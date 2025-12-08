Melissa Klug intervino para sacar a Bryan Torres de la casa de Samahara Lobatón: “Para que él se fuera, no quería irse”

La influencer se presentó en ‘Esta Noche’ y mostró pruebas de la razón de su separación del padre de sus últimos hijos | América TV

La noche en que Samahara Lobatón enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida, también descubrió que no estaba sola. Así lo narró en la inédita entrevista que brindó a la 'Chola Chabuca’ durante el programa Esta Noche, donde detalló cómo se enteró de la presunta infidelidad de Bryan Torres, cómo lo encaró y por qué tuvo que recurrir a su madre, Melissa Klug, para lograr que el salsero abandonara la vivienda que compartían.

La historia de la modelo revela una ruptura marcada por la desesperación, el agotamiento emocional y una decisión que, aunque dolorosa, Samahara considera necesaria para proteger a sus hijos y a sí misma.

La influencer comenzó narrando el instante exacto en que, tras revisar el teléfono de su entonces pareja, sintió cómo todo se derrumbaba. Según contó, lo que halló fue más que suficiente para cerrar definitivamente la relación. Entre el contenido encontrado, dijo que había fotos, videos de mujeres y otras cosas que calificó como “más fuertes”, lo que la dejó devastada emocionalmente. Ese momento marcó el inicio de una discusión que se extendió por horas, en medio de pedidos insistentes para que Bryan se retirara de la casa. Sin embargo, él se negó repetidamente.

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Por qué me has hecho esto?”

Melissa Klug ayudó a Samahara lobatón a sacar a Bryan Torres de su casa

“Cholita, en el video claro está que le digo muchas veces: ‘Por favor, vete de la casa’ y él no quiso irse”, relató Samahara con la voz firme, aunque a ratos entrecortada. Según explicó, a pesar de la gravedad de la situación, Bryan evitaba dejar el hogar, sumando mayor tensión al ambiente. Ella, ya completamente afectada y sin poder manejar la situación sola, tomó la decisión de pedir ayuda. Fue entonces cuando llamó a su madre, Melissa Klug, quien llegó para intervenir acompañada de familiares cercanos.

“Yo tuve que llamar a mi mamá para que él se fuera”, reveló, dejando claro que, a pesar de la independencia que siempre había intentado demostrar, esa noche necesitó apoyo. También reconoció que su madre nunca estuvo de acuerdo con la relación. “Ella no es que no se llevara con él, ella no quería que esté con él. Las mamás siempre saben. Mi mamá sabe que la estoy pasando mal. Me fui a su casa”, añadió, asegurando que, tras el episodio, decidió refugiarse temporalmente en la vivienda de la conocida Blanca de Chucuito.

El ingreso de Melissa Klug a la historia no fue menor. Para Samahara, su presencia significó un punto de quiebre y al mismo tiempo un sostén emocional. Contó que su madre la vio completamente destruida y que, aunque la situación era tensa, tomó el control para protegerla. Finalmente, Bryan accedió a salir de la vivienda tras la llegada de la familia de Samahara, que buscaba evitar que la confrontación escale a mayores.

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando Samahara confesó que lleva días sin permitir que sus emociones se expresen libremente, porque siente que necesita mantenerse fuerte para sus hijos. “Yo no lloro y tengo cinco días conteniendo todo esto. No puedo llorar frente a mis hijos y estoy con ellos todo el día”, reveló con un nudo evidente en la garganta. Explicó que, desde que descubrió la presunta infidelidad, ha vivido con una presión constante en el pecho, pero hace un esfuerzo por no quebrarse frente a sus pequeños, quienes no tienen por qué cargar con lo que ella está atravesando.

La influencer aseguró que esta situación ha sido especialmente dura porque, además de la traición, siente una responsabilidad profunda como madre. Comentó que no es la primera vez que una relación amorosa termina dejándole una herida emocional, pero esta vez la presencia de sus hijos le obliga a manejar el dolor de manera distinta. Lo que más le pesa, según dijo, es que su vida ha estado expuesta públicamente desde muy joven y que las críticas, los comentarios y la presión mediática complican aún más cualquier proceso emocional.

Sobre la relación con Bryan Torres, Samahara evitó entrar en detalles que no correspondieran directamente a lo ocurrido esa noche, pero sí dejó claro que la confianza estaba completamente rota. “Lo que encontré en su celular fue suficiente”, afirmó sin necesidad de mayores explicaciones. Para ella, la evidencia mostraba un comportamiento que no estaba dispuesta a tolerar. Comentó que, más allá de la rabia inicial, lo que sintió fue tristeza, decepción y una sensación profunda de vulnerabilidad.

A pesar de la carga emocional, aseguró que está enfocada en seguir adelante. Admitió, sin embargo, que siente miedo de quebrarse. “No puedo llorar”, repitió, explicando que su mente parece haber entrado en un modo automático de resistencia para proteger a sus hijos de cualquier conflicto emocional visible. “Estoy con ellos todo el día”, insistió, aclarando que, aunque las lágrimas no salen, eso no significa que no esté dolida.

El duro testimonio de Samahara: halló pruebas en el celular y Melissa Klug tuvo que intervenir. Infobae Perú / Captura: IG