manos de Sporting Cristal

Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute