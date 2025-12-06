Pamela López descarta el amor entre Christian Cueva y Pamela Franco: “Eso es capricho, algo momentáneo”. Video: Amor y Fuego

Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, reavivó la polémica en el espectáculo peruano al declarar que no cree que Cueva esté enamorado de Pamela Franco, calificando la relación como un “capricho”. La declaración, realizada en el programa ‘Amor y Fuego’, se suma a una serie de revelaciones sobre la vida personal y familiar del deportista, así como a la reciente comunicación entre ambos tras un prolongado distanciamiento con sus hijos.

Declaraciones de Pamela López sobre Christian Cueva y Pamela Franco

Durante su intervención en ‘Amor y Fuego’, Pamela López fue enfática al referirse al vínculo entre Christian Cueva y Pamela Franco. “Para mí eso no es amor, ni se ama a sí mismo. Eso es capricho, algo momentáneo, que en algún momento va a terminar”, declaró la influencer. López, separada del futbolista desde hace dos años, sostuvo que la relación de Cueva con Franco carece de profundidad y responde más a un impulso pasajero que a un sentimiento genuino.

La situación se produce en medio del regreso de Cueva a Perú tras rescindir su contrato con Emelec, hecho que ha generado atención mediática y reacciones en el entorno de la expareja. Consultada sobre la vida actual del futbolista, López aseguró desconocer detalles sobre su situación laboral o personal y enfatizó que ni ella ni sus hijos mantienen contacto regular con él.

El distanciamiento entre Christian Cueva y sus hijos ha sido un tema recurrente en las declaraciones de López. En la misma entrevista, la influencer reveló que el futbolista le escribió recientemente por WhatsApp para solicitar ver a los niños, después de casi un mes sin comunicación. “Me mandó un WhatsApp para decirme que quería ver a los bebés porque no los ve desde el 10 de noviembre, no sabe nada. No tiene conocimiento si mis hijos se enferman o si tienen alguna urgencia”, relató López.

López expresó sus dudas sobre la autenticidad del mensaje, sugiriendo que pudo haber sido redactado por los asesores legales de Cueva. “Fue puntual: Me pone: ‘Señora López’. Conociéndolo, no me escribe él. Es un copia y pega de las personas que lo asesoran”, añadió. La influencer también señaló que la comunicación con el futbolista es prácticamente inexistente y que los hijos de ambos no han recibido llamadas ni muestras de interés por parte de su padre en las últimas semanas.

Pamela López descarta el amor entre Christian Cueva y Pamela Franco: “Eso es capricho, algo momentáneo”.

En paralelo, López ha enfrentado críticas mediáticas por la gestión de su vida privada. La conductora Magaly Medina cuestionó en su programa la decisión de López de realizarse una prueba de ETS recién ahora, pese a que las infidelidades de Cueva eran conocidas desde hace tiempo.

Acusaciones familiares y repercusiones mediáticas

El conflicto familiar se intensificó con las acusaciones de Pamela López contra el padre de Christian Cueva. En entrevista con ‘Amor y Fuego’, la influencer afirmó que su exsuegro intentó conquistar a sus amigas y protagonizó una presunta infidelidad en 2023. “El abuelo era otro, afanaba a mis amigas. Ahora te das cuenta de que el patrón se repite. El señor escribía a mis amigas cercanas para ‘gilear’ y yo se lo conté al padre de mis hijos”, relató López.

La situación, según la empresaria, trascendió el ámbito privado cuando decidió informar a la madre de Cueva, respaldando sus afirmaciones con pruebas. “Yo le dije (a Christian): ‘O se lo dices tú o se lo digo yo’. La señora ha sido más adornada que yo, hasta que tomé valor y le dije: ‘Señora, tengo algo que contarle’. Me creyó porque le mandé las evidencias, las pruebas”, detalló. La influencer sugirió que estas conductas podrían formar parte de un patrón generacional, insinuando que la infidelidad se habría normalizado en la familia Cueva.

Pamela López acusa al papá de Christian Cueva de presunta infidelidad:. Willax - Amor y Fuego.

El episodio generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron la exposición pública de estos conflictos, mientras que otros respaldaron la decisión de López de visibilizar situaciones que suelen permanecer ocultas.

En el plano legal, la situación entre López y Cueva está marcada por restricciones judiciales. Existe una orden que prohíbe a ambas partes referirse al proceso legal que mantienen, aunque sí pueden hablar de otros aspectos personales. “La restricción no era solo para mí, sino que era para ambas partes. No podemos referirnos al proceso legal que mantenemos”, aclaró López, desmintiendo versiones sobre un supuesto “bozal legal” que le impediría hablar del futbolista en los medios.