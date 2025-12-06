Perú

Presidente José Jerí se reúne con “Pol Deportes” y ofrece apoyo para impulsar su carrera como narrador deportivo

El encuentro se realizó con la presencia de los padres y el hermano de Clíver Huamán, quienes acompañan su desarrollo desde Andahuaylas

Presidente Jerí destaca la historia
Presidente Jerí destaca la historia de resiliencia de “Pol Deportes” y promete impulsar su formación periodística. (Foto: Presidencia de la República)

El presidente de la República, José Jerí, sostuvo una reunión con Clíver Huamán, joven conocido en el mundo del streaming como “Pol Deportes”, cuya historia de esfuerzo ha alcanzado reconocimiento internacional. El adolescente se hizo viral tras narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde el cerro ubicado frente al estadio Monumental, una muestra de perseverancia que lo ha convertido en un referente para miles de jóvenes. El encuentro marcó un acercamiento directo del Ejecutivo con el adolescente apurimeño, cuyo talento ha despertado amplia atención mediática.

Durante la reunión, el mandatario dialogó con Huamán y también con sus padres y su hermano, quienes han acompañado su crecimiento personal y profesional desde Andahuaylas, en Apurímac. La familia ha estado presente en cada paso del joven narrador, impulsándolo a desarrollar su habilidad comunicativa y su interés por el periodismo deportivo, que practica con dedicación desde hace meses.

Presidente José Jerí se reúne con “Pol Deportes” y ofrece apoyo para impulsar su carrera como narrador deportivo. (Foto: Presidencia de la República)

Compromiso para fortalecer su desarrollo

El jefe de Estado expresó su respaldo a Clíver Huamán y se comprometió a brindarle apoyo para que continúe por la senda del éxito en su formación como narrador deportivo. Según lo señalado en la reunión, el objetivo es que el joven pueda potenciar su talento y progresar en un oficio que ha desempeñado con pasión y constancia, mostrando una disciplina que lo ha llevado a captar la atención del público.

Asimismo, la familia de “Pol Deportes” agradeció la apertura del Poder Ejecutivo para facilitar que el adolescente, de 15 años, pueda seguir desarrollando su labor de narración deportiva en condiciones óptimas. Destacaron también que Huamán realiza parte de su trabajo en idioma quechua, lo que refleja su compromiso con la preservación de las lenguas originarias y con la cultura de su región natal.

Jefe de Estado respalda a Clíver Huamán, el joven que narró la final de la Libertadores desde un cerro en Ate. (Foto: Presidencia de la República)

Pol Deportes a la Champions League

Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, continúa sorprendiendo al público con su estilo de narración futbolística que ha llegado a miles de seguidores. A sus 15 años, su historia de esfuerzo y carisma ha trascendido las redes y ahora lo llevará a un escenario internacional: narrará el partido entre el Real Madrid y el Manchester City por la Champions League, gracias a la invitación realizada por el presentador de Latina, Santi Lesmes.

La propuesta se hizo pública durante el programa Arriba mi gente, donde Pol Deportes recibió la sorpresa en vivo. Lesmes anunció que él y el hermano de Cliver viajarán a Madrid para cubrir el encuentro para el medio internacional Marca, revelando además que ambos jóvenes lucirán trajes hechos a medida, cortesía de Carlos Lara. El momento generó aplausos y celebraciones en el set del programa.

Santi Lesmes llevará a niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

Durante el anuncio, realizado la mañana del 3 de diciembre, las cámaras registraron la emoción de Cliver Huamán al recibir la noticia. Lesmes expresó la invitación completa en vivo, mientras Pol Deportes agradeció a Latina y al equipo del programa por la oportunidad, afirmando que sería un orgullo narrar un partido de Champions desde el estadio.

¿Quién es Pol Deportes?

Pol Deportes, el joven narrador deportivo que se volvió viral en TikTok tras relatar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro junto al estadio Monumental, es en realidad Clíver Huamán, un adolescente de 15 años originario de Andahuaylas, en Apurímac. Motivado por el sueño de llegar a un canal deportivo como ESPN y de narrar algún día un partido de la selección peruana, comenzó a relatar encuentros hace tres años, decidido a superar críticas y temores. Con un micrófono, un celular y mucha convicción, se instaló cerca del campo cuando su equipo, Los Chankas CYC, iniciaba su camino hacia el ascenso.

Adolescente narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro: el tiktoker que convirtió su sueño en un relato viral

Siguiendo los pasos de su padre, quien lo llevaba desde los cuatro años a la radio local donde trabajaba, Clíver empezó a realizar previas cada vez que un equipo visitaba el estadio del conjunto apurimeño. Con el tiempo, su estilo fresco y espontáneo lo volvió reconocido entre los hinchas, jugadores, directivos y el comando técnico. “Yo te sigo en TikTok”, empezó a escuchar con mayor frecuencia mientras grababa sus entrevistas, consolidando así su presencia en redes y su creciente popularidad.

