La película más reproducida en Netflix Perú HOY

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el ranking de las películas más populares en Netflix Perú puede darte una pista. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más conocido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Ranking de las películas más vistas de Netflix Perú

1. It: Capítulo 2

Han pasado casi 30 años desde que el "Club de los Perdedores", formado por Bill, Beverly, Richie, Ben, Eddie, Mike y Stanley, se enfrentaran al macabro y despiadado Pennywise (Bill Skarsgård). En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de Derry, en el estado de Maine, que tantos problemas les había ocasionado. Sin embargo, ahora, siendo adultos, parece que no pueden escapar de su pasado. Todos deberán enfrentarse de nuevo al temible payaso para descubrir si de verdad están preparados para superar sus traumas de la infancia.

2. Trol 2 (Troll 2)

Cuando un nuevo y peligroso trol amenaza con devastar su país, Nora, Andreas y el comandante Kris se embarcan en la misión más peligrosa de sus vidas.

3. La llamada de lo salvaje (The Call of the Wild)

Cuenta la historia vibrante de Buck, un perro grande y de buen corazón, un cruce entre un San Bernardo y un Scotch Collie, cuya despreocupada vida de ocio se alteró repentinamente cuando fue robado de su hogar en el condado de Santa Clara, California y llevado a Dawson City, Yukon, a fines de la década de 1890 durante la fiebre del oro, cuando los fuertes perros de trineo tenían una gran demanda. Como un recién llegado al servicio de entrega del equipo de perros, Buck está teniendo el momento de su vida. Obligado a luchar para sobrevivir, finalmente es llevado por su último propietario, John Thornton, a la proximidad del Círculo Polar Ártico, en algún lugar entre Yukon y Alaska, donde depende progresivamente de sus instintos primarios, se deshace de las comodidades de la civilización y responde "al llamado salvaje", convirtiéndose en su propio maestro.

4. Togo

'Togo' es la historia real no contada ambientada en el invierno de 1925 de un periplo por el terreno traicionero de la tundra de Alaska en busca de una aventura emocionante que pondrá a prueba la fuerza, el coraje y la determinación de un hombre, Leonhard Seppala y de su perro de trineo guía, Togo.

5. El corredor del laberinto: Las pruebas

En este nuevo capítulo de la trepidante saga "El Corredor del Laberinto", Thomas (Dylan O'Brien) y el resto de clarianos tendrán que enfrentarse a su mayor desafío hasta el momento: buscar pistas sobre la misteriosa y poderosa organización conocida como CRUEL. Este viaje les llevará a “La Quemadura”, un apocalíptico lugar repleto de inimaginables obstáculos. Formando equipo con miembros de la resistencia, los clarianos deberán desenmascarar a las fuerzas superiores de CRUEL y averiguar qué planes tienen para todos ellos.

6. El corredor del laberinto

Thomas abre los ojos y se da cuenta que está en un ascensor. Lo extraño es que no recuerda nada, ni dónde está, ni quién es. Lo único que aún permanece intacto en su memoria es su nombre y ya es mucho. Antes de que le dé tiempo a cuestionarse algo sobre sí mismo las puertas se abrirán y aparecerá ante él un extraño mundo. Todo lo que ve son chicos de su edad que tienen su mismo estado de amnesia. Una aventura fantástica que pronto destapará la dura realidad bajo ese velo de incertidumbre: todos ellos están atrapados en un laberinto. Si quieren tener alguna posibilidad de salir de allí y recuperar su antigua vida y aquello que no son capaces de recordar deberán unir fuerzas para escapar. Un mundo post-apocalíptico que les acorralará e irá un paso por delante será el desafío que tengan que pasar estos jóvenes por la libertad.

7. El secreto de Papá Noel (My Secret Santa)

Una madre soltera necesita trabajo. Un resort de esquí necesita un Papá Noel. ¿Podrá Taylor convencer al apuesto heredero del hotel para que la contrate como Papá Noel?

8. El corredor del laberinto: La cura mortal

En este final de saga, Thomas lidera a su grupo en una última misión. Deberán entrar en la legendaria Last City, un laberinto controlado por WCKD que puede llegar a ser el laberinto más mortífero de todos. Cualquier persona que lo supere obtendrá las respuestas a las preguntas y los protagonistas quieren saber lo que realmente sucede.

9. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

10. El libro de la vida

La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, emprende una aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos. Producida por Guillermo del Toro.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

