Perú

Melissa Klug intervino para sacar a Bryan Torres de la casa de Samahara Lobatón: “Para que él se fuera, no quería irse”

La joven narró que encontró fotos y videos comprometedores en el celular del salsero y que su madre tuvo que intervenir para protegerla

Guardar
La influencer se presentó en ‘Esta Noche’ y mostró pruebas de la razón de su separación del padre de sus últimos hijos | América TV

La noche en que Samahara Lobatón enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida, también descubrió que no estaba sola. Así lo narró en la inédita entrevista que brindó a la 'Chola Chabuca’ durante el programa Esta Noche, donde detalló cómo se enteró de la presunta infidelidad de Bryan Torres, cómo lo encaró y por qué tuvo que recurrir a su madre, Melissa Klug, para lograr que el salsero abandonara la vivienda que compartían.

La historia de la modelo revela una ruptura marcada por la desesperación, el agotamiento emocional y una decisión que, aunque dolorosa, Samahara considera necesaria para proteger a sus hijos y a sí misma.

La influencer comenzó narrando el instante exacto en que, tras revisar el teléfono de su entonces pareja, sintió cómo todo se derrumbaba. Según contó, lo que halló fue más que suficiente para cerrar definitivamente la relación. Entre el contenido encontrado, dijo que había fotos, videos de mujeres y otras cosas que calificó como “más fuertes”, lo que la dejó devastada emocionalmente. Ese momento marcó el inicio de una discusión que se extendió por horas, en medio de pedidos insistentes para que Bryan se retirara de la casa. Sin embargo, él se negó repetidamente.

Samahara Lobatón muestra el video
Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Por qué me has hecho esto?”

Melissa Klug ayudó a Samahara lobatón a sacar a Bryan Torres de su casa

Cholita, en el video claro está que le digo muchas veces: ‘Por favor, vete de la casa’ y él no quiso irse”, relató Samahara con la voz firme, aunque a ratos entrecortada. Según explicó, a pesar de la gravedad de la situación, Bryan evitaba dejar el hogar, sumando mayor tensión al ambiente. Ella, ya completamente afectada y sin poder manejar la situación sola, tomó la decisión de pedir ayuda. Fue entonces cuando llamó a su madre, Melissa Klug, quien llegó para intervenir acompañada de familiares cercanos.

Yo tuve que llamar a mi mamá para que él se fuera”, reveló, dejando claro que, a pesar de la independencia que siempre había intentado demostrar, esa noche necesitó apoyo. También reconoció que su madre nunca estuvo de acuerdo con la relación. “Ella no es que no se llevara con él, ella no quería que esté con él. Las mamás siempre saben. Mi mamá sabe que la estoy pasando mal. Me fui a su casa”, añadió, asegurando que, tras el episodio, decidió refugiarse temporalmente en la vivienda de la conocida Blanca de Chucuito.

El ingreso de Melissa Klug a la historia no fue menor. Para Samahara, su presencia significó un punto de quiebre y al mismo tiempo un sostén emocional. Contó que su madre la vio completamente destruida y que, aunque la situación era tensa, tomó el control para protegerla. Finalmente, Bryan accedió a salir de la vivienda tras la llegada de la familia de Samahara, que buscaba evitar que la confrontación escale a mayores.

Samahara Lobatón muestra el video
Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Por qué me has hecho esto?”

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando Samahara confesó que lleva días sin permitir que sus emociones se expresen libremente, porque siente que necesita mantenerse fuerte para sus hijos. “Yo no lloro y tengo cinco días conteniendo todo esto. No puedo llorar frente a mis hijos y estoy con ellos todo el día”, reveló con un nudo evidente en la garganta. Explicó que, desde que descubrió la presunta infidelidad, ha vivido con una presión constante en el pecho, pero hace un esfuerzo por no quebrarse frente a sus pequeños, quienes no tienen por qué cargar con lo que ella está atravesando.

