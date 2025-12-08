Las series favoritas del público en Netflix Perú

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Perú

1. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

3. Los abandonados (The Abandons)

En los Estados Unidos de 1850, dos familias de distinta clase social encabezadas por sus valerosas matriarcas luchan por la supremacía en una tierra sin ley.

4. Abogado de oficio (프로보노)

Un juez insigne cuya vida cambia de la noche a la mañana se suma al equipo de asistencia jurídica gratuita en un selecto bufete. Allí, la esperanza aflora en lugares insospechados.

5. El precio de una confesión (자백의 대가)

Una mujer acusada de matar a su marido recibe una oferta de una misteriosa desconocida dispuesta a confesar en su lugar. Pero, para ello, deberá cometer un asesinato.

6. Las Ratas: Una historia de 'The Witcher' (The Rats: A Witcher Tale)

Para llevar a cabo un audaz robo, una banda de forajidos inadaptados tendrá que hacer algo por primera vez: confiar los unos en los otros.. y en un brujo trasnochado.

7. Simplemente Alicia

Alicia se caso con el hombre que la ama, pero cuando se reencuentra con un cabo suelto de su pasado, deberá escoger entre una vida estable y un torrido romance

8. Tú siempre estuviste ahí (당신이 죽였다)

Cuando dos mujeres planean acabar con un matrimonio abusivo mediante un asesinato, la llegada de un visitante inesperado amenaza con destruirlo todo.

9. El joven Sheldon

En esta serie derivada de 'Big Bang', Sheldon Cooper tiene 9 años y se salta cuatro cursos para entrar directamente a la secundaria junto con su hermano mayor, menos listo que él. La vida en ella no será fácil, ya que sus compañeros, sus padres, su hermana melliza, su abuela y sus vecinos no entienden a Sheldon.

10. WWE SmackDown!

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.