La influencer aseguró que esta situación ha sido especialmente dura porque, además de la traición, siente una responsabilidad profunda como madre. Comentó que no es la primera vez que una relación amorosa termina dejándole una herida emocional, pero esta vez la presencia de sus hijos le obliga a manejar el dolor de manera distinta. Lo que más le pesa, según dijo, es que su vida ha estado expuesta públicamente desde muy joven y que las críticas, los comentarios y la presión mediática complican aún más cualquier proceso emocional.

Sobre la relación con Bryan Torres, Samahara evitó entrar en detalles que no correspondieran directamente a lo ocurrido esa noche, pero sí dejó claro que la confianza estaba completamente rota. “Lo que encontré en su celular fue suficiente”, afirmó sin necesidad de mayores explicaciones. Para ella, la evidencia mostraba un comportamiento que no estaba dispuesta a tolerar. Comentó que, más allá de la rabia inicial, lo que sintió fue tristeza, decepción y una sensación profunda de vulnerabilidad.

A pesar de la carga emocional, aseguró que está enfocada en seguir adelante. Admitió, sin embargo, que siente miedo de quebrarse. “No puedo llorar”, repitió, explicando que su mente parece haber entrado en un modo automático de resistencia para proteger a sus hijos de cualquier conflicto emocional visible. “Estoy con ellos todo el día”, insistió, aclarando que, aunque las lágrimas no salen, eso no significa que no esté dolida.

El duro testimonio de Samahara:
El duro testimonio de Samahara: halló pruebas en el celular y Melissa Klug tuvo que intervenir. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Samahara LobatónBryan TorresMelissa Klugperu-entretenimiento

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Tilsa Lozano se arrepiente de haber sido enamorada del ‘Loco’ Vargas: “Pagué mi Karma, hoy pido disculpas”

La modelo sorprende al revelar que hoy no creería en las mismas mentiras y que el amor, para ella, ahora significa paz

Tilsa Lozano se arrepiente de

El Valor de la Verdad EN VIVO: Tilsa Lozano estará en el sillón rojo y promete confesiones que sacudirán a todos

La modelo peruana vuelve al famoso sillón rojo para abrir su corazón sobre episodios difíciles, relaciones pasadas y su vida actual, en una noche que promete emociones fuertes y muchas sorpresas

El Valor de la Verdad

10 motivos para ir a consulta médica con un endocrinólogo

El endocrinólogo es el médico que evalúa, diagnostica y trata enfermedades relacionadas con las hormonas, el metabolismo y las glándulas del organismo

10 motivos para ir a

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

El canciller Hugo de Zela expresó su expectativa de que México reconsidere el asilo otorgado a la exjefa de Gabinete, condenada por su participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, y aseguró que la residencia diplomática permanecerá protegida

Canciller corrige a José Jerí
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller corrige a José Jerí

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Alfredo Barnechea es el candidato presidencial de Acción Popular: derrotó a Julio Chávez en medio de acusaciones de fraude

US$138 millones en compras del Ministerio del Interior bajo sospecha: revelan red de contratos irregulares

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de 4 mil soles en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Mesías Guevara es el candidato presidencial oficial del Partido Morado, con el 60% de votos: ¿quién es?

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Tilsa Lozano estará en el sillón rojo y promete confesiones que sacudirán a todos

“La Tigresa del Oriente” sorprende con su aparición en el nuevo videoclip “Tropicoqueta” de Karol G

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos: ¿protagonistas de la nueva batalla por la pantalla en Panamericana TV?

Paco Bazán tiene romántico detalle con Susana Alvarado en el día de su cumpleaños: “feliz vida”

Samahara Lobatón aclaró que no tiene problemas con la hija de Bryan Torres a pesar de la separación

DEPORTES

Juan Pablo II oficializó el

Juan Pablo II oficializó el regreso de Christian Cueva a la Liga 1: “Traigo ritmo, chocolate y sabor”

Los obscenos gestos de Pablo Ceppelini a los hinchas de Alianza Lima luego de la eliminación de los ‘play-offs’ a manos de Sporting Cristal

Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

El Team Perú cierra los Juegos Bolivarianos con su mejor producción de medallas y un histórico tercer lugar tras 28 años